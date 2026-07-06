Il mercato delle seconde case al mare continua a correre: +15,5% in 5 anni i tutta Italia.

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Anche dopo il boom post-pandemico, il mercato delle seconde case secondo l’analisi di Abitare Co.  continua a correre: +15,5% in 5 anni, con prezzi più alti registrati a Portofino (23.233 €/mq) e Capri (16.725 €/mq).

  • Prezzi località di mare: dal 2022 al 2026 la regione con la crescita maggiore è la Campania (+22%), seguita da Toscana (+18,2%), Marche e Liguria (+18,1%).
  • Solo nel I semestre 2026, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, i prezzi sono aumentati del 5,6%, con punte a Sorrento (+11,7%), Castelsardo (9,4%) e Viareggio (+8,9%).
  • Tra le località marittime più costose Portofino (23.233 €/mq e punte fino 31.500 €/mq), Capri (16.725 €/mq e valori massimi fino a 32.550 €/mq) e Forte dei Marmi (11.925 €/mq e valori massimi che sfiorano i 22.100 €/mq).

Milano, 1 luglio 2026 – Il sogno di una casa al mare non passa mai di moda. Anzi, continua a crescere anche dopo la corsa post-pandemica, spingendo al rialzo i valori degli immobili residenziali nelle principali località marittime italiane. Negli ultimi cinque anni i prezzi di immobili residenziali nelle principali località marittime sono cresciuti in media del 15,5%. Una tendenza che si conferma anche nel periodo più recente: nel primo semestre 2026, rispetto allo stesso periodo del 2025, i valori medi nei comuni marittimi sono saliti del 5,6%. A trainare il mercato sono soprattutto le destinazioni più iconiche ed esclusive, da Portofino, dove i valori medi raggiungono i 23.233 €/mq e possono arrivare fino a 31.500 €/mq, a Capri, con una media di 16.725 €/mq e punte fino a 32.550 €/mq, fino a Forte dei Marmi, dove il prezzo medio si attesta a 11.925 €/mq e sfiora i 22.100 €/mq per le abitazioni più ricercate vista mare.

Secondo l’analisi di Abitare Co., società di intermediazione e servizi immobiliari specializzata in nuove costruzioni, che ha analizzato 134 tra le località costiere italiane più amate dai turisti, a livello regionale la crescita maggiore si registra in Campania (+22% negli ultimi 5 anni). Seguono la Toscana (+18,2%) e, a parimerito, da Marche e Liguria (+18,1%). Continuano a crescere anche quelle regioni, che del turismo e della bellezza delle loro coste fondano buona parte della loro produzione economica come la Sardegna, la Sicilia e la Puglia (+15,5%).

La Top 10 località dove crescono di più i prezzi della casa al mare

Dalle coste liguri alle isole campane, passando per Toscana ed Emilia-Romagna, il desiderio di una casa al mare continua a ridisegnare la mappa delle località più ambite. Secondo l’analisi di Abitare Co., nella Top 10 dei comuni costieri con la crescita più significativa nei prezzi tra il 2022 e il 2026 si collocano al primo posto la ligure Arma di Taggia, Lido degli Estensi in Emilia-Romagna e Follonica in Toscana, tutte con un incremento del 27%. Sul podio anche due icone della Campania, Ravello (+26,9%) e Capri (+26,4%), seguite da Santa Margherita Ligure (+26%) e la vicina Rapallo (+25%), mete liguri sempre più amate da chi cerca mare e mondanità. Completano la classifica Positano (+24,9%), Ischia (+23,2%) e, a pari merito, Portovenere, Bellaria e Tirrenia (+21,6%). Chiudono la Top 10 Sorrento e Chiavari, rispettivamente con +20,5% e +20,2%.

Tra le mete più esclusive si confermano Portofino, Capri e Forte dei Marmi

A guidare la classifica dei prezzi più elevati per l’acquisto di abitazioni nuove o ristrutturate sono, come sempre, le località più iconiche e desiderate dal mercato nazionale e internazionale. In cima si conferma Portofino, dove nel primo semestre 2026 i valori medi raggiungono i 23.233 euro/mq e le abitazioni più ricercate possono arrivare fino a 31.500 euro/mq. Seguono Capri e Anacapri, con prezzi medi rispettivamente pari a 16.725 euro/mq e 12.238 euro/mq, e punte che, per gli immobili vista mare, toccano i 32.500 euro/mq e 23.600 euro/mq. Fuori dal podio, ma sempre tra le mete più esclusive, si posizionano Forte dei Marmi, con 11.925 euro/mq e valori massimi fino a 22.100 euro/mq, Porto Cervo, con 11.575 euro/mq e picchi di 19.000 euro/mq, e Santa Margherita Ligure, con 11.425 euro/mq e massimi di 19.950 euro/mq. Completano la classifica Porto Rotondo (8.900 €/mq), Alassio (8.663 €/mq), Portovenere (8.613 €/mq) e Sanremo (8.540 €/mq).

Mete da sogno con prezzi accessibili, anche sotto i 3.000 euro/mq

Il sogno di una casa al mare, però, non passa solo dalle destinazioni più esclusive. In Italia esistono ancora località dal grande fascino dove è possibile acquistare sotto i 3.000 euro al metro quadro, senza rinunciare alla bellezza delle spiagge, ai paesaggi iconici e a un ritmo di vita più lento. È il caso di Pantelleria, dove i valori medi si attestano a 2.850 euro/mq, ma anche di Gallipoli, con 2.688 euro/mq, San Vito Lo Capo, con 2.375 euro/mq, e Lampedusa, dove una casa costa in media 2.150 euro/mq.

CRESCITA PREZZI NELLE REGIONI NEL PERIODO 2022 – 2026

Regione

Var.% a 5 anni

Campania

22,0

Toscana

18,2

Marche

18,1

Liguria

18,1

Emilia-Romagna

17,9

Lazio

17,0

Abruzzo

15,8

Veneto

15,7

Puglia

15,5

Sardegna

15,5

Sicilia

15,5

Friuli-Venezia Giulia

15,4

Molise

15,4

Calabria

14,9

Basilicata

14,8

Centro studi Abitare Co.

* Fonte: Elaborazione Abitare Co.

TOP 10 LOCALITÀ PER CRESCITA PREZZI NEL PERIODO 2022-2026

Provincia

Località

Var.% a 5 anni

IM

Arma di Taggia

27,0

GR

Follonica

27,0

FE

Lido degli Estensi

27,0

SA

Ravello

26,9

NA

Capri

26,4

GE

Santa Margherita Ligure

26,0

GE

Rapallo

25,0

SA

Positano

24,9

NA

Ischia

23,2

SP

Portovenere

21,6

PI

Tirrenia

21,6

RN

Bellaria

21,6

NA

Sorrento

20,5

GE

Chiavari

20,2

Centro studi Abitare Co.

* Fonte: Elaborazione Abitare Co.

TOP 10 LOCALITÀ DI MARE PER PREZZO AL MQ

 

 

Fronte mare nuovo

Altre zone usato

 

Provincia

Località

Min

Max

Min

Max

Prezzo medio

GE

Portofino

26.250

31.500

13.130

22.050

23.233

NA

Capri

17.100

32.550

7.050

10.200

16.725

NA

Anacapri

12.900

23.600

5.100

7.350

12.238

LU

Forte dei Marmi

10.900

22.100

6.500

8.200

11.925

OT

Porto Cervo

9.400

19.000

7.500

10.400

11.575

GE

Santa Margherita Ligure

11.550

19.950

6.100

8.100

11.425

OT

Porto Rotondo

7.500

14.200

6.200

7.000

8.900

SV

Alassio

7.900

15.750

4.500

6.500

8.663

SP

Portovenere

6.850

17.300

4.300

6.000

8.613

IM

Sanremo

9.980

15.750

3.680

4.750

8.540

Centro studi Abitare Co.

* Fonte: Elaborazione Abitare Co.

TABELLE COMPLETE PER REGIONE:

 

 

 

Var.% annua 2026/2025

Var.% a 5 anni

Provincia

Località

Prezzo medio mq

LIGURIA

GE

Portofino

23.233

5,0%

19,3

GE

Santa Margherita Ligure

11.425

5,1%

26,0

SV

Alassio

8.663

5,0%

19,9

SP

Portovenere

8.613

6,3%

21,6

IM

Sanremo

8.540

5,1%

19,3

SP

Lerici

8.325

5,4%

15,2

GE

Rapallo

6.563

5,0%

25,0

GE

Sestri Levante

6.563

5,0%

18,3

SP

Monterosso

6.458

5,4%

15,0

SV

Varigotti

6.150

5,1%

15,2

SP

Bonassola

5.820

3,5%

14,5

SV

Celle ligure

5.275

5,2%

15,2

IM

Ospedaletti

5.200

5,1%

14,0

SP

Levanto

5.138

4,8%

19,3

SV

Laigueglia

5.113

6,0%

15,2

SV

Finale Ligure

5.050

5,2%

15,0

SV

Spotorno

5.038

5,5%

16,0

SV

Noli

5.033

5,1%

14,3

SV

Varazze

4.913

5,4%

14,9

IM

Bordighera

4.660

5,3%

19,0

IM

Diano Marina

4.475

5,3%

19,9

SV

Loano

4.363

5,1%

17,5

IM

Arma di Taggia

4.320

5,4%

27,0

GE

Lavagna

4.050

5,2%

18,0

GE

Chiavari

3.968

4,4%

20,2

IM

Santo Stefano al mare

2.839

5,1%

14,9

6.530

5,20%

18,10%

Centro Studi AbitareCo.

VENETO

VE

Lido di Venezia

4.310

5,1%

15,0

VE

Jesolo Lido

3.713

6,1%

18,2

RO

Albarella

3.435

5,3%

16,0

VE

Caorle

3.175

5,0%

13,9

VE

Bibione

2.969

5,1%

14,0

RO

Rosolina Mare

2.050

6,5%

16,9

3.275

5,5%

15,7

Centro Studi AbitareCo.

FRIULI-VENEZIA GIULIA

UD

Lignano Sabbiadoro

4.095

5,0%

15,5

GO

Grado

3.701

5,0%

15,3

3.898

5,0%

15,4

Centro Studi AbitareCo.

EMILIA ROMAGNA

RA

Milano Marittima

5.108

5,3%

14,5

RN

Riccione

4.748

5,2%

15,2

RN

Rimini

4.723

4,9%

15,0

FC

Cesenatico

4.595

-0,1%

18,3

RN

Cattolica

3.933

4,9%

19,9

RA

Cervia

3.450

7,8%

19,3

RA

Marina di Ravenna

3.380

5,2%

15,2

FE

Lido degli Estensi

2.710

2,3%

27,0

RA

Punta Marina

2.515

4,8%

19,3

RN

Bellaria

2.430

4,5%

21,6

FE

Lido degli Scacchi

2.340

5,2%

19,0

RA

Lido di Classe

2.285

5,1%

14,9

FE

Lido delle Nazioni

2.275

4,6%

19,9

FE

Lido di Pomposa

2.175

4,2%

14,0

RA

Lido di Dante

2.055

4,7%

15,0

3.248

4,6%

17,9

Centro Studi AbitareCo.

TOSCANA

LU

Forte dei Marmi

11.925

6,0%

15,0

LU

Viareggio

5.225

8,9%

15,2

GR

Castiglione della Pescaia

5.150

5,4%

18,3

GR

Monte Argentario

4.788

5,5%

19,9

LI

Portoferraio

4.300

2,4%

19,3

GR

Marina di Grosseto

4.150

6,8%

19,0

MS

Marina di Massa

4.148

5,0%

14,5

LI

San Vincenzo

3.958

5,5%

14,9

GR

Follonica

3.620

4,5%

27,0

GR

Principina a Mare

3.600

6,7%

14,0

PI

Tirrenia

3.088

6,5%

21,6

PI

Marina di Pisa

2.878

5,6%

19,3

4.736

5,7%

18,2

Centro Studi AbitareCo.

LAZIO

LT

Sabaudia

3.588

5,5%

19,0

RM

Fregene

3.568

5,7%

19,3

LT

San Felice Circeo

3.434

5,2%

19,9

RM

Lido di Ostia

3.263

5,2%

14,9

RM

Santa Severa

3.248

6,9%

15,0

RM

Anzio

2.915

5,0%

14,0

3.336

5,6%

17,0

Centro Studi AbitareCo.

MARCHE

AN

Numana

4.325

6,1%

20,0

AP

San Benedetto del Tronto

4.223

4,9%

17,9

MC

Porto Recanati

3.600

5,1%

17,0

PU

Gabicce Mare

3.550

5,6%

19,3

AN

Sirolo

3.518

5,0%

18,2

PU

Fano

3.123

6,8%

16,0

3.723

5,6%

18,1

Centro Studi AbitareCo.

MOLISE

CB

Termoli

2.075

5,7%

14,9

CB

Campomarino

1.418

5,0%

15,9

1.746

5,4%

15,4

Centro Studi AbitareCo.

ABRUZZO

PE

Pescara

2.548

5,1%

17,5

CH

Vasto

2.438

6,0%

15,2

CH

Francavilla al Mare

2.155

5,1%

15,2

TE

Roseto degli Abruzzi

2.073

4,3%

15,2

TE

Pineto

2.013

4,5%

14,9

TE

Tortoreto

1.900

7,0%

18,2

CH

Ortona

1.853

9,0%

15,0

TE

Giulianova

1.755

3,2%

16,0

TE

Alba Adriatica

1.750

3,7%

14,3

TE

Silvi

1.638

0,0%

16,0

2.012

4,8%

15,8

Centro Studi AbitareCo.

BASILICATA

MT

Policoro

1.803

5,3%

15,0

PZ

Maratea

1.788

5,1%

15,2

MT

Metaponto

1.565

6,1%

14,2

1.718

5,5%

14,8

Centro Studi AbitareCo.

CALABRIA

VV

Tropea

2.463

4,8%

14,9

RC

Scilla

2.238

4,7%

15,6

CZ

Catanzaro Lido

1.675

3,9%

15,8

VV

Capo Vaticano

1.489

4,5%

15,5

VV

Pizzo

1.470

6,9%

14,0

RC

Bova Marina

1.270

5,2%

14,2

VV

Vibo Marina

1.148

5,3%

14,2

1.679

5,0%

14,9

Centro Studi AbitareCo.

CAMPANIA

NA

Capri

16.725

5,9%

26,4

NA

Anacapri

12.238

5,3%

18,0

SA

Amalfi

6.950

8,6%

19,4

NA

Sorrento

6.450

11,7%

20,5

NA

Ischia

5.738

6,3%

23,2

SA

Ravello

4.200

6,3%

26,9

SA

Positano

3.700

4,2%

24,9

SA

Camerota

3.200

8,9%

20,2

SA

Palinuro

2.150

2,4%

18,6

6.817

6,6%

22,0

Centro Studi AbitareCo.

PUGLIA

BR

Ostuni

3.625

5,8%

16,2

LE

Gallipoli

2.688

7,5%

16,0

LE

Otranto

2.433

5,2%

15,5

FG

Vieste

2.263

6,5%

15,5

FG

Manfredonia

2.185

4,7%

15,8

FG

Peschici

2.100

9,1%

14,2

FG

Rodi Garganico

1.875

10,3%

15,6

2.453

7,0%

15,5

Centro Studi AbitareCo.

SARDEGNA

OT

Porto Cervo

11.575

6,4%

14,2

OT

Porto Rotondo

8.900

7,6%

15,6

CA

Villasimius

4.063

6,2%

15,0

OT

Palau

3.938

5,7%

15,8

SS

Stintino

3.650

5,0%

15,5

OT

La Maddalena

3.525

5,2%

16,0

OT

Santa Teresa

3.350

5,5%

15,5

CA

Castiadas

2.863

0,4%

15,2

OT

Arzachena

2.620

5,9%

14,3

OR

Putzu-Idu

2.503

5,9%

15,2

SS

Castelsardo

2.325

9,4%

16,0

OR

S’Archittu

2.313

6,9%

17,5

4.302

5,9%

15,5

Centro Studi AbitareCo.

SICILIA

ME

Isola di Panarea

6.775

5,9%

16,0

ME

Taormina

5.538

6,0%

15,6

ME

Isola di Lipari

4.000

5,3%

15,5

RG

Marina di Ragusa

3.175

5,0%

14,2

TP

Pantelleria

2.850

5,6%

14,9

PA

Palermo Mondello

2.735

6,6%

15,5

RG

Punta Secca

2.378

6,3%

16,3

TP

San Vito Lo Capo

2.375

6,1%

16,0

CT

Aci Castello

2.288

5,7%

15,8

AG

Lampedusa

2.150

6,2%

16,0

CT

Aci Trezza

2.093

5,3%

14,2

3.305

5,8%

15,5

Centro Studi AbitareCo.

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