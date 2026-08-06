Controlli in campi rom: 5 arresti, 3 provvedimenti di espulsione

La Polizia di Stato, assieme alla Polizia Locale, ha svolto un servizio straordinario di controllo del territorio presso i campi nomadi di via Negrotto e di via Monte Bisbino. Il servizio straordinario è stato esteso anche alla stazione ferroviaria Villapizzone e presso la stazione metropolitana Comasina.

Complessivamente sono state controllate 1.517 persone, di cui 707 cittadini stranieri; 11 le persone accompagnate in Questura di cui 4 sono state denunciate all’autorità giudiziaria per reati inerenti all’immigrazione e uno per danneggiamento aggravato e getto pericoloso di oggetti. Cinque stranieri maggiorenni sono stati arrestati, di cui uno avente a carico un’aggravio di misura, uno per violazione degli obblighi di allontanamento e gli altri 3 per reati inerenti l’immigrazione. È stato, inoltre, effettuato un ordine di allontanamento, sono stati controllati 9 esercizi commerciali con sanzioni per oltre 10.604 euro; 173 sono state le vetture controllate nel corso del servizio e 13 le sanzioni somministrate. Sono stati effettuati 9 posti di controllo e sequestrati 11 grammi di hashish.

A seguito delle attività espletate nei confronti dei cittadini stranieri accompagnati presso l’Ufficio Immigrazione della Questura, 3 sono stati destinatari di espulsione dal territorio nazionale con esecuzione immediata e nei confronti di un altro cittadino straniero è stato disposto il trattenimento presso il Cpr di Gradisca D’Isonzo.

I servizi di controllo sono stati effettuati anche con unità cinofile e droni e particolare attenzione è stata posta alle aree interne ed esterne dei campi con un impiego di 470 uomini di cui 60 operatori del reparto mobile, col contributo di personale di Areu e Amsa e con la collaborazione dei Vigili del Fuoco e del Dipartimento Veterinario di Ats.

“Desidero esprimere il più sincero ringraziamento alla Polizia di Stato, alla Polizia Locale e a tutte le Forze dell’Ordine che hanno preso parte all’importante operazione di controllo svolta nei campi rom di via Negrotto e via Monte Bisbino. I numeri parlano da soli: oltre 1.500 persone controllate, cinque arresti, tre espulsioni immediate dal territorio nazionale, denunce per reati legati all’immigrazione, sequestri di sostanze stupefacenti e numerose sanzioni. È la dimostrazione che, quando lo Stato è presente con determinazione, i risultati arrivano. Questa operazione rappresenta un segnale importante per tutti quei cittadini che da anni chiedono maggiore sicurezza e legalità nei quartieri. Ma non può rimanere un intervento isolato. Ora non bisogna fermarsi”: lo afferma il capogruppo della Lega, Alessandro Verri, commentando l’operazione delle forze dell’ordine.

“Da tempo – prosegue Verri – denunciamo come molti campi rom, in particolare quelli abusivi, siano diventati luoghi di degrado, illegalità e insicurezza, con pesanti ripercussioni sulla qualità della vita dei residenti. Per questo chiediamo che il Comune di Milano faccia la propria parte e consideri la chiusura dei campi rom una priorità politica e amministrativa, lavorando in stretta collaborazione con Prefettura, Questura e tutte le istituzioni competenti. Le Forze dell’Ordine stanno dimostrando di fare un lavoro straordinario. Spetta ora a Palazzo Marino accompagnare queste operazioni con scelte coraggiose e definitive. Milano ha diritto a essere una città sicura, ordinata e rispettosa delle regole, senza più zone franche dove l’illegalità possa trovare spazio.”