Conferito Ambrogino d’Oro a Federica Brignone: “Leggendaria campionessa”

“Leggendaria campionessa di sci, ha reso la Città di Milano orgogliosa dei suoi successi e dei suoi meriti sportivi. Milanese di nascita, qui ha trascorso la sua infanzia, prima di trasferirsi in montagna in Val d’Aosta. La costanza, l’impegno, la sua energia e la grande passione per lo sport le hanno consentito di raggiungere risultati di altissimo livello, confermandosi tra le sciatrici più vincenti a livello nazionale e internazionale”.

Con questa motivazione il Comune ha conferito l’Ambrogino d’Oro alla campionessa olimpica e mondiale di sci Federica Brignone. La cerimonia si è tenuta ieri mattina a Palazzo Marino, in Sala dell’Orologio, alla presenza del sindaco Giuseppe Sala, del presidente del Coni Lombardia Marco Riva e dell’assessore allo Sport Martina Riva.

“È un orgoglio essere rappresentante di una città e di un Paese e di avere dei valori e dei principi che lasciano il segno. Se posso essere fonte di ispirazione sono contenta, lo faccio cercando di dare il buon esempio”, ha detto Brignone a margine dell’evento.