Regione Lombardia, oltre 3,4 milioni di euro per 137 progetti culturali

Dai festival alle iniziative per i giovani, dalla valorizzazione dei siti Unesco e del patrimonio immateriale fino al recupero di beni ecclesiastici: Regione Lombardia finanzia 137 progetti in tutte le province lombarde con oltre 3,4 milioni di euro nell’ambito dell’Avviso Unico Cultura 2026. La misura, con una dotazione finanziaria complessiva di 6 milioni di euro, finanzia progetti di promozione culturale e interventi dedicati alla valorizzazione dei riconoscimenti Unesco, delle aree e dei parchi archeologici non statali, del patrimonio immateriale, degli itinerari culturali e cammini e del patrimonio culturale ecclesiastico (Linee A e D).

Nel dettaglio, sono stati assegnati 1.494.935 euro alla promozione culturale; 359.039 euro ai riconoscimenti Unesco e alle aree e ai parchi archeologici non statali; 322.713 euro al patrimonio immateriale; 168.246 euro agli itinerari culturali e cammini; oltre 1,1 milioni di euro al patrimonio culturale ecclesiastico.

“Abbiamo selezionato e finanziato – spiega l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso – 137 progetti capaci di trasformare risorse pubbliche in attività, aperture, restauri e occasioni concrete per i cittadini . I contributi assegnati permettono di ampliare la programmazione culturale, raggiungere nuovi pubblici e rendere più fruibili luoghi e patrimoni che appartengono alle comunità. È un investimento che produce appuntamenti, percorsi educativi, interventi di tutela e nuove possibilità di accesso alla cultura in tutte le province lombarde. Una parte rilevante delle risorse sostiene progetti che danno continuità a festival e rassegne già riconosciuti; un’altra interviene sulla tutela di siti Unesco, beni archeologici ed ecclesiastici. Sosteniamo inoltre iniziative dedicate alle tradizioni locali, ai cammini e al patrimonio immateriale. In questo modo rafforziamo sia la programmazione culturale sia la conservazione del patrimonio, due condizioni necessarie perché la cultura possa produrre partecipazione e sviluppo locale. Questa misura si conferma uno strumento efficace per gli operatori del settore e per una cultura diffusa, capace di raggiungere città, borghi e aree interne. Le risorse – conclude l’assessore – sono state assegnate premiando progetti con obiettivi chiari, capacità di coinvolgere i cittadini e ricadute concrete sui territori. È questo il criterio che guida l’Avviso Unico: finanziare iniziative solide, in grado di produrre risultati verificabili e di costruire collaborazioni durature”.

In provincia di Bergamo vengono finanziati 21 progetti per 551.380 euro; a Brescia 19 progetti per 462.131 euro; a Como 10 progetti per 234.793 euro; a Cremona 7 progetti per 181.213 euro; a Lecco 7 progetti per 128.500 euro; a Lodi 1 progetto per 29.191 euro; a Mantova 3 progetti per 66.000 euro; nella Città metropolitana di Milano 38 progetti per 937.342 euro; a Monza e della Brianza 5 progetti per 132.600 euro; a Pavia 5 progetti per 169.168 euro; a Sondrio 3 progetti per 78.201 euro; a Varese 18 progetti per 474.412 euro.