Criminalità organizzata a Milano: il dibattito sulla presenza mafiosa in Lombardia dopo la delibera del Csm

Una recente delibera approvata dal Consiglio superiore della magistratura ha riacceso il dibattito sul radicamento delle organizzazioni criminali nel Nord Italia. Il documento individua undici Procure distrettuali situate in aree classificate ad “alta densità mafiosa”: Bari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Salerno e Roma. L’esclusione dei distretti del Centro-Nord, e in particolare di Milano e della Lombardia, ha sollevato diverse perplessità tra amministratori locali, esponenti politici e addetti ai lavori del mondo giudiziario.

I criteri della delibera e il confronto tra territori

Il provvedimento del Csm punta a stabilire parametri oggettivi per l’attribuzione di incarichi semidirettivi, richiedendo specifiche esperienze pregresse per i magistrati che aspirano a ruoli di coordinamento in aree particolarmente complesse. Secondo quanto emerge dal documento, l’alto indice di densità criminale è stato associato a contesti in cui le mafie esercitano un controllo del territorio più esplicito e tradizionale.

L’inclusione di Roma e del Lazio, ad esempio, viene motivata principalmente con la vulnerabilità del Basso Lazio rispetto alle dinamiche della camorra e con il numero di amministrazioni locali sciolte nel corso degli anni. Al contrario, la Lombardia non viene menzionata come area a massima densità, nonostante il testo riconosca in termini generali che indagini e processi per reati di stampo mafioso interessino ormai l’intero territorio nazionale.

Le reazioni del mondo giudiziario e dell’associazionismo

La scelta di non inserire il distretto milanese tra le aree ad alta densità ha suscitato diverse critiche:

Le riserve degli esperti: Esponenti dell’associazionismo antimafia e accademici hanno definito la mappatura non del tutto rispondente alla realtà storica recente. Anche la magistratura locale ha espresso sorpresa, evidenziando come la pressione della criminalità organizzata al Nord sia tuttora elevata.

Le minacce ai magistrati: Il dibattito si è sviluppato in concomitanza con le misure di tutela e le intimidazioni subite dai pubblici ministeri impegnati in importanti dibattimenti nel capoluogo lombardo.

Il quadro delle indagini in Lombardia

La presenza delle organizzazioni criminali a Milano e nelle province limitrofe è oggetto di analisi giudiziarie da diversi decenni, con dinamiche che si sono evolute nel tempo:

Il modello economico e i consorzi: Le più recenti indagini della Direzione distrettuale antimafia, come l’inchiesta Hydra , ipotizzano l’esistenza di piattaforme di cooperazione tra esponenti di diverse matrici criminali (‘ndrangheta, camorra e Cosa nostra) finalizzate alla gestione di flussi finanziari e traffici illeciti dal valore stimato in centinaia di milioni di euro.

Il radicamento territoriale: Storiche operazioni, tra cui l’indagine Crimine-Infinito del 2010, avevano già mappato la presenza di numerose “locali” strutturate in diversi comuni lombardi. Gli atti delle commissioni d’inchiesta e i processi degli anni Novanta hanno documentato nel tempo l’influenza delle cosche in settori economici specifici, come l’edilizia e il movimento terra, oltre al controllo delle reti del grande traffico di stupefacenti.

I riflessi istituzionali: Nel corso degli anni, le inchieste milanesi hanno toccato anche l’ambito politico e amministrativo, portando a condanne definitive per reati quali il concorso esterno in associazione mafiosa e il voto di scambio, episodi che in passato hanno determinato anche anticipate interruzioni di consiliature regionali.

L’evoluzione del fenomeno al Nord, caratterizzato da una minore visibilità eclatante ma da una forte capacità di penetrazione nel tessuto economico e commerciale, spinge molti inquirenti a richiedere che il livello di attenzione e la classificazione del rischio per il distretto di Milano rimangano equivalenti a quelli delle aree tradizionali di origine delle mafie.