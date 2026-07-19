Nuove proposte didattiche al Museo dei Quaderni di Scuola di Milano

Mettere al centro le voci dei bambini di ieri e di oggi, trasformando i loro vecchi quaderni in uno strumento pedagogico attuale e accessibile. Con questo obiettivo, in vista del nuovo anno scolastico, il Museo dei Quaderni di Scuola di Milano – primo polo espositivo al mondo dedicato interamente alle memorie d’infanzia – riapre ufficialmente le prenotazioni per i suoi laboratori didattici 2026-2027.

Inaugurato ad aprile 2024 nel cuore di Milano, in Via Broletto, il museo offre agli insegnanti percorsi formativi di alto livello, disponibili sia come visite in sede sia come laboratori da svolgere direttamente in classe.

“Vogliamo offrire a docenti e presidi uno strumento originale per catturare l’attenzione dei ragazzi”, spiega Thomas Pololi, direttore e curatore del museo. “I laboratori integrano la didattica tradizionale con l’esplorazione diretta delle fonti storiche. È un modo per fare inclusione e appassionare gli studenti partendo dai testi scritti dai loro coetanei del passato”.