Calvairate, emergenza ratti: il comitato di quartiere chiede maggiore impegno

Il Comitato di Quartiere Insubria-Molise-Varsavia, con il supporto del consigliere comunale Francesco Rocca e del consigliere del Municipio 4 Davide Rocca, ha trasmesso ad Aler Milano una relazione operativa per contrastare l’emergenza ratti nel quartiere Molise-Calvairate e nei relativi caseggiati popolari.

Il documento, frutto di sopralluoghi e interlocuzioni istituzionali, punta a superare la logica degli interventi episodici attraverso un piano basato su cinque direttrici principali: la riorganizzazione del conferimento dei rifiuti per ridurne la permanenza negli stabili, il potenziamento delle derattizzazioni, la messa in sicurezza di cantine, pozzetti e reti fognarie, il contrasto al degrado e alle occupazioni abusive, e il ripristino della custodia nei caseggiati più critici.

Pur riconoscendo le azioni già messe in atto da Aler negli ultimi mesi — tra pulizie straordinarie e installazione di trappole di ultima generazione — il Comitato sottolinea la necessità di eliminare le cause primarie della proliferazione di roditori (cibo, acqua e rifugi) per rendere gli stabili inospitali. Per affrontare la criticità, viene quindi promossa un’azione strutturale e coordinata che coinvolga Aler, Amsa, Comune di Milano e residenti del quartiere.