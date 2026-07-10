Comunali, Rossello (Fi): confronto con spirito unitario per candidato vincente

“Forza Italia ha così a cuore Milano, è così convinta che si possa e si debba voltare pagina, che da mesi si è impegnata a studiare e vagliare decine di profili di personalità non solo tra amministratori di esperienza ma anche e soprattutto espressione della società civile e del mondo economico e dell’imprenditoria che possano essere adeguati a questo compito gravoso. Il confronto con gli alleati del centrodestra e con tutte le forze democratiche che desiderino risolvere le tante criticità della città e darle nuovo smalto prosegue in assoluta trasparenza, con spirito unitario e col solito approccio concreto che da sempre contraddistingue Forza Italia specie nella città che è stata la sua culla, una capitale che, senza il presidente Silvio Berlusconi e il suo partito, oggi non sarebbe così moderna ed europea”.

Lo dichiara la deputata di Forza Italia Cristina Rossello, segretaria cittadina di Milano Grande Città.