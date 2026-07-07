Classifica dei Sindaci e Governatori del Sole 24ore

Decimo posto con un consenso del 59,5% per il sindaco Giuseppe Sala nella periodica classifica sul gradimento per sindaci e governatori realizzata da Noto Sondaggi per il Sole 24Ore.

Sala che si avvia alla conclusione del secondo mandato, secondo gli analisti “conferma un solido consenso”. Al primo posto nella classifica dei primi cittadini c’è Sara Funaro, sindaca di Firenze (centrosinistra con 66%). Sul podio, al secondo e terzo posto, ci sono il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti (centrodestra, 65%), vincitore lo scorso anno, e quello di Napoli Gaetano Manfredi (centrosinistra, 64%).

Tra i presidenti di Regione si piazza al sesto posto, in crescita, il presidente lombardo Attilio Fontana (57%) con “un aumento di cinque punti rispetto all’edizione 2025, aggiudicandosi la più forte accelerazione annuale fra i governatori”. Il primo posto è del presidente della Puglia, Antonio Decaro (centrosinistra, con 66% di gradimento), al secondo e terzo posto i governatori leghisti di Veneto e Friuli, Alberto Stefani (65%) e Massimiliano Fedriga (64%).