Caos treni a Milano: maxi sciopero di 23 ore a giugno, gli orari e le date a rischio

Il mese di giugno si preannuncia molto difficile per i trasporti a Milano e in tutta la Lombardia. Il settore ferroviario sarà infatti interessato da una serie di scioperi consecutivi, nati dal duro scontro tra i sindacati e le istituzioni sul futuro del trasporto pubblico, che causeranno notevoli disagi ai pendolari.

Si parte il 9 giugno con la ristorazione a bordo

I primi disagi per i viaggiatori inizieranno con qualche giorno di anticipo rispetto al blocco dei treni. Per martedì 9 giugno è stato proclamato lo sciopero nazionale dei dipendenti di Elior Spa – Divisione Itinere, l’azienda responsabile dei servizi di ristorazione e logistica a bordo dei convogli.

Giovedì 11 giugno: sciopero nazionale di 8 ore

La giornata più complessa sarà quella di giovedì 11 giugno. Le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti hanno indetto un’agitazione nazionale di 8 ore, dalle 9:01 alle 17:00, che interesserà il personale delle imprese ferroviarie e degli appalti.

La protesta nasce dall’opposizione ai bandi di gara per l’assegnazione dei servizi Intercity, strutturati in tre lotti. I sindacati definiscono questa decisione una manovra “spezzatino” che porterà a:

“Lo smembramento del trasporto ferroviario e il depauperamento di un asset strategico del Paese, aprendo di fatto la strada al dumping contrattuale”.

La mobilitazione è stata definita inevitabile “di fronte all’assenza di risposte e alla mancanza di un confronto strutturato con le istituzioni competenti”. Dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Mit) è arrivata una parziale apertura: i tecnici stanno lavorando a una mediazione per evitare il blocco, reputando “condivisibile” la richiesta dei lavoratori.

Stop ai treni fino a 23 ore: gli orari e i sindacati autonomi

Lo scenario per giovedì 11 giugno si complica a causa dell’intervento di altre sigle autonome, che estenderanno l’orario della protesta:

Sgb e Cub Trasporti: hanno proclamato uno sciopero nazionale di 23 ore , che comincerà alle 3:00 di giovedì 11 giugno e si concluderà alle 2:00 di venerdì 12 giugno .

Assemblea Nazionale Pdm/Pdb: ha previsto uno stop dalle 9:00 alle 17:00 dell’11 giugno per il personale di macchina e di bordo del Gruppo Fsi, Trenitalia, Mercitalia Rail e Trenitalia Tper.

Informazioni su Trenitalia, Trenord e stazioni milanesi

Le società di trasporto, tra cui Trenitalia e Trenord, non hanno ancora diffuso l’elenco dei treni garantiti e le fasce orarie di tutela. Le comunicazioni ufficiali serviranno a limitare i disagi per i passeggeri in transito nei principali snodi milanesi: Milano Centrale, Porta Garibaldi e Cadorna.