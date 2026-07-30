Giorgia Meloni incoronata dal Telegraph: è la leader globale più apprezzata

La premier italiana conquista il primo posto assoluto nel sondaggio tra i lettori del quotidiano britannico.
Il quotidiano britannico The Telegraph ha dedicato un ampio approfondimento ai protagonisti della scena politica globale, attribuendo a Giorgia Meloni un ruolo di assoluto primo piano. Nel sondaggio lanciato tra i lettori della storica testata conservatrice — che ha raccolto oltre 10.000 voti — la presidente del Consiglio italiana si è aggiudicata il primato assoluto come guida politica di maggior impatto.
Dalla stabilità di governo al peso sui dossier europei, l’Italia torna centrale sulla scena internazionale sotto la sua guida e tutti lo riconoscono.
Insieme al voto popolare, gli esperti e i giornalisti della redazione hanno stilato una propria graduatoria ufficiale, collocando la premier al secondo posto globale, preceduta soltanto dalla presidente della Moldavia, Maia Sandu.
Le motivazioni del riconoscimento: linea sui migranti e pragmatismo
L’analisi del quotidiano britannico mette in luce la fermezza e la stabilità che stanno caratterizzando la gestione dell’esecutivo italiano. Nello specifico, l’articolo evidenzia diversi aspetti chiave del suo operato politico:
Il cambio di passo sull’immigrazione: Secondo il quotidiano, l’approccio rigoroso dell’Italia ha costretto le istituzioni europee a prendere atto delle fragilità del sistema attuale e a ridiscutere le norme sull’accoglienza. Un modello, quello della cooperazione con i Paesi di origine e di transito, che ha attratto l’attenzione anche del premier britannico laburista Keir Starmer, il quale ha espresso pubblico apprezzamento per i risultati ottenuti da Roma nel contrasto ai flussi irregolari.
Identità e valori europei: La figura di Meloni viene tratteggiata come un punto di riferimento nella difesa delle radici giudaico-cristiane e dell’identità culturale del continente.
Proiezione e centralità internazionale: A testimonianza del peso politico raggiunto a livello globale viene citata la più recente edizione di Atreju a Roma. La manifestazione ha attirato ospiti di rilievo mondiale, tra cui l’imprenditore Elon Musk e la leader dei Conservatori britannici Kemi Badenoch, che ha definito la premier italiana «una forza della natura», mossa non dalla «fama o dal denaro» ma dal concreto intento di «mettere a posto le cose»
Il risultato del sondaggio conferma il forte gradimento di cui la premier italiana gode presso l’opinione pubblica anglosassone, consolidando il suo ruolo di interlocutrice di primo piano sia con l’establishment europeo sia con i governi extra-UE.
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