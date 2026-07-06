L’Italia celebra l’eleganza della Belle Époque Tema dell’edizione 2026: Il Mare

Dall’8 al 14 luglio 2026 torna “Art Nouveau Week”, il grande festival internazionale dedicato al Liberty e alle arti decorative promosso dall’associazione Italia Liberty e curato dal professor Andrea Speziali. Giunta all’ottava edizione, la manifestazione trasforma l’Italia in un museo a cielo aperto attraverso visite guidate, convegni, mostre, percorsi culturali, esperienze immersive e attività artistiche dedicate alla Belle Époque.

Tema centrale dell’edizione 2026 sarà “Il Mare”, elemento simbolico che attraversa l’immaginario Liberty europeo e che diventa filo conduttore di un racconto dedicato al rapporto tra arte, paesaggio, turismo e modernità tra fine Ottocento e primi decenni del Novecento.

È stato realizzato il francobollo celebrativo “L’Art Nouveau in Italia”, prodotto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nell’ambito della serie tematica “Le Eccellenze del Patrimonio culturale italiano”. Si tratta della prima emissione nella storia postale italiana dedicata all’Art Nouveau: un segno simbolico e istituzionale che celebra la stagione Liberty come parte integrante dell’identità culturale del Paese. Il bozzetto del francobollo è stato realizzato dall’artista Andrea Speziali.

Più che una semplice rassegna di eventi, Art Nouveau Week si conferma un grande progetto culturale diffuso, nato per valorizzare ville storiche, grand hotel, quartieri borghesi, caffè, teatri e architetture decorative che raccontano il volto moderno dell’Italia della Belle Époque.

Di seguito il programma e gli appuntamenti dedicati alla regione Lombardia.

COMUNICATO STAMPA – LOMBARDIA

Art Nouveau Week 2026 | 8-14 luglio 2026

Dal 8 al 14 luglio 2026 Art Nouveau Week porta in Lombardia una settimana di percorsi, incontri e attività dedicate al Liberty, dove Milano, i laghi, le terme, le città industriali e i borghi tracciano una vasta geografia della modernità. Il festival, promosso dall’associazione Italia Liberty e curato dal professor Andrea Speziali, coinvolge Albino, Angera, Bellagio, Bellano, Bergamo, Brescia, Brunate, Busto Arsizio, Cadegliano, Caravaggio, Casalmaggiore, Cernobbio, Cisano Bergamasco, Codogno, Como, Cremona, Crespi d’Adda, Colmegna, Comabbio, Dervio, Gallarate, Gromo, Induno Olona, Lanzo d’Intelvi, Laveno, Legnano, Lecco, Lodi, Luino, Mantova, Mede, Menaggio, Milano, Monza, Pavia, Salò, San Pellegrino Terme, Sarnico, Sesto Calende, Suzzara, Treviglio, Valganna, Varese, Vigevano.

Il calendario regionale non si limita a segnalare edifici e decorazioni: costruisce un racconto territoriale. Le attività previste – convegni, grandi tour, visite guidate, mostre, esperienze tematiche e attività di disegno dal vero – permettono alle redazioni locali di leggere la settimana come un palinsesto di storie: architetture da tutelare, luoghi da riscoprire, identità urbane da raccontare, tracce della Belle Époque che ancora oggi parlano alle comunità.

La Lombardia rappresenta una delle più vaste geografie italiane del Liberty. Dalle architetture monumentali di Milano alle eleganti ville affacciate sui laghi, dai quartieri borghesi delle città industriali alle località termali e turistiche, il patrimonio modernista regionale racconta il volto di una società che tra fine Ottocento e primo Novecento guardava con fiducia al progresso, alla bellezza e all’innovazione.

Mercoledì 8 luglio Como (ore 9:00) “L’élite del Liberty comasco”. Il programma propone una passeggiata guidata nella città di Como, nel cuore della Lombardia, per scoprire da vicino le tracce eleganti e sorprendenti dello stile Liberty che ancora punteggiano vie e quartieri a pochi passi dal centro storico e dal lago. Sarà un percorso breve ma intenso, costruito tra edifici ravvicinati che permettono di cogliere in modo immediato il gusto floreale, le linee sinuose e i dettagli decorativi che all’inizio del Novecento trasformarono il volto della città.

Tra gli appuntamenti più significativi dell’edizione 2026 spiccano le iniziative ospitate a Villa Bernasconi di Cernobbio, uno dei luoghi simbolo del Liberty lombardo. Qui sarà allestita la mostra internazionale “Il Liberty di Riga nell’architettura e nell’arte”, promossa dal museo Riga Art Nouveau Centre insieme all’associazione Italia Liberty. L’esposizione presenta il ricchissimo patrimonio Art Nouveau della capitale lettone attraverso architettura, arti decorative, pittura e oggetti di design, offrendo un interessante confronto tra il Liberty italiano e una delle più importanti tradizioni moderniste europee. La mostra invita il pubblico a scoprire Riga non solo come capitale baltica contemporanea, ma anche come autentica metropoli mondiale dell’Art Nouveau.

Sempre a Villa Bernasconi sarà ospitata la mostra “Tutti al Mare!”, sviluppata dagli studenti del Master “Textile Design Product Research and Sustainability” dell’Accademia di Como – Aldo Galli – IED Network in collaborazione con Tessitura Taiana Virgilio. Il progetto prende spunto dalla nascita del moderno costume da bagno e dalle trasformazioni sociali dei primi anni del Novecento per riflettere sul tema della libertà, del corpo e del benessere attraverso il linguaggio contemporaneo del design tessile. L’esposizione sarà inaugurata mercoledì 8 luglio alle ore 18:00.

All’interno della mostra sarà presentata anche una selezione di foulard della collezione VITUSSI ispirata agli affreschi Liberty realizzati da Ettore De Maria Bergler per il celebre salone di Villa Igiea a Palermo, una delle più importanti testimonianze internazionali dell’Art Nouveau italiana. Il dialogo tra moda, arti decorative e patrimonio storico rappresenta uno degli aspetti più innovativi del programma lombardo dell’Art Nouveau Week.

Tra gli appuntamenti principali figurano: Linee organiche nel giardino sommerso; Art Nouveau Week. Incontro con l’autore; Liberty oggi. L’eredità dell’Italia floreale tra arte, cinema e moda; Il Filo Dorato del Liberty. Città, mare e cielo d’inizio Novecento; Como: L’élite del Liberty comasco; Cernobbio: Il Liberty di Riga nell’architettura e nell’arte; Cernobbio: Tutti al Mare! Design tessile, moda e nuove forme della libertà; Cremona: Alla scoperta del Liberty cremonese; Crespi d’Adda: Luna piena su Crespi d’Adda; Gallarate: Simbolismo, natura e poesia; Legnano: L’eleganza del modernismo lombardo; Milano: Visioni Liberty tra eteree e maliziose dame milanesi; Milano: Porta Venezia. Il luogo Liberty di Milano; Milano: Quadrilatero del Silenzio; Pavia: Le Dame silenziose delle facciate Liberty; Treviglio: Il teatro del Liberty italiano; Busto Arsizio: Gambini e Mazzucotelli. Una nuova regia dell’Art Nouveau; Busto Arsizio: Silvio Gambini. La nascita del Liberty a Busto; Cremona: La crème de la crème dell’Art Nouveau; Crespi d’Adda: Dal Villaggio Operaio di Crespi d’Adda al Canale Martesana.

Mercoledì 8 luglio Cremona (ore 7:00, 9:30 e 21:00) “Alla scoperta del Liberty cremonese”. Il programma propone una passeggiata guidata nel cuore della città alla scoperta delle eleganze floreali che tra fine Ottocento e primo Novecento hanno trasformato il volto urbano. Il percorso prende avvio da Palazzo Guastalli in corso Garibaldi e prosegue tra residenze borghesi, ferri battuti, decorazioni floreali e testimonianze dell’entusiasmo per la modernità.

Mercoledì 8 luglio Gallarate (ore 16:00) “Simbolismo, natura e poesia: il racconto Liberty”. La visita guidata conduce i partecipanti tra monumenti, ville e architetture che testimoniano la stagione di raffinata sperimentazione artistica vissuta dalla città nei primi decenni del Novecento.

Un ruolo importante è affidato anche alle esperienze di disegno dal vero, che invitano i partecipanti a osservare direttamente facciate, ferri battuti, vetrate, maioliche, balconi, sculture e dettagli ornamentali. Lo sketching en plein air trasforma il pubblico in osservatore attivo e restituisce agli edifici una presenza concreta nella vita urbana, fuori dalla sola dimensione specialistica.

Il senso del progetto è chiaro: riportare l’Art Nouveau dentro il dibattito culturale contemporaneo, non come stile minore o repertorio decorativo, ma come capitolo essenziale della modernità italiana. Per le testate regionali, ogni comunicato può diventare un articolo di territorio: cronaca degli eventi, racconto del patrimonio, intervista ai protagonisti, itinerario turistico, riflessione sulla tutela.

Art Nouveau Week 2026 offre così una chiave di lettura nuova per guardare la Lombardia e riconoscere, dietro un balcone, una vetrina, una villa o un antico albergo, la storia di una regione che ha contribuito in modo decisivo alla diffusione del Liberty in Italia.

L’ampiezza del programma regionale consente inoltre di costruire molteplici focus giornalistici: la dimensione urbana, quella termale e lacustre, la storia delle famiglie committenti, il ruolo degli architetti, le trasformazioni sociali e il rapporto tra arti applicate, moda e vita quotidiana. È una geografia fitta e articolata, adatta a essere raccontata per città, per itinerari o per temi, con materiale sufficiente per pagine culturali, cronache locali e inserti turistici.

Info stampa: www.italialiberty.it – (+39) 320 0445798 – Curatore: Andrea Speziali – info@andreaspeziali.it

REGIONE LOMBARDIA

Programma eventi a: Albino, Angera, Bellagio, Bellano, Bergamo, Brescia, Brunate, Busto Arsizio, Cadegliano, Caravaggio, Casalmaggiore, Cernobbio, Cisano Bergamasco, Codogno, Como, Cremona, Crespi d’Adda, Colmegna, Comabbio, Dervio, Gallarate, Gromo, Induno Olona, Lanzo d’Intelvi, Laveno, Legnano, Lecco, Lodi, Luino, Mantova, Mede, Menaggio, Milano, Monza, Pavia, Salò, San Pellegrino Terme, Sarnico, Sesto Calende, Suzzara, Treviglio, Valganna, Varese, Vigevano

Calendario delle attività: (p.1) Convegno; (p.2) Grandi tour; (p.3) Visite guidate; (p.4) Mostre; (p.6) Esperienze tematiche; (p.7) Visioni Art Nouveau nel disegno dal vero.

✑ (p.1) CONVEGNO

MERCOLEDÌ 8 luglio 2026

MILANO, mercoledì 8 luglio 2026 (ore 10:30)

“Linee organiche nel giardino sommerso”

Libreria “Città Possibile”, Via Edmondo De Amicis 45, Milano

Saluti istituzionali

Sante Bagnoli

Fondatore della casa editrice Jaca Book

Vera Minazzi

Editore Jaca Book

Claudio Sangiorgi

Presidente Collegio Ingegneri e Architetti di Milano

Andrea Speziali

Presidente dell’associazione Italia Liberty, curatore del festival Art Nouveau Week

Interventi

Daniela Brignone

Storica dell’arte e membro del comitato scientifico Art Nouveau Week