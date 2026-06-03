Stazione Abbiategrasso: controlli polfer e polizia locale

Proseguono le attività di controllo del territorio nell’area della stazione ferroviaria di Abbiategrasso dei servizi congiunti della Polfer Lombardia e della Polizia Locale, finalizzati al contrasto dei reati predatori, dello spaccio di sostanze stupefacenti e al rafforzamento della sicurezza urbana.
Nel corso dei servizi, svolti nei giorni scorsi, in due distinte giornate, sono state identificate circa 50 persone; nei confronti di tre delle persone controllate sono state elevate sanzioni amministrative per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale; un’ulteriore persona è stata deferita all’autorità giudiziaria per il reato di ricettazione, in quanto sorpresa alla guida di un veicolo risultato rubato.
Le attività – fa spere la Questura – proseguiranno anche nelle prossime settimane con ulteriori servizi mirati.
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