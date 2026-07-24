Svolta nell’aggressione al Parco delle Cave: arrestato il responsabile

Un increscioso fatto di cronaca di cui vi avevamo parlato per primi trova finalmente una positiva conclusione. La Polizia di Stato ha individuato e arrestato l’uomo che lo scorso 4 luglio si era reso responsabile di una brutale aggressione ai danni di una donna nel Parco delle Cave a Milano.

L’aggressione e la reazione della vittima

I fatti risalgono all’inizio di luglio. La vittima stava facendo jogging all’interno del parco quando è stata avvicinata con una scusa da un uomo. Senza alcun preavviso, l’aggressore l’ha scaraventata a terra per poi palpeggiarla con violenza nelle parti intime. La pronta reazione della donna, che ha lottato con tutte le sue forze arrivando a mordergli la mano, ha costretto l’uomo alla fuga. Un passante, testimone diretto della scena, ha immediatamente allertato il 112.

Le indagini e l’arresto della squadra mobile

L’intervento tempestivo delle volanti dell’Ufficio prevenzione generale ha dato il via a un’articolata attività investigativa condotta dalla sezione specializzata della Squadra Mobile. Attraverso l’analisi incrociata dei filmati di videosorveglianza della zona, gli agenti sono riusciti a tracciare la fuga del sospettato: prima ripreso mentre cercava di coprirsi il volto con la maglietta, poi immortalato chiaramente da altre telecamere esterne al parco.

L’uomo, un cittadino straniero di 26 anni regolarmente presente sul territorio nazionale, è stato così identificato e, nella giornata di martedì 21 luglio, tratto in arresto in esecuzione dell’ordinanza emessa dal GIP di Milano con l’accusa di violenza sessuale.

L’epilogo di questa vicenda rappresenta una notizia eccellente. Un plauso sincero e doveroso va alle forze dell’ordine per la rapidità, la precisione e la determinazione dimostrate nelle indagini, che hanno permesso di assicurare alla giustizia un individuo pericoloso. Ci auguriamo fortemente che questo arresto serva da monito severo per i troppi che ancora oggi continuano a macchiarsi di simili inaccettabili violenze.