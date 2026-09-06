Capelli secchi o rovinati? Ecco alcuni rimedi.

Intervista a Grace Grazia Pace, hair stylist milanese di successo e nostra consulente

Il rientro dalle vacanze è il momento ideale per prenderci cura dei nostri capelli. Sole, vento, salsedine e cloro ci regalano riflessi naturali meravigliosi, ma possono anche rendere le chiome più secche, opache e fragili. Per capire come mantenere a lungo il colore e la luminosità conquistati durante l’estate, abbiamo incontrato **Grace Grazia Pace**, hair stylist milanese di successo e nostra preziosa consulente.

“Grace, come possiamo valorizzare i capelli al rientro dalle vacanze?”

«Il primo consiglio è osservare la propria chioma senza fretta. Dopo l’estate i capelli possono apparire più chiari, con riflessi dorati e sfumature naturali create dal sole. È un effetto molto bello, che non va necessariamente coperto subito. Possiamo invece valorizzarlo con trattamenti delicati e mirati, mantenendo il più possibile la luminosità ottenuta durante le vacanze.

Il sole tende a schiarire naturalmente il colore, mentre vento, salsedine e lavaggi frequenti possono disidratare il fusto. Per questo, al rientro, è importante restituire nutrimento e idratazione, evitando trattamenti troppo aggressivi o cambiamenti drastici immediatiﾻ.

«Consiglio di iniziare con un lavaggio delicato, utilizzando prodotti specifici per capelli trattati, colorati o esposti a sole e mare. È utile anche effettuare un trattamento professionale in salone per valutare lo stato della fibra capillare e, se necessario, eliminare soltanto le punte più danneggiate.

Un piccolo taglio può fare una grande differenza: rende la chioma più ordinata, piena e luminosa, senza rinunciare alla lunghezza. Dopo il lavaggio, è importante applicare sempre un balsamo o una maschera nutriente, lasciandola agire qualche minutoﾻ.

Quali impacchi casalinghi possiamo utilizzare?

«Esistono alcuni ingredienti naturali molto interessanti, ma vanno scelti in base al tipo di capello e utilizzati correttamente.

L’**olio di argan**, per esempio, è ideale per nutrire le lunghezze e contrastare l’effetto crespo. Si può applicare in piccole quantità sulle punte, oppure utilizzare come impacco pre-shampoo, lasciandolo agire per circa venti o trenta minuti. È importante non esagerare: troppo olio potrebbe appesantire la chioma.

Il **burro di cocco** è particolarmente indicato per capelli secchi e porosi. È ricco e nutriente, quindi va applicato soprattutto sulle lunghezze, evitando la radice se tende a sporcarsi facilmente. Dopo l’impacco è necessario procedere con uno shampoo accurato.

Anche l’**henné emolliente incolore** può essere un valido alleato. Non è un vero henné colorante, ma una polvere vegetale utilizzata per donare corpo, morbidezza e luminosità. Tuttavia, è sempre meglio fare una prova su una piccola ciocca e affidarsi a indicazioni professionali, soprattutto se i capelli sono decolorati o trattatiﾻ.

E per i capelli molto sensibilizzati?

«In questo caso consiglio trattamenti ricostruttivi a base di **cheratina**, da scegliere e applicare con competenza. La cheratina contribuisce a migliorare l’aspetto della fibra, rendendo i capelli più disciplinati, morbidi e lucidi. Non bisogna però confondere un trattamento ricostruttivo con una lisciatura chimica: sono procedure diverse

Dopo l’estate, il capello ha bisogno soprattutto di equilibrio. Alternare idratazione, nutrimento e ricostruzione è la strategia migliore. Una maschera idratante può essere utilizzata con maggiore frequenza, mentre i trattamenti più intensivi vanno programmati senza eccessiﾻ.

Come mantenere i riflessi chiari creati dal sole?

«Il colore post-vacanza è spesso più chiaro e sfumato in modo naturale. È una sorta di “chimica naturale” realizzata dal sole, che dona movimento e luminosità senza un intervento tecnico tradizionale. Per conservarla, è fondamentale utilizzare shampoo delicati e prodotti con protezione dai raggi UV, anche in città.

Dopo alcuni giorni dal rientro, però, il colore può apparire meno brillante: l’abbronzatura si attenua, la pelle cambia tonalità e il contrasto con i capelli non è più lo stesso. A quel punto possiamo intervenire con un gloss, un tonalizzante o una colorazione delicata, scegliendo sfumature adatte all’incarnato .

Quali errori dovremmo evitare?

«Il primo errore è lavare i capelli con acqua troppo calda, perché può aumentare secchezza e opacità. Il secondo è utilizzare spesso piastre e phon ad alta temperatura senza termoprotettore. Anche spazzolare i capelli con troppa forza, soprattutto quando sono bagnati, può spezzarli.

Infine, attenzione ai rimedi fai-da-te troppo concentrati. Naturale non significa automaticamente adatto a tutti. Prima di applicare oli, polveri o impacchi è importante conoscere la porosità e le caratteristiche del proprio capelloﾻ.

Per contattare Grace potete farlo con wup al numero +39 334 640 9241 oppure sulla sua pagina istagram verygrace1.