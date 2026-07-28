Nuovi orari estivi Atm a Milano: tutte le modifiche a metro, bus e tram

Con la chiusura delle scuole e il graduale svuotamento della città, la rete dei trasporti milanesi adegua la propria offerta. Tra luglio e agosto entra in vigore il piano estivo di Atm: riduzioni di frequenza, passaggi rimodulati e diversi cantieri attivi trasformeranno il servizio urbano e interurbano.

Ecco tutte le date chiave e i dettagli da conoscere per spostarsi a Milano nei mesi estivi.

Metropolitane: le frequenze ad agosto

L’orario estivo sulle linee M1, M2 e M3 rimarrà attivo fino al 6 settembre, ma il mese di agosto vedrà un’ulteriore riduzione dei passaggi, con l’adozione dell’orario del sabato anche nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì):

M1 e M3: orario del sabato nei giorni feriali dal 3 al 21 agosto .

M2: orario del sabato attivo per quasi tutto il mese, dal 1° al 30 agosto (complici anche i cantieri di ammodernamento).

M4 e M5: orario del sabato dal lunedì al venerdì dal 3 al 28 agosto.

Tram: orari festivi e modifiche al sabato

Per la maggior parte dei tram il regime estivo si concluderà il 6 settembre (fanno eccezione le linee 14, 16, 24 e 27, che torneranno allo standard dal 30 agosto).

Nel periodo centrale della stagione (dal 26 luglio al 30 agosto) si applicherà uno schema speciale:

Dal lunedì al venerdì: servizio regolato dall’orario del sabato.

Il sabato: si passerà all’orario ridotto festivo.

Bus e Filobus urbani

Anche la rete di autobus e filobus urbani manterrà l’assetto estivo fino al 6 settembre (tranne le linee 43, 49, 54, 56, 90/91 e 95, che termineranno il 30 agosto).

Dal 3 al 28 agosto: nei giorni feriali si seguirà l’orario del sabato.

I sabati tra il 25 luglio e il 29 agosto: circolazione con orario festivo.

Eccezioni: mantengono il normale orario del sabato le linee 39, 55, 89 e l’intera rete dei bus notturni (NM1, NM2, NM3, NM4).

Linee interurbane e servizi a chiamata

Per i collegamenti extraurbani l’orario estivo terminerà il 30 agosto:

Feriali (3-28 agosto): si applica l’orario del sabato. Eccezioni per le linee 140, 709 e 926 (invariate) e per le linee 423, 424, 431, 433, 528, 542, 560, 561 e 566 (sabato solo fino al 21 agosto). Sospesa la linea 928 .

Sabati (25 luglio – 29 agosto): quasi tutti i bus seguiranno l’orario festivo, ad eccezione delle linee 130, 132, 140, 165, 352, 423, 424, 431, 433, 528, 542, 560, 561, 566, 705, 707, 783 e 965 che manterranno l’orario del sabato.

ChiamaBus: il servizio a chiamata di Peschiera Borromeo sarà sospeso dall’1 al 31 agosto.

Come funziona il servizio a Ferragosto

Nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 agosto, l’intera rete Atm (metropolitane, tram, bus e filobus) funzionerà esclusivamente con orario festivo.

Consiglio per i viaggiatori: Prima di spostarvi, verificate gli orari aggiornati tramite l’app ufficiale Atm Milano nella sezione Info mobilità.

Cantieri, deviazioni e lavori in corso

L’estate porta con sé anche un’intensa stagione di lavori di manutenzione straordinaria sulla rete.

Metropolitana M2 (Linea Verde)

Stazione Crescenzago: chiusa fino al 13 settembre .

Ramo Cologno: circolazione sospesa per un mese.

Lavori notturni fino al 3 ottobre: anticipata la chiusura delle ultime partenze da Cascina Gobba e Gessate. L’ultimo treno da Cascina Gobba verso il centro parte alle 00.16 ; l’ultimo da Gessate ( 00.08 ) termina a Lambrate.

Potenziamento bus NM2: inserite due corse aggiuntive da Cascina Gobba alle 00.25 e alle 00.40. A Lambrate i bus fermano in via Antonio Salieri.

Variazioni sulle linee tram

Tram 2: non transita in centro; fa capolinea in piazzale Maciachini anziché a Bausan.

Tram 3: tratta interrotta tra Duomo e piazza 24 Maggio. Attivo sul percorso Gratosoglio – 24 Maggio – Lorenteggio.

Tram 4: sostituito dal bus B4 tra Niguarda e Parco Nord.

Tram 7: servizio sospeso al Quartiere Adriano.

Tram 12: attivo tra Roserio e Cairoli (deviazione fuori da via Bramante); altra tratta attiva tra Cairoli e Molise.

Tram 14: salta via Bramante ed è interrotto tra via Cusani e via Vincenzo Cantore.

Tram 16: operativo tra San Siro e Duomo (via Cesare Cantù); interrotto tra Missori e Monte Velino.

Tram 19: linea spezzata e gestita in due tratte distinte.

Tram 24 e 27: unite temporaneamente in una sola linea (linea 24).