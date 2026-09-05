Aci Blueteam presenta “CAPOLAVORO”: il nuovo luxury incoming porta nel mondo l’Italia delle eccellenze

Presentare l’Italia attraverso esperienze uniche, costruite su misura e capaci di mettere in relazione il patrimonio dei territori con le passioni dei viaggiatori internazionali. È questa la visione alla base di CAPOLAVORO, il nuovo marchio di ACI blueteam dedicato al turismo incoming di lusso, presentato ieri in anteprima al Circuito Nazionale di Monza in occasione del Gran Premio d’Italia di Formula 1.

Il progetto nasce da una consapevolezza precisa: il viaggiatore internazionale di alta gamma non cerca più soltanto una destinazione, ma un accesso privilegiato a ciò che quella destinazione ha di più autentico e difficilmente replicabile. CAPOLAVORO vuole trasformare questa domanda in un nuovo modello di ospitalità italiana, mettendo insieme territori, imprese, cultura, lifestyle, motorsport e servizi personalizzati.

La scelta di Monza e della Lombardia per il debutto non è casuale. Il Gran Premio d’Italia rappresenta infatti una delle porte d’ingresso più prestigiose per raccontare al pubblico internazionale un territorio che concentra alcune delle massime espressioni del Made in Italy: dall’automotive al design, dalla moda alla gastronomia, fino all’arte e all’ospitalità.

«ACI ha nel proprio DNA il rapporto con la mobilità, l’automobile e i territori. Con CAPOLAVORO vogliamo fare un passo ulteriore e mettere questo patrimonio di conoscenza al servizio della promozione dell’Italia nel mondo – ha dichiarato Carlo Bagnasco, Presidente di ACI blueteam –. L’obiettivo è costruire un sistema capace di far scoprire non soltanto le destinazioni più conosciute, ma anche quell’Italia fatta di luoghi, persone, imprese, artigiani e storie che spesso non entrano nei circuiti turistici tradizionali. La rete degli Automobile Club provinciali potrà avere in questo percorso un ruolo fondamentale, perché nessuno conosce i territori meglio di chi li vive ogni giorno».

Dalla Formula 1 alla scoperta dell’Italia

CAPOLAVORO non si propone come un semplice catalogo di viaggi, ma come un ecosistema dell’esperienza italiana, nel quale il motorsport costituisce uno dei pilastri di un’offerta più ampia. Le esperienze comprenderanno automobili e moto, nautica, moda, arte e cultura, alta gastronomia, ospitalità, design e patrimonio regionale, attraverso itinerari costruiti su misura e arricchiti da accessi privilegiati.

L’obiettivo è andare oltre i percorsi convenzionali e consentire ai viaggiatori di entrare in contatto con luoghi e persone normalmente non accessibili: dalle aziende agli atelier, dalle collezioni private alle botteghe artigiane, fino alle esperienze gastronomiche e alle occasioni esclusive legate al mondo del motorsport.

Tra le prime proposte rientrano anche esperienze nei principali circuiti italiani, da Monza a Imola e Misano, con la possibilità di vivere direttamente la pista e di costruire attorno a questa esperienza itinerari più ampi alla scoperta dell’Italia.

«Il vero lusso oggi non è soltanto soggiornare in un grande albergo, ma poter vivere qualcosa che normalmente non è accessibile, incontrare una persona che normalmente non si incontra, entrare in un luogo che normalmente non si può visitare – ha spiegato Carlo Bagnasco, Presidente di ACI blueteam –. Con CAPOLAVORO vogliamo trasformare questa idea in un prodotto concreto, mettendo in relazione la nostra rete, i territori italiani e i partner internazionali. Non vogliamo vendere semplicemente un viaggio in Italia: vogliamo creare le condizioni perché un viaggiatore possa dire di averla realmente vissuta».

Lombardia protagonista, Liguria tra le nuove destinazioni

Il modello CAPOLAVORO guarda all’intero territorio nazionale e punta a costruire progressivamente una rete di destinazioni ed eccellenze italiane. In questo percorso, Lombardia e Liguria possono rappresentare due espressioni complementari della nuova offerta. La Lombardia, con il sistema Milano-Monza, offre una concentrazione unica di automotive, design, moda, cultura, alta ristorazione e grandi eventi internazionali. La Liguria, con la sua combinazione di mare, borghi, nautica, gastronomia, arte e ospitalità, rappresenta invece una delle destinazioni più interessanti per costruire esperienze tailor made rivolte alla clientela internazionale.

Il progetto punta proprio a mettere in rete realtà differenti, superando la logica della singola destinazione e costruendo itinerari capaci di attraversare più territori e più eccellenze.

Un progetto italiano con vocazione internazionale

La strategia commerciale di CAPOLAVORO si rivolge principalmente ai mercati internazionali e prevede lo sviluppo di partnership con tour operator luxury, operatori specializzati, travel advisor e network internazionali. Una componente fondamentale sarà inoltre rappresentata dalla personalizzazione digitale: conoscere le passioni e gli interessi del viaggiatore permetterà di costruire proposte sempre più mirate, nelle quali ogni itinerario sarà diverso dall’altro.

Il progetto ha già avviato le prime collaborazioni internazionali nel mondo del motorsport. Tra queste quella con Momentum Experiences, tour operator specializzato, con cui ACI blueteam sta sviluppando due esperienze internazionali per il 2027 e il 2028, che vedranno protagonista anche Damon Hill, campione del mondo di Formula 1 nel 1996.

La prima presentazione pubblica di CAPOLAVORO al Gran Premio d’Italia rappresenta dunque l’avvio di un percorso destinato a svilupparsi nei prossimi anni, con l’ambizione di trasformare la rete ACI in uno strumento ulteriore per portare nel mondo la conoscenza e il valore dei territori italiani. «CAPOLAVORO nasce da una domanda molto semplice: come possiamo fare in modo che chi arriva in Italia non si limiti a visitarla, ma possa viverla davvero? – conclude Bagnasco –. La risposta è costruire esperienze che mettano al centro l’autenticità, la relazione e l’accesso a ciò che rende ogni territorio unico. Abbiamo la fortuna di operare in un Paese che non ha bisogno di inventare eccellenze: deve solo riuscire a connetterle, raccontarle e renderle accessibili al mondo. È questa la sfida di CAPOLAVORO».