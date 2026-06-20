Weekend di fuoco a Milano: l’anticiclone porta la colonnina di mercurio a 38°C

L’ondata di calore si intensifica sulla Lombardia. Tra afa persistente e notti tropicali, il capoluogo si prepara ai giorni più roventi di questa prima parte d’estate.

Un’ondata di calore senza sosta

Il grande caldo che sta attraversando l’Italia non accenna a diminuire e il fine settimana ne sarà la conferma. A Milano e nel resto della Lombardia le prossime ore vedranno un deciso aumento delle temperature, ben oltre le medie del periodo, con condizioni di forte disagio avvertite soprattutto nelle aree urbane a causa dell’effetto isola di calore.

Il sole sarà il protagonista assoluto. Oltre alle massime record, a preoccupare sono le minime notturne che resteranno particolarmente alte, impedendo alle abitazioni di rinfrescarsi e alimentando il fenomeno delle notti tropicali.

Per chi ha in programma spostamenti o attività all’aperto, resta fondamentale consultare i bollettini ufficiali e monitorare gli aggiornamenti in tempo reale sul sito dell’Aeronautica Militare.

Milano nella morsa del caldo: weekend a 38°C e notti tropicali

L’anticiclone tocca il picco massimo sulla Lombardia. Sabato e domenica saranno giornate roventi, dominate da sole, afa intensa e temperature ben oltre la norma.

Il picco dell’anticiclone: afa di giorno e di notte

Tra sabato e domenica l’alta pressione raggiungerà l’apice della sua intensità sulla Lombardia, garantendo due giornate di sole pieno ma con temperature eccezionalmente elevate.

Le colonnine di mercurio a Milano si spingeranno fino a 37-38°C nelle ore centrali della giornata. Il vero disagio, tuttavia, si farà sentire anche dopo il tramonto: le minime notturne faranno fatica a scendere sotto i 23-26°C. Questo fenomeno, noto come “notti tropicali”, è amplificato dal cemento e dall’asfalto della città, che trattengono il calore accumulato di giorno e impediscono alle abitazioni di rinfrescarsi.

Previsioni stabili e zero piogge

Il fine settimana non concederà tregua sul fronte delle precipitazioni.

Cielo: In prevalenza sereno o sgombro da nubi su tutta la pianura milanese.

Piogge: Le probabilità di rovesci o temporali di calore saranno pressoché nulle.

Umidità: Il vero ostacolo sarà l’alto tasso di umidità, che manterrà i livelli di afa costantemente elevati sia sotto il sole sia durante le ore serali, aumentando sensibilmente la temperatura percepita dal corpo.