Emergenza ratti Quartiere Insubria: gli interventi continuano, ma la situazione resta critica

Decine di ratti banchettano indisturbati tra i rifiuti abbandonati in uno dei cortili dei caseggiati popolari del quadrilatero compreso tra via degli Etruschi, viale Molise, piazzale Cuoco, via Faà di Bruno e piazza Insubria.
ALER sta proseguendo con interventi settimanali di derattizzazione e, rispetto a qualche mese fa, si registra anche una maggiore attenzione nella gestione dei locali pattumiera.
Interventi concreti che riconosciamo, ma che continuano purtroppo ad essere vanificati da comportamenti incivili e da un degrado diffuso.
Nei caseggiati prosegue infatti il fenomeno del cosiddetto “lancio del sacchetto”, con rifiuti lasciati a terra, gettati lontano dai bidoni e una raccolta differenziata spesso inesistente.
Condizioni che favoriscono inevitabilmente la proliferazione dei roditori.
Oggi molti inquilini hanno paura perfino ad avvicinarsi ai bidoni e ai locali rifiuti, dove la presenza dei ratti è ormai costante sia di giorno che nelle ore serali.
Il problema non riguarda soltanto i caseggiati popolari: riceviamo segnalazioni sempre più frequenti anche dalle aree verdi e perfino nelle vicinanze di alcune scuole, segno di una criticità ormai diffusa in tutta Milano.
Finché i ratti continueranno a trovare facilmente cibo tra rifiuti abbandonati e conferimenti errati, ogni intervento rischierà di essere vanificato.
Un ringraziamento va anche ai custodi del quartiere che ogni giorno, con impegno e senso di responsabilità, cercano di contenere una situazione sempre più difficile, spesso andando ben oltre le proprie mansioni.
Abbiamo chiesto all’ente gestore ulteriori misure straordinarie:
rafforzamento delle attività di derattizzazione, valutando anche sistemi più efficaci rispetto alle sole esche topicide;
raccolta serale quotidiana dei rifiuti;
installazione di bidoni chiusi su quattro ruote, meno accessibili ai roditori e più pratici per gli operatori;
chiusura dei fori presenti nelle grate di aerazione delle cantine per impedire ai ratti l’accesso ai locali interrati.
Continueremo a monitorare attentamente la situazione affinché gli interventi vengano mantenuti e ulteriormente potenziati.
Continuate a segnalarci criticità e problematiche del quartiere:
cqinsubriamolisevarsavia@gmail.com
Comitato Quartiere Insubria
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