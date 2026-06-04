5 giugno, Giornata Mondiale dell’Ambiente: in Lombardia ibride a +403%, ma quasi 2,3 milioni di auto hanno 15 anni o più

Mobilità green in Lombardia a doppia velocità: quasi metà delle auto in circolazione è Euro 6 e rispetto al 2020 c’è stato un boom delle ibride (+403%), ma quasi 2,3 milioni di veicoli ha più di 15 anni.

Secondo i dati elaborati dal Centro Studi di AutoScout24 su base dati ACI, nel 2025 la provincia di Milano è prima nella regione per valore percentuale di auto ibride sul totale in circolazione (13,8%), mentre il tasso più alto di vetture con una bassa classe di emissione (Euro 4 o inferiore) si registra a Sondrio.

Secondo un’analisi del Centro Studi di AutoScout24, portale leader in Italia e in Europa per l’acquisto e la vendita di auto, su base dati ACI e realizzata in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, in Lombardia dal 2020 al 2025 ci sono stati alcuni passi in avanti. Nel 2025 nella regione sono circolate quasi 6,5 milioni di autovetture, con il cambiamento più marcato che riguarda le auto ibride: tra il 2020 e il 2025 hanno infatti registrato una crescita del +403,2%, passando dal 2,3% all’11,2% del parco circolante (superiore alla media nazionale dell’8,7%). Resta invece ancora limitata la diffusione delle vetture elettriche, ferme all’1,1%. Parallelamente cresce anche il peso delle auto a basse emissioni: le Euro 6 rappresentano oggi il 49,7% del totale, rispetto al 32% di cinque anni prima. Si tratta di dati sicuramente positivi, ma la strada per un rinnovo radicale del parco auto esistente è ancora lunga. Nelle strade lombarde, infatti, circolano ancora oltre 2,14 milioni di vetture con una classe di emissioni Euro 4 o inferiore, il 33,1% del totale, di cui ben 457.426 sono addirittura Euro 0-1 (7%). Inoltre, più di un terzo delle vetture in circolazione (35,2%) hanno 15 anni o più, pari a quasi 2,3 milioni di veicoli.

Come intervenire per favorire il rinnovo del parco circolante?

Secondo Sergio Lanfranchi, del Centro Studi di AutoScout24, “Gli incentivi oggi disponibili non sono ancora sufficienti ad accelerare il rinnovo del parco auto circolante. Sarebbe necessario sostenere maggiormente anche le vetture a basse emissioni, Euro 6, ibride ed elettriche, non solo nuove, ma anche usate. Il fattore economico resta infatti decisivo nella scelta di cambiare auto; è proprio su questo fronte che si gioca la partita. Oggi, sul mercato digitale, c’è un’ampia offerta non solo di auto nuove, ma anche di auto usate di nuova generazione. I consumatori possono così acquistare vetture di qualità a prezzi più contenuti in linea con le loro disponibilità finanziarie, contribuendo significativamente al processo di rinnovamento del parco auto circolante.”

Qual è la fotografia a livello regionale del parco auto circolante?

Partiamo dalle ibride, pari all’11,9 del totale. La provincia con il tasso più alto di ibride è Milano (13,8%), seguita da Como (12,4%), Varese e Monza Brianza (12,0%), Lecco (10,9%), Pavia (10,0%), Lodi (9,6%), Cremona (9,5%) e Bergamo (9,4). In fondo alla classifica: Mantova (7,5%), Sondrio (8,3%) e Brescia (8,5%).

L’elettrico è fermo all’1,1%, con valori che vanno dallo 0,7% di Pavia all’1,4% di Milano.

E se guardiamo alla classe di emissioni?

Nel 2025 la percentuale più alta di vetture con un più alto impatto ambientale (da Euro 0 a Euro 4) sul totale in circolazione si registra a Sondrio, con il 40,2% sul totale delle auto in circolazione. Seguono Mantova (37,1%), Pavia (35,6%), Bergamo (33,7%), Brescia (33,6%), Cremona (32,7%), Lodi (32,5%), Varese (32,3%), Milano (32,1%), Monza Brianza (32,1%), Como (31,9%) e Lecco (31,5%).

Considerando le vetture con basse o zero emissioni (Euro 6), invece, troviamo in cima alla classifica Milano, con il 52,0% sul totale delle auto in circolazione. Seguono Monza Brianza (51,1%), Como (50,7%), Lecco e Lodi (50,6%), Varese (50,4%), Cremona (49,0%), Pavia (48,3%), Brescia (47,9%), Bergamo (47,7%), Mantova (45,5%) e Sondrio (39,9%).