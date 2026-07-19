Nuove proposte didattiche al Museo dei Quaderni di Scuola di Milano

Mettere al centro le voci dei bambini di ieri e di oggi, trasformando i loro vecchi quaderni in uno strumento pedagogico attuale e accessibile. Con questo obiettivo, in vista del nuovo anno scolastico, il Museo dei Quaderni di Scuola di Milano – primo polo espositivo al mondo dedicato interamente alle memorie d’infanzia – riapre ufficialmente le prenotazioni per i suoi laboratori didattici 2026-2027.
Inaugurato ad aprile 2024 nel cuore di Milano, in Via Broletto, il museo offre agli insegnanti percorsi formativi di alto livello, disponibili sia come visite in sede sia come laboratori da svolgere direttamente in classe.
“Vogliamo offrire a docenti e presidi uno strumento originale per catturare l’attenzione dei ragazzi”, spiega Thomas Pololi, direttore e curatore del museo. “I laboratori integrano la didattica tradizionale con l’esplorazione diretta delle fonti storiche. È un modo per fare inclusione e appassionare gli studenti partendo dai testi scritti dai loro coetanei del passato”.
Percorsi e attività all’interno del museo
Le visite negli spazi museali offrono un’immersione diretta nella storia dell’infanzia attraverso tre moduli specifici:
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Quaderni di guerra: un viaggio all’interno della mostra temporanea per comprendere i grandi conflitti mondiali e l’impatto delle dittature attraverso gli occhi e le paure dei bambini dell’epoca.
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Target: classi 4° e 5° della scuola primaria e scuola secondaria di I grado.
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Viaggio al centro del bambino: un’esplorazione del mondo interiore dei più piccoli (sogni, famiglia, paure) per scoprire cosa rende universale l’esperienza dell’infanzia nelle varie epoche.
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Target: classi 1°, 2° e 3° della scuola primaria.
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I bambini fanno la storia: una riflessione collettiva sull’evoluzione del ruolo dei giovani nella società dalla fine del Settecento a oggi, sviluppata lungo la grande “parete storica” del museo.
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Target: classi 4° e 5° della scuola primaria e scuola secondaria di I e II grado.
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I laboratori da fare in classe
Per portare il dialogo tra generazioni direttamente tra i banchi, il museo propone due attività da svolgere a scuola:
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I bambini di oggi incontrano i bambini di ieri: gli alunni leggono i temi del passato e hanno l’opportunità di intervistare gli autori di quei testi (oggi adulti), scoprendo analogie e differenze tra le loro infanzie.
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Target: classi 4° e 5° della scuola primaria e scuola secondaria di I grado.
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I quaderni di Milano: un’analisi dei cambiamenti urbani del capoluogo lombardo – dal boom economico all’inquinamento, fino alla socialità – vista con gli occhi dei giovani milanesi del passato. Un ottimo punto di partenza per immaginare la Milano del futuro.
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Target: classi 4° e 5° della scuola primaria e scuola secondaria di I grado.
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Identikit del museo
Gestito dall’Associazione Quaderni Aperti APS-ETS, il museo custodisce un patrimonio di oltre 2.500 documenti provenienti da 36 Paesi, formalmente riconosciuto dal Ministero della Cultura come bene di “interesse storico particolarmente importante”. La collezione viene digitalizzata e tradotta grazie al lavoro di circa 300 volontari in tutto il mondo.
www.museoquaderni.it | @museoquaderni
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Sede: Via Broletto 18, 20121 Milano
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Gestione: Associazione Quaderni Aperti APS-ETS
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