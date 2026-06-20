Weekend di fuoco a Milano: l’anticiclone porta la colonnina di mercurio a 38°C

Milano
Milano PostLeave a Comment on Weekend di fuoco a Milano: l’anticiclone porta la colonnina di mercurio a 38°C

L’ondata di calore si intensifica sulla Lombardia. Tra afa persistente e notti tropicali, il capoluogo si prepara ai giorni più roventi di questa prima parte d’estate.

Un’ondata di calore senza sosta

Il grande caldo che sta attraversando l’Italia non accenna a diminuire e il fine settimana ne sarà la conferma. A Milano e nel resto della Lombardia le prossime ore vedranno un deciso aumento delle temperature, ben oltre le medie del periodo, con condizioni di forte disagio avvertite soprattutto nelle aree urbane a causa dell’effetto isola di calore.

Il sole sarà il protagonista assoluto. Oltre alle massime record, a preoccupare sono le minime notturne che resteranno particolarmente alte, impedendo alle abitazioni di rinfrescarsi e alimentando il fenomeno delle notti tropicali.

Per chi ha in programma spostamenti o attività all’aperto, resta fondamentale consultare i bollettini ufficiali e monitorare gli aggiornamenti in tempo reale sul sito dell’Aeronautica Militare.

Milano nella morsa del caldo: weekend a 38°C e notti tropicali

L’anticiclone tocca il picco massimo sulla Lombardia. Sabato e domenica saranno giornate roventi, dominate da sole, afa intensa e temperature ben oltre la norma.

Il picco dell’anticiclone: afa di giorno e di notte

Tra sabato e domenica l’alta pressione raggiungerà l’apice della sua intensità sulla Lombardia, garantendo due giornate di sole pieno ma con temperature eccezionalmente elevate.

Le colonnine di mercurio a Milano si spingeranno fino a 37-38°C nelle ore centrali della giornata. Il vero disagio, tuttavia, si farà sentire anche dopo il tramonto: le minime notturne faranno fatica a scendere sotto i 23-26°C. Questo fenomeno, noto come “notti tropicali”, è amplificato dal cemento e dall’asfalto della città, che trattengono il calore accumulato di giorno e impediscono alle abitazioni di rinfrescarsi.

Previsioni stabili e zero piogge

Il fine settimana non concederà tregua sul fronte delle precipitazioni.

  • Cielo: In prevalenza sereno o sgombro da nubi su tutta la pianura milanese.

  • Piogge: Le probabilità di rovesci o temporali di calore saranno pressoché nulle.

  • Umidità: Il vero ostacolo sarà l’alto tasso di umidità, che manterrà i livelli di afa costantemente elevati sia sotto il sole sia durante le ore serali, aumentando sensibilmente la temperatura percepita dal corpo.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Moderazione dei commenti attiva. Il tuo commento non apparirà immediatamente.

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.