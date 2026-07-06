Il mercato delle seconde case al mare continua a correre: +15,5% in 5 anni i tutta Italia.

Anche dopo il boom post-pandemico, il mercato delle seconde case secondo l’analisi di Abitare Co. continua a correre: +15,5% in 5 anni, con prezzi più alti registrati a Portofino (23.233 €/mq) e Capri (16.725 €/mq).
- Prezzi località di mare: dal 2022 al 2026 la regione con la crescita maggiore è la Campania (+22%), seguita da Toscana (+18,2%), Marche e Liguria (+18,1%).
- Solo nel I semestre 2026, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, i prezzi sono aumentati del 5,6%, con punte a Sorrento (+11,7%), Castelsardo (9,4%) e Viareggio (+8,9%).
- Tra le località marittime più costose Portofino (23.233 €/mq e punte fino 31.500 €/mq), Capri (16.725 €/mq e valori massimi fino a 32.550 €/mq) e Forte dei Marmi (11.925 €/mq e valori massimi che sfiorano i 22.100 €/mq).
Milano, 1 luglio 2026 – Il sogno di una casa al mare non passa mai di moda. Anzi, continua a crescere anche dopo la corsa post-pandemica, spingendo al rialzo i valori degli immobili residenziali nelle principali località marittime italiane. Negli ultimi cinque anni i prezzi di immobili residenziali nelle principali località marittime sono cresciuti in media del 15,5%. Una tendenza che si conferma anche nel periodo più recente: nel primo semestre 2026, rispetto allo stesso periodo del 2025, i valori medi nei comuni marittimi sono saliti del 5,6%. A trainare il mercato sono soprattutto le destinazioni più iconiche ed esclusive, da Portofino, dove i valori medi raggiungono i 23.233 €/mq e possono arrivare fino a 31.500 €/mq, a Capri, con una media di 16.725 €/mq e punte fino a 32.550 €/mq, fino a Forte dei Marmi, dove il prezzo medio si attesta a 11.925 €/mq e sfiora i 22.100 €/mq per le abitazioni più ricercate vista mare.
Secondo l’analisi di Abitare Co., società di intermediazione e servizi immobiliari specializzata in nuove costruzioni, che ha analizzato 134 tra le località costiere italiane più amate dai turisti, a livello regionale la crescita maggiore si registra in Campania (+22% negli ultimi 5 anni). Seguono la Toscana (+18,2%) e, a parimerito, da Marche e Liguria (+18,1%). Continuano a crescere anche quelle regioni, che del turismo e della bellezza delle loro coste fondano buona parte della loro produzione economica come la Sardegna, la Sicilia e la Puglia (+15,5%).
La Top 10 località dove crescono di più i prezzi della casa al mare
Dalle coste liguri alle isole campane, passando per Toscana ed Emilia-Romagna, il desiderio di una casa al mare continua a ridisegnare la mappa delle località più ambite. Secondo l’analisi di Abitare Co., nella Top 10 dei comuni costieri con la crescita più significativa nei prezzi tra il 2022 e il 2026 si collocano al primo posto la ligure Arma di Taggia, Lido degli Estensi in Emilia-Romagna e Follonica in Toscana, tutte con un incremento del 27%. Sul podio anche due icone della Campania, Ravello (+26,9%) e Capri (+26,4%), seguite da Santa Margherita Ligure (+26%) e la vicina Rapallo (+25%), mete liguri sempre più amate da chi cerca mare e mondanità. Completano la classifica Positano (+24,9%), Ischia (+23,2%) e, a pari merito, Portovenere, Bellaria e Tirrenia (+21,6%). Chiudono la Top 10 Sorrento e Chiavari, rispettivamente con +20,5% e +20,2%.
Tra le mete più esclusive si confermano Portofino, Capri e Forte dei Marmi
A guidare la classifica dei prezzi più elevati per l’acquisto di abitazioni nuove o ristrutturate sono, come sempre, le località più iconiche e desiderate dal mercato nazionale e internazionale. In cima si conferma Portofino, dove nel primo semestre 2026 i valori medi raggiungono i 23.233 euro/mq e le abitazioni più ricercate possono arrivare fino a 31.500 euro/mq. Seguono Capri e Anacapri, con prezzi medi rispettivamente pari a 16.725 euro/mq e 12.238 euro/mq, e punte che, per gli immobili vista mare, toccano i 32.500 euro/mq e 23.600 euro/mq. Fuori dal podio, ma sempre tra le mete più esclusive, si posizionano Forte dei Marmi, con 11.925 euro/mq e valori massimi fino a 22.100 euro/mq, Porto Cervo, con 11.575 euro/mq e picchi di 19.000 euro/mq, e Santa Margherita Ligure, con 11.425 euro/mq e massimi di 19.950 euro/mq. Completano la classifica Porto Rotondo (8.900 €/mq), Alassio (8.663 €/mq), Portovenere (8.613 €/mq) e Sanremo (8.540 €/mq).
Mete da sogno con prezzi accessibili, anche sotto i 3.000 euro/mq
Il sogno di una casa al mare, però, non passa solo dalle destinazioni più esclusive. In Italia esistono ancora località dal grande fascino dove è possibile acquistare sotto i 3.000 euro al metro quadro, senza rinunciare alla bellezza delle spiagge, ai paesaggi iconici e a un ritmo di vita più lento. È il caso di Pantelleria, dove i valori medi si attestano a 2.850 euro/mq, ma anche di Gallipoli, con 2.688 euro/mq, San Vito Lo Capo, con 2.375 euro/mq, e Lampedusa, dove una casa costa in media 2.150 euro/mq.
CRESCITA PREZZI NELLE REGIONI NEL PERIODO 2022 – 2026
|
Regione
|
Var.% a 5 anni
|
Campania
|
22,0
|
Toscana
|
18,2
|
Marche
|
18,1
|
Liguria
|
18,1
|
Emilia-Romagna
|
17,9
|
Lazio
|
17,0
|
Abruzzo
|
15,8
|
Veneto
|
15,7
|
Puglia
|
15,5
|
Sardegna
|
15,5
|
Sicilia
|
15,5
|
Friuli-Venezia Giulia
|
15,4
|
Molise
|
15,4
|
Calabria
|
14,9
|
Basilicata
|
14,8
|
Centro studi Abitare Co.
* Fonte: Elaborazione Abitare Co.
TOP 10 LOCALITÀ PER CRESCITA PREZZI NEL PERIODO 2022-2026
|
Provincia
|
Località
|
Var.% a 5 anni
|
IM
|
Arma di Taggia
|
27,0
|
GR
|
Follonica
|
27,0
|
FE
|
Lido degli Estensi
|
27,0
|
SA
|
Ravello
|
26,9
|
NA
|
Capri
|
26,4
|
GE
|
Santa Margherita Ligure
|
26,0
|
GE
|
Rapallo
|
25,0
|
SA
|
Positano
|
24,9
|
NA
|
Ischia
|
23,2
|
SP
|
Portovenere
|
21,6
|
PI
|
Tirrenia
|
21,6
|
RN
|
Bellaria
|
21,6
|
NA
|
Sorrento
|
20,5
|
GE
|
Chiavari
|
20,2
|
Centro studi Abitare Co.
* Fonte: Elaborazione Abitare Co.
TOP 10 LOCALITÀ DI MARE PER PREZZO AL MQ
|
|
|
Fronte mare nuovo
|
Altre zone usato
|
|
Provincia
|
Località
|
Min
|
Max
|
Min
|
Max
|
Prezzo medio
|
GE
|
Portofino
|
26.250
|
31.500
|
13.130
|
22.050
|
23.233
|
NA
|
Capri
|
17.100
|
32.550
|
7.050
|
10.200
|
16.725
|
NA
|
Anacapri
|
12.900
|
23.600
|
5.100
|
7.350
|
12.238
|
LU
|
Forte dei Marmi
|
10.900
|
22.100
|
6.500
|
8.200
|
11.925
|
OT
|
Porto Cervo
|
9.400
|
19.000
|
7.500
|
10.400
|
11.575
|
GE
|
Santa Margherita Ligure
|
11.550
|
19.950
|
6.100
|
8.100
|
11.425
|
OT
|
Porto Rotondo
|
7.500
|
14.200
|
6.200
|
7.000
|
8.900
|
SV
|
Alassio
|
7.900
|
15.750
|
4.500
|
6.500
|
8.663
|
SP
|
Portovenere
|
6.850
|
17.300
|
4.300
|
6.000
|
8.613
|
IM
|
Sanremo
|
9.980
|
15.750
|
3.680
|
4.750
|
8.540
|
Centro studi Abitare Co.
* Fonte: Elaborazione Abitare Co.
TABELLE COMPLETE PER REGIONE:
|
|
|
|
Var.% annua 2026/2025
|
Var.% a 5 anni
|
Provincia
|
Località
|
Prezzo medio mq
|
LIGURIA
|
GE
|
Portofino
|
23.233
|
5,0%
|
19,3
|
GE
|
Santa Margherita Ligure
|
11.425
|
5,1%
|
26,0
|
SV
|
Alassio
|
8.663
|
5,0%
|
19,9
|
SP
|
Portovenere
|
8.613
|
6,3%
|
21,6
|
IM
|
Sanremo
|
8.540
|
5,1%
|
19,3
|
SP
|
Lerici
|
8.325
|
5,4%
|
15,2
|
GE
|
Rapallo
|
6.563
|
5,0%
|
25,0
|
GE
|
Sestri Levante
|
6.563
|
5,0%
|
18,3
|
SP
|
Monterosso
|
6.458
|
5,4%
|
15,0
|
SV
|
Varigotti
|
6.150
|
5,1%
|
15,2
|
SP
|
Bonassola
|
5.820
|
3,5%
|
14,5
|
SV
|
Celle ligure
|
5.275
|
5,2%
|
15,2
|
IM
|
Ospedaletti
|
5.200
|
5,1%
|
14,0
|
SP
|
Levanto
|
5.138
|
4,8%
|
19,3
|
SV
|
Laigueglia
|
5.113
|
6,0%
|
15,2
|
SV
|
Finale Ligure
|
5.050
|
5,2%
|
15,0
|
SV
|
Spotorno
|
5.038
|
5,5%
|
16,0
|
SV
|
Noli
|
5.033
|
5,1%
|
14,3
|
SV
|
Varazze
|
4.913
|
5,4%
|
14,9
|
IM
|
Bordighera
|
4.660
|
5,3%
|
19,0
|
IM
|
Diano Marina
|
4.475
|
5,3%
|
19,9
|
SV
|
Loano
|
4.363
|
5,1%
|
17,5
|
IM
|
Arma di Taggia
|
4.320
|
5,4%
|
27,0
|
GE
|
Lavagna
|
4.050
|
5,2%
|
18,0
|
GE
|
Chiavari
|
3.968
|
4,4%
|
20,2
|
IM
|
Santo Stefano al mare
|
2.839
|
5,1%
|
14,9
|
6.530
|
5,20%
|
18,10%
|
Centro Studi AbitareCo.
|
VENETO
|
VE
|
Lido di Venezia
|
4.310
|
5,1%
|
15,0
|
VE
|
Jesolo Lido
|
3.713
|
6,1%
|
18,2
|
RO
|
Albarella
|
3.435
|
5,3%
|
16,0
|
VE
|
Caorle
|
3.175
|
5,0%
|
13,9
|
VE
|
Bibione
|
2.969
|
5,1%
|
14,0
|
RO
|
Rosolina Mare
|
2.050
|
6,5%
|
16,9
|
3.275
|
5,5%
|
15,7
|
Centro Studi AbitareCo.
|
FRIULI-VENEZIA GIULIA
|
UD
|
Lignano Sabbiadoro
|
4.095
|
5,0%
|
15,5
|
GO
|
Grado
|
3.701
|
5,0%
|
15,3
|
3.898
|
5,0%
|
15,4
|
Centro Studi AbitareCo.
|
EMILIA ROMAGNA
|
RA
|
Milano Marittima
|
5.108
|
5,3%
|
14,5
|
RN
|
Riccione
|
4.748
|
5,2%
|
15,2
|
RN
|
Rimini
|
4.723
|
4,9%
|
15,0
|
FC
|
Cesenatico
|
4.595
|
-0,1%
|
18,3
|
RN
|
Cattolica
|
3.933
|
4,9%
|
19,9
|
RA
|
Cervia
|
3.450
|
7,8%
|
19,3
|
RA
|
Marina di Ravenna
|
3.380
|
5,2%
|
15,2
|
FE
|
Lido degli Estensi
|
2.710
|
2,3%
|
27,0
|
RA
|
Punta Marina
|
2.515
|
4,8%
|
19,3
|
RN
|
Bellaria
|
2.430
|
4,5%
|
21,6
|
FE
|
Lido degli Scacchi
|
2.340
|
5,2%
|
19,0
|
RA
|
Lido di Classe
|
2.285
|
5,1%
|
14,9
|
FE
|
Lido delle Nazioni
|
2.275
|
4,6%
|
19,9
|
FE
|
Lido di Pomposa
|
2.175
|
4,2%
|
14,0
|
RA
|
Lido di Dante
|
2.055
|
4,7%
|
15,0
|
3.248
|
4,6%
|
17,9
|
Centro Studi AbitareCo.
|
TOSCANA
|
LU
|
Forte dei Marmi
|
11.925
|
6,0%
|
15,0
|
LU
|
Viareggio
|
5.225
|
8,9%
|
15,2
|
GR
|
Castiglione della Pescaia
|
5.150
|
5,4%
|
18,3
|
GR
|
Monte Argentario
|
4.788
|
5,5%
|
19,9
|
LI
|
Portoferraio
|
4.300
|
2,4%
|
19,3
|
GR
|
Marina di Grosseto
|
4.150
|
6,8%
|
19,0
|
MS
|
Marina di Massa
|
4.148
|
5,0%
|
14,5
|
LI
|
San Vincenzo
|
3.958
|
5,5%
|
14,9
|
GR
|
Follonica
|
3.620
|
4,5%
|
27,0
|
GR
|
Principina a Mare
|
3.600
|
6,7%
|
14,0
|
PI
|
Tirrenia
|
3.088
|
6,5%
|
21,6
|
PI
|
Marina di Pisa
|
2.878
|
5,6%
|
19,3
|
4.736
|
5,7%
|
18,2
|
Centro Studi AbitareCo.
|
LAZIO
|
LT
|
Sabaudia
|
3.588
|
5,5%
|
19,0
|
RM
|
Fregene
|
3.568
|
5,7%
|
19,3
|
LT
|
San Felice Circeo
|
3.434
|
5,2%
|
19,9
|
RM
|
Lido di Ostia
|
3.263
|
5,2%
|
14,9
|
RM
|
Santa Severa
|
3.248
|
6,9%
|
15,0
|
RM
|
Anzio
|
2.915
|
5,0%
|
14,0
|
3.336
|
5,6%
|
17,0
|
Centro Studi AbitareCo.
|
MARCHE
|
AN
|
Numana
|
4.325
|
6,1%
|
20,0
|
AP
|
San Benedetto del Tronto
|
4.223
|
4,9%
|
17,9
|
MC
|
Porto Recanati
|
3.600
|
5,1%
|
17,0
|
PU
|
Gabicce Mare
|
3.550
|
5,6%
|
19,3
|
AN
|
Sirolo
|
3.518
|
5,0%
|
18,2
|
PU
|
Fano
|
3.123
|
6,8%
|
16,0
|
3.723
|
5,6%
|
18,1
|
Centro Studi AbitareCo.
|
MOLISE
|
CB
|
Termoli
|
2.075
|
5,7%
|
14,9
|
CB
|
Campomarino
|
1.418
|
5,0%
|
15,9
|
1.746
|
5,4%
|
15,4
|
Centro Studi AbitareCo.
|
ABRUZZO
|
PE
|
Pescara
|
2.548
|
5,1%
|
17,5
|
CH
|
Vasto
|
2.438
|
6,0%
|
15,2
|
CH
|
Francavilla al Mare
|
2.155
|
5,1%
|
15,2
|
TE
|
Roseto degli Abruzzi
|
2.073
|
4,3%
|
15,2
|
TE
|
Pineto
|
2.013
|
4,5%
|
14,9
|
TE
|
Tortoreto
|
1.900
|
7,0%
|
18,2
|
CH
|
Ortona
|
1.853
|
9,0%
|
15,0
|
TE
|
Giulianova
|
1.755
|
3,2%
|
16,0
|
TE
|
Alba Adriatica
|
1.750
|
3,7%
|
14,3
|
TE
|
Silvi
|
1.638
|
0,0%
|
16,0
|
2.012
|
4,8%
|
15,8
|
Centro Studi AbitareCo.
|
BASILICATA
|
MT
|
Policoro
|
1.803
|
5,3%
|
15,0
|
PZ
|
Maratea
|
1.788
|
5,1%
|
15,2
|
MT
|
Metaponto
|
1.565
|
6,1%
|
14,2
|
1.718
|
5,5%
|
14,8
|
Centro Studi AbitareCo.
|
CALABRIA
|
VV
|
Tropea
|
2.463
|
4,8%
|
14,9
|
RC
|
Scilla
|
2.238
|
4,7%
|
15,6
|
CZ
|
Catanzaro Lido
|
1.675
|
3,9%
|
15,8
|
VV
|
Capo Vaticano
|
1.489
|
4,5%
|
15,5
|
VV
|
Pizzo
|
1.470
|
6,9%
|
14,0
|
RC
|
Bova Marina
|
1.270
|
5,2%
|
14,2
|
VV
|
Vibo Marina
|
1.148
|
5,3%
|
14,2
|
1.679
|
5,0%
|
14,9
|
Centro Studi AbitareCo.
|
CAMPANIA
|
NA
|
Capri
|
16.725
|
5,9%
|
26,4
|
NA
|
Anacapri
|
12.238
|
5,3%
|
18,0
|
SA
|
Amalfi
|
6.950
|
8,6%
|
19,4
|
NA
|
Sorrento
|
6.450
|
11,7%
|
20,5
|
NA
|
Ischia
|
5.738
|
6,3%
|
23,2
|
SA
|
Ravello
|
4.200
|
6,3%
|
26,9
|
SA
|
Positano
|
3.700
|
4,2%
|
24,9
|
SA
|
Camerota
|
3.200
|
8,9%
|
20,2
|
SA
|
Palinuro
|
2.150
|
2,4%
|
18,6
|
6.817
|
6,6%
|
22,0
|
Centro Studi AbitareCo.
|
PUGLIA
|
BR
|
Ostuni
|
3.625
|
5,8%
|
16,2
|
LE
|
Gallipoli
|
2.688
|
7,5%
|
16,0
|
LE
|
Otranto
|
2.433
|
5,2%
|
15,5
|
FG
|
Vieste
|
2.263
|
6,5%
|
15,5
|
FG
|
Manfredonia
|
2.185
|
4,7%
|
15,8
|
FG
|
Peschici
|
2.100
|
9,1%
|
14,2
|
FG
|
Rodi Garganico
|
1.875
|
10,3%
|
15,6
|
2.453
|
7,0%
|
15,5
|
Centro Studi AbitareCo.
|
SARDEGNA
|
OT
|
Porto Cervo
|
11.575
|
6,4%
|
14,2
|
OT
|
Porto Rotondo
|
8.900
|
7,6%
|
15,6
|
CA
|
Villasimius
|
4.063
|
6,2%
|
15,0
|
OT
|
Palau
|
3.938
|
5,7%
|
15,8
|
SS
|
Stintino
|
3.650
|
5,0%
|
15,5
|
OT
|
La Maddalena
|
3.525
|
5,2%
|
16,0
|
OT
|
Santa Teresa
|
3.350
|
5,5%
|
15,5
|
CA
|
Castiadas
|
2.863
|
0,4%
|
15,2
|
OT
|
Arzachena
|
2.620
|
5,9%
|
14,3
|
OR
|
Putzu-Idu
|
2.503
|
5,9%
|
15,2
|
SS
|
Castelsardo
|
2.325
|
9,4%
|
16,0
|
OR
|
S’Archittu
|
2.313
|
6,9%
|
17,5
|
4.302
|
5,9%
|
15,5
|
Centro Studi AbitareCo.
|
SICILIA
|
ME
|
Isola di Panarea
|
6.775
|
5,9%
|
16,0
|
ME
|
Taormina
|
5.538
|
6,0%
|
15,6
|
ME
|
Isola di Lipari
|
4.000
|
5,3%
|
15,5
|
RG
|
Marina di Ragusa
|
3.175
|
5,0%
|
14,2
|
TP
|
Pantelleria
|
2.850
|
5,6%
|
14,9
|
PA
|
Palermo Mondello
|
2.735
|
6,6%
|
15,5
|
RG
|
Punta Secca
|
2.378
|
6,3%
|
16,3
|
TP
|
San Vito Lo Capo
|
2.375
|
6,1%
|
16,0
|
CT
|
Aci Castello
|
2.288
|
5,7%
|
15,8
|
AG
|
Lampedusa
|
2.150
|
6,2%
|
16,0
|
CT
|
Aci Trezza
|
2.093
|
5,3%
|
14,2
|
3.305
|
5,8%
|
15,5
|
Centro Studi AbitareCo.
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