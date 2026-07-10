“Parlami di cinema” Tre serate di cinema all’aperto a cura del Cinemino al Giardino delle Culture

Nel cuore dell’estate milanese, il Cinemino presenta Parlami di cinema, un ciclo di tre serate di proiezioni all’aperto in programma dal 15 al 17 luglio presso il Giardino delle Culture di via Morosini 8. L’evento rientra nella programmazione di CineQuattro, la rassegna cinematografica all’aperto promossa dal Municipio 4, che porta il grande schermo nei quartieri della città con un ricco programma di proiezioni gratuite.

Parlami di cinema invita il pubblico a vivere il cinema come occasione di incontro, condivisione e scoperta, trasformando uno dei luoghi simbolo del quartiere in uno spazio di cultura e socialità sotto le stelle.

La selezione propone tre opere contemporanee, accomunate dalla capacità di raccontare il presente attraverso registri e linguaggi differenti: dalla commedia al dramma, passando per il cinema surreale e visionario. Tre film che affrontano temi legati alle relazioni, all’identità, alla creatività e ai legami umani, offrendo al pubblico uno sguardo originale sul mondo contemporaneo.

La programmazione della rassegna prevede:

Mercoledì 15 luglio 2026 – ore 21.30

UNICORNI di Michela Andreozzi

Una storia che affronta con sensibilità e ironia il tema dell’identità e delle dinamiche familiari, raccontando il percorso di una famiglia chiamata a confrontarsi con i propri pregiudizi e con il valore dell’accoglienza.

Giovedì 16 luglio 2026 – ore 21.30

100 LITRI DI BIRRA di Teemu Nikki

Una commedia dal tono dissacrante e surreale che intreccia humor nordico e riflessioni sui rapporti familiari, seguendo le disavventure di due sorelle alle prese con un funerale, molta birra e una lunga serie di imprevisti.

Venerdì 17 luglio 2026 – ore 21.30

IL LIBRO DELLE SOLUZIONI di Michel Gondry

Michel Gondry firma un racconto brillante e autobiografico dedicato al processo creativo. Un regista in crisi fugge con il montaggio incompiuto del suo film, dando vita a una serie di situazioni imprevedibili che riflettono con ironia sulle ossessioni dell’artista e sul confine tra immaginazione e realtà.

Con Parlami di cinema, Il Cinemino rinnova il proprio impegno nella promozione del cinema come esperienza culturale condivisa, portando la qualità della propria programmazione fuori dalla sala e contribuendo ad animare gli spazi pubblici della città attraverso il linguaggio del cinema.

L’ingresso alle proiezioni è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.