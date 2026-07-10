Assessore Franco firma accordo col Ministero: 8,7 milioni di euro per riqualificare 300 alloggi sfitti in Lombardia

In Lombardia sono in arrivo 8,7 milioni di euro finalizzati a riqualificare e riassegnare circa 300 alloggi sfitti di edilizia residenziale pubblica. L’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, ha firmato oggi l’atto integrativo all’Accordo di Programma con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) “per la realizzazione di programmi innovativi di rigenerazione urbana, recupero e riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico e sociale”.

Gli 8,7 milioni di euro stanziati (nello specifico 8.679.272 euro) derivano da economie di programmi nazionali che si sono conclusi: il Pruacs (programmi di recupero urbano per alloggi a canone sostenibile) e il Pnea (Piano nazionale di edilizia abitativa).

“Si tratta di risorse importanti – evidenzia l’assessore Franco – frutto di un impegno istituzionale che abbiamo portato avanti con determinazione in questi anni: come Regione, infatti, abbiamo lavorato insieme al Ministero affinché i fondi generati dalle economie dei programmi nazionali siano reinvestiti e destinati a un nuovo programma per il recupero degli alloggi sfitti in Lombardia. La firma odierna segna un passaggio significativo e il coronamento di una sinergia proficua tra istituzioni: i finanziamenti daranno nuova linfa agli interventi per ristrutturare e assegnare le abitazioni dei servizi abitativi pubblici. Un altro tassello strategico della ‘Missione Lombardia’, il piano regionale per il rilancio delle politiche abitative che stiamo implementando in tutto il territorio”.

Ripristinare un alloggio sfitto per carenze manutentive costa mediamente circa 30.000 euro: i lavori verteranno sull’adeguamento impiantistico e tecnologico. Prevista anche la possibilità di rimodulare gli spazi interni alle abitazioni per rispondere alle diverse necessità abitative. In autunno la Regione avvierà le manifestazioni di interesse per il recupero degli alloggi.