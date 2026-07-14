Carabinieri Lombardia: fermano 5 persone per ricettazione, sequestrata ingente refurtiva

Cologno Monzese (MI): i Carabinieri fermano cinque persone per ricettazione, sequestrata ingente refurtiva. Arrestato un uomo per falsa attestazione sull’identità personale.

Nel corso del pomeriggio dell’11 luglio 2026, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della Tenenza di Cologno Monzese hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto, in concorso, cinque cittadini sudamericani di età compresa tra i 31 e 42 anni, ritenuti responsabili del reato di ricettazione. Contestualmente è stato arrestato in flagranza di reato un cittadino peruviano di 56 anni per falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla propria identità personale.

Nel corso dell’attività, i militari hanno rintracciato i cinque fermati all’interno di un condominio a Cologno Monzese, dove hanno rinvenuto nella loro disponibilità un ingente quantitativo di merce di provenienza illecita, occultata sia all’interno dell’appartamento sia nell’autovettura in loro uso. Tra il materiale sequestrato figurano capi di abbigliamento di note marche, orologi di lusso, argenteria e altri beni di valore.

Una parte della refurtiva è stata già restituita ai legittimi proprietari, mentre la restante è stata sottoposta a sequestro penale e sono in corso gli accertamenti finalizzati all’individuazione degli aventi diritto.

Nel medesimo contesto operativo, il cittadino peruviano arrestato ha esibito ai militari il passaporto appartenente a un altro connazionale, documento anch’esso sottoposto a sequestro.

I cinque fermati sono stati associati alle case circondariali di Monza e Milano San Vittore, mentre l’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Tenenza di Cologno Monzese, a disposizione della Procura della Repubblica di Monza.

I cittadini che abbiano subito recentemente furti, in particolare di capi di abbigliamento di marca, orologi, oggetti in argento o altri beni di valore, e che abbiano già presentato regolare denuncia, possono rivolgersi alla Tenenza Carabinieri di Cologno Monzese per verificare l’eventuale corrispondenza tra i beni sequestrati e quelli loro sottratti. Sarà necessario esibire copia della denuncia presentata ed eventuale documentazione utile all’identificazione dei beni (fotografie, numeri di serie, certificati di garanzia, ricevute di acquisto o descrizioni dettagliate).