Terme De Montel, la Formula 1 arriva in città con la Red Bull Experience

Dal 2 al 6 settembre le Terme De Montel si preparano a cambiare ritmo. Per il secondo anno consecutivo il parco termale urbano di Milano ospiterà la Red Bull Experience, un programma speciale che porterà simulatori di guida, monoposto e atmosfere da paddock a pochi giorni dal Gran Premio d’Italia di Formula 1 a Monza.

L’iniziativa nasce per accompagnare il rientro dalle vacanze con un’insolita combinazione di benessere e adrenalina. Durante tutta la settimana il parco termale continuerà a funzionare regolarmente, ma i suoi spazi saranno arricchiti da installazioni e attività dedicate al mondo delle corse. Gli ospiti potranno salire sui simulatori Red Bull Experience e mettersi virtualmente al volante di una monoposto, sfidando i circuiti più celebri del Campionato mondiale.

Il momento più spettacolare è previsto per mercoledì 2 settembre, giornata inaugurale, quando all’interno della struttura saranno esposte tre monoposto della Scuderia Red Bull. Il summer bar delle terme sarà invece trasformato in un’area paddock, concepita come un vero “pit stop” nel quale concedersi una pausa tra una vasca termale e una prova al simulatore.

Terme De Montel ha scelto inoltre di reinterpretare il tema dell’energia attraverso il proprio linguaggio, quello della cura del corpo. Per tutta la durata dell’evento sarà proposto agli ospiti un self scrub energizzante alla caffeina, preparato con fondi di caffè e sale. Il trattamento, destinato alle gambe, avrà un’azione esfoliante e tonificante, pensata per stimolare la microcircolazione e restituire una sensazione di vitalità.

Il contrasto tra la quiete delle acque termali e la velocità della Formula 1 diventa così il tratto distintivo dell’iniziativa. Da una parte piscine, saune, rituali e aree relax; dall’altra monoposto, simulatori e richiami al fine settimana di Monza. Due mondi apparentemente lontani che si incontrano nel segno di una Milano pronta a ripartire dopo la pausa estiva.

Ospitate nelle ex scuderie De Montel, costruite negli anni Venti su progetto dell’architetto Vietti Violi e recuperate dopo decenni di abbandono, le terme si estendono su oltre 16mila metri quadrati e comprendono dieci grandi vasche alimentate con acqua termale certificata dal Ministero della Salute. Con la Red Bull Experience, la struttura conferma la volontà di legare la propria offerta ai principali appuntamenti cittadini, trasformando la settimana del Gran Premio in un’occasione per vivere l’energia della Formula 1 senza rinunciare al relax.