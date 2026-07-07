Milano Centrale, il giorno dopo il caos: ieri treni cancellati e ritardi fino a 90 minuti per un guasto

Ieri è stata una giornata da dimenticare per il trasporto ferroviario nel nodo di Milano, pesantemente compromesso dalla prima mattinata a causa di un grave guasto tecnico agli impianti di circolazione nella stazione di Milano Centrale. Il disservizio, che ha colpito una delle arterie principali della rete nazionale e regionale, ha lasciato a piedi migliaia di pendolari e viaggiatori per gran parte della giornata.

La dinamica del guasto e l’intervento

Il problema si è verificato alle prime luci dell’alba di ieri, bloccando i sistemi di instradamento dei convogli. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) sono rimasti al lavoro per diverse ore per riparare il danno e mettere in sicurezza la linea.

Nel momento di massimo picco del disservizio, i ritardi medi hanno superato i 60 minuti, con punte che hanno raggiunto i 90 minuti sia per i treni ad alta velocità che per i convogli a lunga percorrenza. Pesante il bilancio delle cancellazioni, che hanno vistoo una drastica riduzione delle corse, in particolare per i collegamenti regionali.

Deviazioni e disagi a catena

Per alleggerire la pressione sullo snodo principale di Milano Centrale, ieri molti treni sono stati forzatamente deviati verso le stazioni di Milano Porta Garibaldi e Milano Lambrate, costringendo i passeggeri a riprogrammare i propri percorsi utilizzando le linee metropolitane cittadine.

A complicare la situazione si sono aggiunti anche i rallentamenti sulla tratta Varese-Gallarate, gestita da Trenord, che hanno creato ulteriori code e disagi per i pendolari provenienti dal nord-ovest della Lombardia.

Il ritorno alla normalità e le info sui rimborsi

La circolazione ferroviaria è tornata alla piena normalità solo nella tarda serata di ieri, dopo che RFI ha confermato la risoluzione definitiva del guasto e il progressivo riallineamento di tutti i convogli della rete.

Dopo la mattinata di passione vissuta dai viaggiatori, le associazioni dei consumatori hanno chiesto a gran voce procedure accelerate e semplificate per l’ottenimento degli indennizzi. Per i passeggeri coinvolti nei disagi di ieri, resta possibile richiedere il rimborso o il bonus ritardo seguendo i canali digitali ufficiali di Trenitalia e Trenord.