Rassegna Teatrale – La prima stella della sera: CORPUS – VII edizione

dall’11 al 16 giugno

Cortile Chiesa di S. Maria alla Fonte c/o Parco Chiesa Rossa

La settima edizione della rassegna La prima stella della sera si svolgerà nel suggestivo giardino della Chiesa S. Maria alla Fonte dei Frati Minori Cappuccini, all’interno del Parco della Chiesa Rossa.

Quest’anno il filo rosso della rassegna sarà il corpo, inteso come luogo complesso e stratificato di esperienza, identità e relazione. Lo sport, dove il corpo si esprime in una dimensione privilegiata, sarà il punto di partenza per poi allargare lo sguardo: dal corpo prestazionale e perfetto delle atlete della ginnastica artistica, metafora della nostra società perfezionista e iperproduttiva, al corpo come superamento del limite – nella parabola di Walter Bonatti – al corpo intesto come conoscenza di sé, come dimensione fragile e profonda legata alla cura, al desiderio e alla costruzione della propria identità.

Oltre alla abituale collaborazione con i Frati Minori Cappuccini, con la Biblioteca Chiesa Rossa e con Progetto Micrô, quest’anno sarà presente, con approfondimenti e incontri, l’associazione Telemaco di Jonas fondata da Massimo Recalcati, ospite d’onore e fiore all’occhiello di questa edizione, che parteciperà con una lectio magistralis dal titolo “Adolescenza, corpo e desiderio”.

Molti artisti coinvolti (in ordine alfabetico): Maurizio Aliffi, Giulia Bertasi, Matilde Facheris, Omar Nedjari, Marika Pensa, Marta Pistocchi, Luca Radaelli, Marcela Serli, Chiara Stoppa, Virginia Zini, Sandra Zoccolan e gli allievi dei laboratori sociali di ATIR.

Gli spettacoli saranno l’evento centrale attorno a cui si declineranno attività diverse: le pratiche multisportive e inclusive di Playmore, gli incontri con atleti paralimpici, la mostra “I Giusti nello Sport” a cura della Fondazione Gariwo, momenti di dialogo con studiosi ed esperti come Andrea Bellavita, professore associato di Storytelling e fiction tv, Vicedirettore del corso di laurea di storia e storie del mondo contemporaneo, Sergio Giuntini, Presidente della Società Italiana di Storia dello Sport e tra i maggiori storici italiani dello sport. E ancora le sessioni di yoga nel parco, le immancabili risottate di Fra Mauro e dei frati cappuccini, momenti di festa e musica. Il tutto nel solco che da sempre muove la rassegna: pensare al teatro come spazio di incontro e scambio, capace di contenere sguardi, discipline, istanze diverse. Uno spazio di dialogo per costruire comunità. Anche per questo abbiamo scelto di affidare alcune delle consuete “cartoline”, ad apertura degli spettacoli, a gruppi che a titolo professionale o pedagogico fanno dello sport un potente strumento di inclusione: la squadra Milan Kingsgrove Cricket Club, che racconta l’apertura multiculturale verso nuove discipline sportive (quest’anno infatti la nostra Nazionale Italiana ha partecipato al suo primo mondiale di Cricket), la squadra di basket integrato Enjoy Shark Cernusco, campioni italiani Csi per due anni consecutivi 2024, 2025, la Comunità Il Molino, che accoglie persone con problematiche di dipendenza e che da anni promuove attività sportive in ambiente naturale con finalità pedagogico terapeutiche.

tributo di Regione Lombardia. L’iniziativa è inserita nell’ambito dell’Olimpiade culturale di Milano Cortina 2026. L’iniziativa ha il patrocinio del Municipio 5 del Comune di Milano.

PROGRAMMA

– giovedì 11 giugno:

Cartolina di Milan Kingsgrove Cricket Club

Bravissime

drammaturgia Marcela Serli e Giulia Trivero | regia e spazio scenico Marcela Serli | con Giulia Bertasi, Matilde Facheris e Virginia Zini

Bravissime racconta il prezzo nascosto dell’eccellenza imposta a bambine e giovani atlete, cresciute sotto la pressione del successo e della perfezione fisica.

Lo spettacolo indaga il confine sottile tra disciplina e abuso, mostrando come adulti – genitori, allenatori e dirigenti – possano esercitare controllo sui corpi più fragili.

Attraverso la recitazione, il canto e la performance fisica, le attrici vivono in scena fatica, rischio ed esposizione reale, trasformando il corpo nel luogo dove il sistema lascia i suoi segni.

La narrazione si restringe progressivamente fino ai casi italiani di violenza psicologica e fisica nello sport.

Senza offrire risposte definitive, lo spettacolo invita il pubblico a interrogarsi su quanto siamo disposti a sacrificare in nome dell’eccellenza.

– venerdì 12 giugno

Cartolina di Sergio Giuntini, Presidente della Società Italiana di Storia dello Sport e storico dello sport

Tonja Valdiluce

dal romanzo di Maria Parr | con Chiara Stoppa | al violino Marta Pistocchi

dai 7 anni in su

Tonja è una bambina libera e impetuosa che vive tra le montagne innevate, profondamente legata alla natura e alla giustizia.

Il suo unico vero amico è Gunnvald, un anziano scorbutico ma affettuoso con cui condivide un rapporto speciale.

Quando Gunnvald si ammala e finisce in ospedale, emergono segreti del suo passato che mettono in crisi la loro amicizia.

Tonja affronta così un viaggio di crescita, cercando di aiutare l’amico a riconciliarsi con ciò che ha lasciato irrisolto.

A seguire risottata benefica a cura dei Frati Minori Cappuccini

– sabato 13 giugno

Cartolina di Enjoy Sharks Cernusco sul Naviglio

I sogni non sono in discesa

di Simone Moro | drammaturgia e voce narrante Marika Pensa | chitarra e accompagnamento musicale Omar Nedjari

Lo spettacolo ripercorre la vita di Simone Moro attraverso le tappe più importanti del suo percorso umano e sportivo. Tra racconti e musica, l’alpinista condivide le esperienze che hanno segnato la sua carriera e la sua visione della vita. Dal dramma vissuto sull’Annapurna alla storica impresa sul Nanga Parbat, emergono il coraggio, la fatica e il confronto con il limite.

Le montagne diventano il luogo di una ricerca interiore profonda, dove ogni sfida porta a fare i conti con se stessi. Il racconto trasmette l’idea che i sogni, anche i più grandi, possano essere raggiunti con determinazione e solidità interiore.

A seguire visita guidata alla chiesetta Santa Maria alla Fonte a cura del Comitato Chiesa Rossa

– domenica 14 giugno

Cartolina di Comunità Il Molino

Di sport, corpi e molto altro…

con gli allievi dei laboratori sociali di ATIR | con la partecipazione di Telemaco di Jonas

Estratti dei laboratori di teatro sociale di ATIR all’interno del progetto Corpus.

A seguire risottata benefica a cura dei Frati Minori Cappuccini

– lunedì 15 giugno

Cartolina di Andrea Bellavita, professore associato di storytelling e fiction tv e factual entertainment, presidente del corso di studi storie e storie del mondo contemporaneo presso l’Università dell’Insubria di Varese, membro del Consiglio Scientifico del Centro di ricerca in mass media e società.

In capo al mondo – in viaggio con Walter Bonatti

di Federico Bario e Luca Radaelli | con Luca Radaelli | alla chitarra Maurizio Aliffi

Lo spettacolo racconta la vita e il pensiero di Walter Bonatti, uno dei più grandi alpinisti ed esploratori del Novecento.

Attraverso le sue imprese straordinarie emerge una filosofia fondata sul superamento dei propri limiti e sulla ricerca autentica di sé.

La montagna diventa simbolo di libertà, avventura e confronto con la natura più selvaggia.

La musica dal vivo accompagna il racconto, immergendo il pubblico nelle celebri spedizioni di Bonatti.

Uno spettacolo emozionante che celebra il coraggio di inseguire i propri sogni fino “in capo al mondo”.

A seguire Conversazione sul tema “L’uomo e il rapporto con la montagna”, Andrea Bellavita dialoga con Davide Boifava, psicologo, socio Telemaco di Jonas Milano e membro del servizio di Psicologi a domicilio di Telemaco.

– martedì 16 giugno

Adolescenza, Corpo e Desiderio

Lectio Magistralis con Massimo Recalcati, fondatore di Jonas ETS, psicoterapeuta, psicoanalista, saggista e Direttore dell’Istituto IRPA di psicoanalisi. Introduzione di Valentina Calcaterra, psicoterapeuta e presidente di Telemaco di Jonas Milano.

A seguire risottata benefica a cura dei Frati Minori Cappuccini

ATTIVITÀ COLLATERALI

* INCLUSIVE UNITED: GIOCHIAMO INSIEME PER UNA MILANO PIÚ INCLUSIVA a cura di PLAYMORE!

sabato 13 giugno dalle 10.00 alle 12.00 | Parco Chiesa Rossa

Attività sportiva inclusiva che coinvolge insegnanti di calcio, basket, pallavolo e fitness. In base al numero dei partecipanti verranno organizzate sfide e brevi partite da 20 minuti per favorire il coinvolgimento di tutti. L’iniziativa è aperta a persone di tutte le età e livelli, con l’obiettivo di promuovere inclusione, partecipazione e socialità attraverso lo sport.

*TAVOLA ROTONDA “OLTRE IL LIMITE, TESTIMONIANZE DI ATLETI PARALIMPICI” A CURA DI TELEMACO DI JONAS.

sabato 13 giugno ore 17.00 | Biblioteca Chiesa Rossa

con Federica Sileoni, Francesca Salvadé e Sara Morganti. Coordinatrici della tavola rotonda Francesca Acerbi e Marta Pozzar, psicologhe di Telemaco e membri del servizio di psicologi a domicilio.

*YOGA

venerdì 12, lunedì 15 e martedì 16 giugno ore dalle 18.00 alle 19.00 | presso il porticato del cortile di S. Maria alla Fonte (in caso di pioggia è prevista una soluzione al chiuso in una sala adiacente al porticato).

Con Giampiero Carezzato | Yogabile

Contributo libero | max 15 partecipanti | per info e prenotazioni info@atirteatroringhiera.it

INOLTRE

∙ I GIUSTI DELLO SPORT Mostra fotografica a cura di Gariwo

tutti i giorni nel salone adiacente al cortile S. Maria alla Fonte

dalle 18.00 alle 19.30 14 storie di atleti che hanno scelto il bene, la solidarietà e la giustizia, spesso a rischio della propria carriera e vita.

Curata da Gabriele Stabile, narra storie come quelle di Gino Bartali, Yusra Mardini e Arthur Ashe, evidenziando il valore etico dello sport come ponte tra culture.

ORARI da giovedì a martedì ore 19.30 cartolina, a seguire spettacolo teatrale.

PREZZI SPETTACOLI

Spettacoli teatrali: posto unico 10,00€ + prevendita

È vivamente raccomandato l’acquisto online.

ACQUISTO ONLINE: www.atirteatroringhiera.it – www.mailticket.it

IN CASO DI MALTEMPO E’ PREVISTA UNA SOLUZIONE AL COPERTO.

INFO: tel. 02.87390039 – info@atirteatroringhiera.it – www.atirteatroringhiera.it

INDIRIZZO: Cortile Chiesa S. Maria alla Fonte c/o Parco Chiesa Rossa – ingresso Via S. Domenico Savio 3 Milano.