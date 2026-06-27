Botta e risposta Sala-Fontana che osserva: “Le parole di Sala hanno poco senso”

Quelle del sindaco Sala “sinceramente mi sembrano delle osservazioni che non hanno molto senso”. Lo ha affermato il governatore Attilio Fontana, a margine di un evento ad Assolombarda, in merito alle parole del sindaco Giuseppe Sala, che, ospite del gruppo Pd Lombardia ad un convegno sulla mobilità al Pirellone aveva criticato il piano della mobilità regionale, invitando la giunta regionale ad investire sul trasporto ferroviario. “Il piano della mobilità – ha rilanciato Fontana – noi ce l’abbiamo ed è molto preciso.

Che poi il sindaco dica che investiamo meno in ferrovie è perché forse il sindaco non sa che noi abbiamo investito 220 miliardi per rinnovare il patrimonio dei treni e che le reti invece non sono di proprietà nostra, quindi anche volendo non potremmo intervenire”. Fontana ha spiegato che “gli interventi – di manutenzione della rete ferroviaria – li sta facendo Rfi che finalmente dopo anni di completa dimenticanza della nostra rete ha iniziato a fare, tant’è vero che adesso abbiamo dei problemi perché ci sono tanti cantieri aperti, ma quella purtroppo è una cosa assolutamente normale. Si fanno tanti cantieri ed è chiaro che ci sono dei problemi.

Quindi da questo punto di vista non c’entra niente”. Fontana si è poi soffermato sul secondo tema toccato da Sala durante l’intervento di ieri: il sindaco aveva affermato che in Regione “la confusione tra assessorato ai Trasporti e Infrastrutture è il peggio che ci sia”. “Sull’assessorato – ha replicato il governatore – noi non abbiamo trovato nessun problema. Se lui ha delle idee, se ha visto che ci sono dei problemi, ce li evidenzi, perché sinceramente noi siamo riusciti a portare avanti il lavoro molto bene. Non abbiamo individuato nessuna difficoltà. Probabilmente l’occhio cade a casa altrui, perché in casa propria non si ha niente da dire, visto che non ci sono difficoltà, ma qualcosa più che difficoltà…”, ha concluso. #gil