“Ricordati chi sei”: un libro per affrontare la crisi delle relazioni partendo da sé

Le difficoltà relazionali sono un tema sempre più sentito. Più persone cercano strumenti concreti per gestire emozioni, conflitti e dinamiche di coppia, trasformando un bisogno privato in una domanda esplicita di crescita personale.

Da questa esigenza nasce “Ricordati chi sei. Guida alla felicità di coppia e alla realizzazione personale”, il libro di Ana Nadeždić che raccoglie e struttura un percorso pratico per sviluppare consapevolezza emotiva e migliorare le relazioni.

La crescente attenzione verso la gestione delle relazioni e delle emozioni si inserisce in un contesto più ampio. Secondo il Family Report 2025 del Centro Internazionale Studi Famiglia, le famiglie italiane stanno affrontando una diffusa condizione di difficoltà emotiva, caratterizzata da stress e ansia, che si riflette direttamente nei rapporti di coppia e familiari.

Fattori concreti – dalle difficoltà economiche alla solitudine, fino ai problemi di salute – stanno mettendo alla prova la stabilità delle relazioni, rendendo sempre più evidente il bisogno di strumenti per orientarsi nella sfera emotiva.

Dal disagio alla consapevolezza

In questo scenario si inserisce “Ricordati chi sei. Guida alla felicità di coppia e alla realizzazione personale” (OM Edizioni), il libro in cui Ana Nadeždić raccoglie e struttura il proprio metodo di lavoro. Al centro, un cambio di prospettiva: non sono gli altri a determinare il nostro benessere, ma il rapporto che costruiamo con noi stessi.

“Gli altri non sono la fonte del nostro benessere: quando impariamo a costruire un rapporto solido con noi stessi, anche le relazioni cambiano. – spiega Ana Nadeždić – Smettiamo di chiedere amore e iniziamo a condividerlo”.

Le emozioni come linguaggio

Il metodo si fonda su un presupposto chiave: le emozioni non sono un ostacolo, ma uno strumento di lettura.

“Le emozioni sono un linguaggio interiore: imparare a leggerle – continua l’autrice – significa riconoscere che anche quelle negative non sono ostacoli, ma segnali utili a comprendere se stessi”.

Un approccio tra pratica e scienza

Il percorso integra esercizi pratici con riferimenti a studi sulle emozioni, alla neuroplasticità e ai principi della psicologia positiva. L’obiettivo è sviluppare una maggiore padronanza emotiva e costruire relazioni più consapevoli, non basate sul bisogno ma sulla pienezza personale.

Il punto di forza del volume è un cambio di prospettiva: non più sacrificio e adattamento come base delle relazioni, ma un lavoro sull’identità personale.

L’autrice introduce il concetto di “egoismo autentico”: nutrire il proprio equilibrio interiore come condizione necessaria per costruire legami solidi.

Il percorso è già stato applicato negli anni in contesti formativi e individuali, con l’obiettivo di migliorare la qualità delle relazioni personali.

Una nuova consapevolezza

Il crescente coinvolgimento degli uomini e i risultati dichiarati da chi intraprende questi percorsi indicano un cambiamento in atto: la gestione delle emozioni e delle relazioni non è più un tema marginale, ma una competenza sempre più centrale nella vita quotidiana.

Chi è l’autrice

Ana Nadeždić, nata a Belgrado e residente in Italia dal 1991, lavora dal 2004 nell’ambito della formazione e del coaching.

Oltre ad accompagnare uomini e donne a realizzare relazioni mature e serene, conduce il percorso di certificazione del suo metodo “Ricordati Chi Sei”, rivolto agli operatori nell’ambito delle relazioni di aiuto e a tutti coloro che sentono la chiamata a diventare guide autentiche e consapevoli.