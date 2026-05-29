I racconti di Capitan U 1947: Mino Reitano… aveva un cuore che amava tanto

Cos’è l’amicizia e come definirla:

“Una amicizia fra due persone non sta nel sentirsi sempre, ma nel non andare via mai.” Un’interpretazione che ho letto da qualche parte e che mi è rimasta dentro. L’ho annotata nel cuore. Un rapporto vero, basato sulla sostanza piuttosto che sull’apparenza. Una presenza silenziosa, senza il bisogno di sentirsi tutti i giorni o di apparire insieme in pubblico. “L’amico c’è quando serve davvero, pronto a tendere una mano senza clamore o giudizio.”

Questa piccola introduzione, o preambolo come voglia dirsi, per parlare di un rapporto fra due artisti che si sono stimati e mai ingombranti l’uno dell’altro. Parlo di me, Umberto Napolitano, ma soprattutto di Mino… Mino Reitano. Un Artista con la A maiuscola, che aveva un cuore rigonfio di sentimento e un’anima intrisa di valori essenziali, quali un’assoluta dedizione alla famiglia, rispetto delle proprie origini, e amore sacrale per la propria terra.

La nostra conoscenza si è consolidata nel 1969 quando entrambi incidevamo per la stessa etichetta, l’Ariston. Vidi nascere il Villaggio Reitano, con l’obbiettivo di riunirvi tutta la famiglia, genitori, fratelli e cugini. Tutti sotto lo stesso cielo, ricreando in Lombardia una vera e proprio comunità unita sul modello della sua terra d’origine calabrese.

E nel 1969 incominciò a far vivere il suo progetto iniziando a riunire i primi nuclei familiari. Una serie di palazzine e villette collegate fra loro, Studi di Registrazione, sale prove e uffici, un Gran Parco Comune dove Mino amava accogliere colleghi del mondo dello spettacolo e giornalisti, con all’interno anche un vero e proprio campo da calcio privato, ad uso di sfide tra parenti e ospiti. Ci ho giocato anch’io.

Insomma, un progetto grandioso per una grande famiglia, unita nell’amore e nel lavoro.

Io e Mino ci incontravamo anche nei concerti nei quali qualche volta ci capitava di esibirci insieme, ognuno proponendo il proprio spettacolo. Mi è rimasto in mente un nostro incontro in occasione di una festa in Calabria a Melito di Porto Salvo. Quella sera, prima di esibirci, io e Mino parlavamo del più e del meno, quando il discorso cadde sulla casa di mia madre a Chiavari, dove ogni tanto mi fermavo a dormire quando, da Milano, andavo a trovarla. Mi ricordo le parole di Mino … “Chiavari? … Ma allora siete vicini a Ne … a Chiesanuova, dove sono nati i nonni di Garibaldi” … Io: “Davvero, non lo sapevo?” Mino: “Garibaldi mi ha sempre affascinato. A 60 chilometri da qui, c’è il Cippo che ricorda Garibaldi quando fu ferito ad una gamba … visto che sei qui, perché domani non fai un salto. In un’oretta arrivi. … Non lo sai, ma tua madre abita vicino a una terra che ‘profuma d’Italia’. “

Lo guardai stupito … “Ma lo sai Mino che hai usato un’espressione fantastica” … e Mino “Mi è uscita così” e, tirando fuori un notes “Ora me la segno” … e il giorno dopo andai a visitare il Cippo e fui colto da una grande emozione.

Scoprii che lui ammirava Garibaldi perché era riuscito ad unire l’Italia … il Sud al Nord. Dando origine ad una grande Nazione che Mino amava come la sua famiglia… Famiglia e Patria… l’Italia! Vista… non come chiusura a chiunque, con rispetto e desiderio, volesse venire a viverci e lavorare,… ma come un sentimento di immensa gratitudine per avergli permesso di realizzare tutti i suoi sogni.

Ci accordammo che, appena il lavoro ci avesse concesso qualche giorno di pausa, insieme saremmo andati a a Ne per visitare quei luoghi che tanto desiderava visitare.

Purtroppo fu un desiderio che tale rimase… Mino si ammalò e ci lasciò prematuramente.

Sabato 30 maggio, il Sindaco di Ne, Francesca Garibaldi, il Vice Sindaco, Fabrizio Podestà e l’Assessore alla Cultura, Maria Stella Mignone, a nome di tutta l’amministrazione e cittadini della Val Graveglia, consegneranno ai familiari l’attestato di “Cittadinanza Onoraria alla Memoria a Mino Reitano” per la sua ammirazione per Garibaldi e per la terra dei suoi avi… un modo simbolico, per portare Mino a Ne e a Chiesanuova, e farcelo rimanere per l’eternità.

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… Mino Reitano, sempre nel mio, nel nostro cuore …

Umberto Napolitano

(alias Capitan U 1947)