Nasce The Point – Lario Business Meeting: il punto sul futuro dell’impresa tra AI e trasformazione digitale.

Si è svolta presso l’Hotel Griso Collection di Lecco la prima edizione di The Point – Lario Business Meeting, il business forum promosso da MTConsulting Società Benefit, realtà di consulenza strategica che supporta imprese, startup e organizzazioni nei percorsi di crescita, innovazione e sviluppo competitivo.

The Point nasce con l’obiettivo di creare uno spazio di confronto concreto tra istituzioni, imprese, professionisti e mondo dell’innovazione, mettendo al centro il cambiamento come responsabilità e opportunità. Un contesto autorevole ma informale, pensato per favorire dialogo, relazioni e contaminazione di idee.

L’edizione 2026, dedicata al ruolo dell’intelligenza artificiale e della trasformazione digitale nell’evoluzione delle aziende, ha registrato la partecipazione di oltre 150 ospiti tra imprenditori, professionisti, rappresentanti istituzionali e università.

Ad aprire i lavori è stato Alessandro Mazza, CEO di MT Consulting, che ha sottolineato:

“È vero, ognuno di noi opera in mercati con dinamiche ed esigenze specifiche. Ma c’è una sfida che ci accomuna tutti, trasversalmente: la necessità di stare al passo con il cambiamento.

Il cambiamento non fa distinzioni di settore, è una costante per chiunque faccia impresa oggi.”

E ha aggiunto: “Crediamo in un’AI collaborativa e non sostitutiva. Uno strumento che deve aiutarci a crescere come persone e professionisti, liberando tempo per migliorare ciò che facciamo e, soprattutto, il modo umano e qualitativo in cui lo facciamo.”

A seguire, l’intervento di Fabio Dadati, albergatore e componente della Giunta della Camera di Commercio di Como-Lecco con delega al turismo, e il videomessaggio di Alessandro Fermi, Assessore all’Università, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia, hanno rafforzato il valore istituzionale dell’iniziativa e il ruolo strategico dell’innovazione per la competitività del territorio.

Nel suo intervento, Fermi ha sottolineato come Regione Lombardia abbia promosso misure sperimentali in collaborazione con le università, finalizzate all’ammodernamento tecnologico e alla successiva messa a disposizione delle competenze e delle soluzioni sviluppate a favore delle PMI lombarde.

“L’obiettivo è contribuire, anche attraverso fondi pubblici, alla diffusione dell’intelligenza artificiale nelle piccole e medie imprese, che più difficilmente riescono ad agganciare autonomamente questa opportunità. L’AI rappresenta una leva concreta di efficientamento, in grado di sgravare capitale umano oggi impiegato in mansioni ripetitive e liberarlo per attività a maggior valore, capaci di aumentare la qualità del lavoro.”

Il cuore dell’evento è stata la tavola rotonda dal titolo: “Le sfide nella gestione del cambiamento: innovazione, competitività e prospettive legate all’intelligenza artificiale nelle imprese”, moderata da Giancarlo Ferrario, giornalista ed ex Direttore Editoriale di Netweek.

Al confronto hanno partecipato Marco Tarabini (Politecnico di Milano), Annalisa Bellante (Cama Group), Davide Riva (Presidente Confartigianato Imprese Lecco) e Stefano Della Bella (SDBA Benet), offrendo una lettura concreta delle sfide che le imprese stanno affrontando: dall’adozione dell’AI nei processi aziendali alla gestione del cambiamento organizzativo, fino all’impatto sulle competenze e sulla competitività internazionale.

La seconda parte dell’evento è entrata nel vivo con la presentazione di alcune case history operative, a cura di Mattia Trabucchi Imberti (Founder & CCO MT Consulting) e Lorenzo

Tosetti (CTO), con il contributo in collegamento da Tokyo di Michele Pingitore, responsabile della divisione AI di MT Consulting.

Sono stati presentati esempi concreti di applicazione dell’intelligenza artificiale nelle PMI, tra cui voice agent, personal assistant e sistemi di automazione avanzata dei processi, evidenziando come queste soluzioni possano migliorare l’efficienza operativa, ridurre attività a basso valore e supportare una crescita più strutturata e sostenibile.

L’evento si è concluso con un momento di networking tra aziende, professionisti e stakeholder del territorio, confermando la volontà di creare connessioni reali e opportunità concrete di collaborazione.

The Point – Lario Business Meeting si posiziona così come un nuovo appuntamento di riferimento per il territorio, con l’obiettivo di accompagnare imprese e organizzazioni nella comprensione e nell’adozione consapevole delle trasformazioni in atto.