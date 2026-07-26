Roberto Bolle entra nella leggenda: una stella sulla Hollywood Walk of Fame

Con Roberto Bolle salgono a 19 gli artisti italiani celebrati sulla Hollywood Walk of Fame, il marciapiede più celebre del mondo che rende omaggio alle personalità capaci di lasciare un segno nella storia dello spettacolo. L’étoile è stata infatti scelta dalla Camera di Commercio di Los Angeles tra i 32 premiati della Classe 2027 nella categoria Live Theatre/Live Performance, entrando ufficialmente nell’Olimpo dell’intrattenimento internazionale.

Un riconoscimento che premia una carriera costruita sui più prestigiosi palcoscenici del mondo e che rappresenta anche un importante tributo alla danza italiana, destinata a lasciare la propria impronta nel cuore di Hollywood.

L’emozione dell’artista è affidata alle parole pubblicate sui suoi canali social:

“Ci sono traguardi che sembrano appartenere ai sogni. Fino al giorno in cui diventano realtà. Entrare a far parte della Hollywood Walk of Fame Classe 2027 è uno di quei momenti. Un riconoscimento che mi emoziona profondamente e che considero tra i più importanti della mia vita e della mia carriera.

In un percorso come il mio nulla si costruisce da soli. Per questo desidero condividere questo riconoscimento con chi ha reso possibile il mio cammino: la mia famiglia, il mio team, tutte le persone che mi hanno sostenuto nel corso degli anni e il pubblico che continua a seguirmi con affetto ed entusiasmo.

Questa stella porta anche un po’ della danza, dell’arte e dell’Italia nel cuore di Hollywood. Ed è questo che mi rende ancora più felice. Grazie di cuore.”