Lombardia, confermato lo sciopero dei treni: 23 ore di stop tra l’11 e il 12 giugno

I pendolari lombardi si preparano ad affrontare una giornata di fortissimi disagi. È arrivata infatti la conferma ufficiale da parte di Trenord in merito all’agitazione proclamata da alcune sigle sindacali: il trasporto ferroviario regionale rischia di rimanere paralizzato per quasi 23 ore consecutive.

Lo sciopero prenderà il via alle ore 3:00 di giovedì 11 giugno e si concluderà alle ore 2:00 di venerdì 12 giugno 2026.

L’azienda ferroviaria ha comunicato che si prospettano pesanti ripercussioni, cancellazioni e ritardi sull’intera rete. I disagi colpiranno i treni regionali, le linee suburbane, i collegamenti a lunga percorrenza e il servizio aeroportuale Malpensa Express.

Le fasce di garanzia e i treni salvaguardati

Come previsto dalla legge, saranno comunque attive le consuete fasce di tutela per garantire gli spostamenti di lavoratori e studenti nei momenti di massima affluenza. I treni viaggeranno regolarmente nelle seguenti finestre orarie:

Mattina: dalle ore 6:00 alle ore 9:00

Sera: dalle ore 18:00 alle ore 21:00

Nota per i viaggiatori: I convogli già in viaggio prima dell’inizio dello sciopero arriveranno a destinazione finale solo se l’orario di arrivo previsto è entro un’ora dall’inizio dell’agitazione (ovvero entro le ore 4:00 di giovedì). L’elenco completo dei treni che viaggeranno comunque è consultabile sul sito ufficiale di Trenord nella sezione dedicata ai servizi minimi garantiti.

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

Per limitare i problemi di collegamento con lo scalo internazionale, Trenord ha organizzato un servizio di autobus sostitutivi diretti (senza fermate intermedie) per coprire le corse del Malpensa Express eventualmente cancellate:

Da Milano: i pullman per Malpensa Aeroporto partiranno da Milano Cadorna, precisamente da via Paleocapa 1.

Dalla Svizzera: istituito un collegamento bus tra Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire la continuità della linea S50, parzialmente interessata anche da lavori di manutenzione già programmati sulla rete.

Il consiglio per tutti i passeggeri è di monitorare costantemente l’App di Trenord per verificare lo stato dei treni in tempo reale e di fare attenzione agli annunci nelle stazioni.

Situazione Atm a Milano: metropolitane e bus regolari

Una buona notizia sul fronte urbano: il servizio dei mezzi Atm (metropolitana, tram e autobus) a Milano sarà completamente regolare per tutta la giornata. In città, gli unici disagi saranno legati esclusivamente alle linee del Passante ferroviario gestite da Trenord.