Regione, Fontana: ricerca biomedica, Lombardia investe sul futuro

“La Lombardia si conferma la regione di riferimento per la ricerca biomedica e l’innovazione sanitaria. Con il bando ‘Consolidator’ investiamo sui talenti, sulle competenze e sulle idee che contribuiranno a costruire la sanità del futuro, sostenendo percorsi di ricerca di altissima qualità scientifica e con ricadute concrete sulla salute dei cittadini”. Lo ha sottolineato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo al Belvedere Berlusconi di Palazzo Lombardia alla presentazione degli undici progetti vincitori della prima edizione del bando ‘Consolidator’ promosso dalla Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (FRRB), alla presenza del presidente della Fondazione Andrea Donnini e del Chair dell’Advisory Board Giuseppe Zanoni.

“Questa iniziativa – ha proseguito Fontana – rappresenta molto più di un grant di ricerca. È uno strumento di politica scientifica regionale che punta a rafforzare il nostro ecosistema dell’innovazione, sostenendo ricercatori capaci di sviluppare progettualità autonome e competitive a livello internazionale, con un impatto diretto o potenziale sul sistema sanitario lombardo”. I progetti selezionati affrontano alcune delle principali sfide della medicina contemporanea e della ricerca applicata, con particolare attenzione alla medicina di precisione, all’integrazione tra intelligenza artificiale e dati clinici, alla genomica e alle neuroscienze.

Temi strategici che confermano la capacità della Lombardia di intercettare i fronti più avanzati dell’innovazione scientifica. “Dall’autismo alle malattie autoimmuni pediatriche, dall’oncologia alla medicina riproduttiva, fino alle neuroscienze, alle malattie rare e alla salute mentale delle nuove generazioni emerge con chiarezza – ha sottolineato il presidente – la qualità della ricerca che viene sviluppata nei nostri Irccs, nelle università e nei centri di eccellenza del territorio. Progetti che coniugano innovazione, multidisciplinarità e una forte attenzione al miglioramento della qualità di vita dei pazienti”.

Per il presidente Fontana, la prima edizione del bando ‘Consolidator’ rappresenta “un investimento importante nella ricerca scientifica d’eccellenza, capace di generare nuove conoscenze, favorire lo sviluppo di nuove terapie e contribuire all’evoluzione della medicina del futuro”. “Ringrazio la Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica per il costante impegno nel sostenere la ricerca traslazionale e l’innovazione biomedica – ha concluso Fontana – così come tutti i ricercatori, i gruppi di lavoro, le università e gli Irccs coinvolti. Il loro lavoro è fondamentale per mantenere la Lombardia ai vertici della ricerca scientifica e per offrire ai cittadini cure sempre più efficaci e innovative”.