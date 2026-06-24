Museo di Storia Naturale, mostra su Chernobyl, 40 anni dopo il disastro nucleare

Da domani al 20 settembre il Museo di Storia Naturale di Milano ospita la mostra “Chernobyl 1986. Disastro, abbandono e rinascita”, promossa dal Comune di Milano, realizzata in collaborazione con la Società Italiana di Scienze Naturali e curata da Andrea Bonisoli Alquati, Giorgio Chiozzi e Fabrizio Vergani.

“A quarant’anni dall’incidente che distrusse il reattore numero 4 della centrale nucleare di Chernobyl, la mostra propone un percorso divulgativo e scientifico dedicato alla comprensione del disastro nucleare, dell’energia atomica e degli effetti delle radiazioni e dell’abbandono umano sull’ambiente naturale dell’area di esclusione.

Attraverso immagini, video, esemplari naturalistici, reperti, documenti storici e oggetti della cultura pop, l’esposizione racconta la tragedia del 26 aprile 1986 e approfondisce i temi della radioattività naturale, degli impieghi dell’energia nucleare, della fissione e della fusione, offrendo al pubblico strumenti di conoscenza sugli effetti biologici delle radiazioni e sulle trasformazioni dell’ecosistema sviluppatosi attorno alla centrale abbandonata”, spiegano gli organizzatori.

“Con questa iniziativa vogliamo non solo ricordare le innumerevoli vittime del disastro che nel 1986 colpì l’Europa, ma anche offrire un’occasione di conoscenza e riflessione su un tema complesso come la radioattività. Un argomento che trova naturale spazio nelle raccolte scientifiche e nelle attività educative del Museo di Storia Naturale”, afferma l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi.

L’esposizione inaugura Tracce, il primo dei quattro nuclei tematici del percorso multidisciplinare e quadriennale promosso dagli Istituti Scientifici del Comune di Milano – Museo di Storia Naturale, Acquario Civico e Planetario – dedicato al dialogo tra scienza e cultura.