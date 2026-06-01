Il 4 giugno a La Milanesiana, l’appuntamento “Il desiderio e la libertà”

Il 4 giugno a LA MILANESIANA, ideata e diretta da ELISABETTA SGARBI, è in programma l’appuntamento “Il desiderio e la libertà”, presso la Sala Buzzati – Fondazione Corriere della Sera di MILANO (Via Balzan, 3).

L’evento si apre con il saluto istituzionale di Annalena Benini, direttrice del Salone Internazionale del Libro di Torino e il prologo di Ferruccio de Bortoli, Presidente Fondazione Corriere della Sera.

Seguono le letture dell’autrice palestinese Adania Shibli di cui in autunno uscirà il libro “Tamwih” per La Nave di Teseo e dello scrittore e pittore libanese (naturalizzato statunitense) Rabih Alameddine, autore del libro “La vera storia di Raja il Credulone (e di sua madre)”, in libreria il 2 giugno per La nave di Teseo e vincitore del National Book Award.

Chiude l’appuntamento il concerto di Uri Caine, pianista eclettico e raffinato, che festeggia i 70 anni.

L’appuntamento comincia alle ore 21.00, in collaborazione con FONDAZIONE BPM e Salone Internazionale del Libro di Torino. Ingresso gratuito con prenotazione al seguente link www.fondazionecorriere.corriere.it/iniziative/la-fondazione-per-la-milanesiana-2026/

ADANIA SHIBLI

Adania Shibli (Palestina, 1974) ha scritto romanzi, opere teatrali, racconti e saggi narrativi. Ha ricevuto due volte il Qattan Young Writer’s Award – Palestina, nel 2001 e nel 2003. Il suo romanzo Tafsil Thanawi (Al-Adab, 2017, tradotto come Un dettaglio minore, Fitzcarraldo Editions/UK e New Directions/USA, 2020) è stato finalista al National Book Award nel 2020 e nel 2021 è stato candidato all’International Booker Prize. Il suo ultimo libro è Tamwih (Delusion, al-Adab, 2025). È autrice di Un dettaglio minore e Sensi, entrambi editi da La Nave di Teseo. Shibli è inoltre impegnata nella ricerca accademica e nell’insegnamento in diverse università europee, oltre che presso la Birzeit University, in Palestina (2012-2018). Dal 2022 al 2025 è stata co-curatrice della Bergen Assembly 2025, a Bergen, in Norvegia.

RABIH ALAMEDDINE

Rabih Alameddine è nato in Giordania da genitori libanesi. Ha vissuto in Kuwait e in Libano prima di completare i suoi studi in Inghilterra e negli Stati Uniti, laureandosi in Ingegneria alla University of California, Los Angeles e conseguendo un MBA presso la University of San Francisco. Pittore oltre che scrittore, ha tenuto mostre negli Stati Uniti, in Europa e in Medio Oriente. Come autore, collabora con diverse testate, tra cui il “The New York Times” e il “Corriere della Sera”. Tra i suoi romanzi tradotti in italiano figurano Hakawati. Il cantastorie, Una donna inutile, Io, il divino, L’angelo della storia e Il lato sbagliato del telescopio (vincitore del PEN/Faulkner Award for Fiction). Il suo ultimo libro è La vera storia di Raja il credulone (e di sua madre), vincitore del National Book Award for Fiction, in libreria il 2 giugno per La Nave di Teseo. Attualmente vive tra Washington, DC e Beirut.

URI CAINE

Nato a Philadelphia, è una delle personalità musicali più eclettiche del nostro tempo. A dodici anni inizia a studiare pianoforte. Quando si iscrive all’università è già protagonista della scena jazzistica della sua città: studia composizione, segue corsi di letteratura e suona con i grandi maestri che visitano Philadelphia. Trasferitosi a New York, inizia la carriera di solista. La sua discografia, ampia e ricca di opere riconosciute come pietre miliari, viene indicata come snodo fondamentale della storia musicale contemporanea, in grado di confrontare musicalità diverse, dalla tradizione classica europea al jazz, all’elettronica, al klezmer, al rock, qualificandosi come uno degli “architetti” più intelligenti e sensibili della musica d’oggi.

ELISABETTA SGARBI

Dopo 25 anni come editor e Direttore Editoriale della casa editrice Bompiani, Elisabetta Sgarbi ha fondato nel novembre 2015, assieme ad altri autori tra cui Umberto Eco, Mario Andreose ed Eugenio Lio, La nave di Teseo Editore, di cui è Direttore Generale e Direttore Editoriale. È inoltre Presidente di Oblomov Edizioni e Direttore Responsabile della rivista “linus”. Ha ideato, e da 27 anni ne è Direttore Artistico, il Festival Internazionale La Milanesiana – Letteratura Musica Cinema Scienza Arte Filosofia Teatro Diritto Economia Sport Fumetto e linus – Festival del Fumetto, che giunge quest’anno alla sua quinta edizione. Dal 1999 dirige e produce i suoi lavori cinematografici, presentati nei più importanti festival internazionali del Cinema. Il suo film più recente è L’isola degli idealisti, in concorso alla Festa del Cinema di Roma 2024, liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Giorgio Scerbanenco, prodotto da BibiFilm e Betty Wrong, con Rai Cinema, distribuito da Fandango. Nel 2020 ha fondato la Betty Wrong Edizioni musicali che ha esordito producendo il doppio album degli Extraliscio È bello perdersi, che include il singolo presentato al 71^ Festival di Sanremo, Bianca Luce Nera. Nel 2022 ha pubblicato insieme a Margutta 86 il singolo “È così” di Luca Barbarossa e Extraliscio, seguito dall’album di Extraliscio Romantic Robot. È Presidente della Fondazione Elisabetta Sgarbi che promuove la lettura, la diffusione della cultura e della conoscenza dell’arte. Per la sua attività culturale ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui l’Ambrogino d’Oro. È membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Paulo Coelho, con sede a Ginevra. È membro, su nomina del Pontefice Francesco I, della Pontificia Accademia delle Arti e delle Scienze.

La Milanesiana, la rassegna ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, giunta alla 27esima edizione, attraversa 18 città in tutta Italia con oltre 60 appuntamenti, intrecciando come da sua vocazione, letteratura, musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, diritto, economia, sport e fumetto in un percorso che negli anni ha delineato un’identità unica e sempre contemporanea.

“IL DESIDERIO E LA LEGGE” è il tema di questa 27esima edizione, due forze opposte ma profondamente intrecciate, il cui rapporto si impone come una delle questioni più vive del nostro tempo, un terreno fertile di interrogazione sui confini, morali e territoriali, l’autodisciplina, la libertà e la responsabilità.

La Rosa dipinta da Franco Battiato, che fin dalla prima edizione è il simbolo de La Milanesiana, è stata rielaborata da Franco Achilli per rappresentare l’intreccio tra Desiderio e Legge: il fiore e il suo profumo evocano attrazione, movimento e immaginazione, mentre le spine e la struttura cristallizzata richiamano il limite, la norma e il rischio. Non c’è opposizione tra i due poli, perché è proprio la Legge a dare forma al Desiderio, rendendolo percepibile, intenso e significativo.

L’edizione è dedicata a Daniela Benelli e Dario Salvetti, scomparsi nel 2025, due persone che hanno visto nascere La Milanesiana e l’hanno amata e arricchita con il loro lavoro e la loro passione, e a Giorgio Gosetti, direttore del Noir in Festival e amico de La Milanesiana.

Con il suo sguardo libero, trasversale e sempre in movimento, La Milanesiana rinnova la propria vocazione a leggere il presente attraverso la forza delle idee, delle arti e della parola, continuando a rappresentare un laboratorio culturale vivo, originale e in costante evoluzione. Il programma è disponibile sul sito ufficiale.

La Milanesiana è organizzata da Fondazione Elisabetta Sgarbi e Imarts International Music and Arts, con il Patrocinio del Comune di Milano e di Regione Lombardia.

La Milanesiana ringrazia: Comune di Ascoli Piceno, Comune di Seregno, Comune di Alessandria, Comune di Colle Val D’Elsa, Comune di Sondrio, Comune di Viareggio, Comune di Crotone, Comune di Gatteo a Mare, Comune di Cervia, Comune di Longiano, Comune di Fidenza, Piccolo Teatro di Milano, Anteo Palazzo del Cinema, Humanitas, Spazio Teatro No’hma, Fondazione Marche Cultura, Impresa edile Gaspari Gabriele, Fainplast srl, Turla, Circolo Cultural-Mente Insieme, Fondazione Ascoli Cultura, Fondazione Umberto Eco, Fondazione Elisabetta Sgarbi, Fondazione Cavallini Sgarbi, Betty Wrong, CiaccioArte, @Video, Studio Toffoletto De Luca Tamajo, Studio Volpatti, Salone Internazionale del Libro di Torino, Noir in Festival, Feltrinelli, A+G, Galleria Ceribelli, Ornella Bramani, Errestampa, Acinque, Rotary Club Bormio Contea, Comunità montana Alta Valtellina, BPER Banca, Bim Adda, Parco Nazionale dello Stelvio, Levissima, Prometeica, Braulio, Dammann.