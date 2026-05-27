Emergenza ratti Quartiere Insubria: gli interventi continuano, ma la situazione resta critica

Decine di ratti banchettano indisturbati tra i rifiuti abbandonati in uno dei cortili dei caseggiati popolari del quadrilatero compreso tra via degli Etruschi, viale Molise, piazzale Cuoco, via Faà di Bruno e piazza Insubria.

ALER sta proseguendo con interventi settimanali di derattizzazione e, rispetto a qualche mese fa, si registra anche una maggiore attenzione nella gestione dei locali pattumiera.

Interventi concreti che riconosciamo, ma che continuano purtroppo ad essere vanificati da comportamenti incivili e da un degrado diffuso.

Nei caseggiati prosegue infatti il fenomeno del cosiddetto “lancio del sacchetto”, con rifiuti lasciati a terra, gettati lontano dai bidoni e una raccolta differenziata spesso inesistente.

Condizioni che favoriscono inevitabilmente la proliferazione dei roditori.

Oggi molti inquilini hanno paura perfino ad avvicinarsi ai bidoni e ai locali rifiuti, dove la presenza dei ratti è ormai costante sia di giorno che nelle ore serali.

Il problema non riguarda soltanto i caseggiati popolari: riceviamo segnalazioni sempre più frequenti anche dalle aree verdi e perfino nelle vicinanze di alcune scuole, segno di una criticità ormai diffusa in tutta Milano.

Finché i ratti continueranno a trovare facilmente cibo tra rifiuti abbandonati e conferimenti errati, ogni intervento rischierà di essere vanificato.

Un ringraziamento va anche ai custodi del quartiere che ogni giorno, con impegno e senso di responsabilità, cercano di contenere una situazione sempre più difficile, spesso andando ben oltre le proprie mansioni.

Abbiamo chiesto all’ente gestore ulteriori misure straordinarie:

rafforzamento delle attività di derattizzazione, valutando anche sistemi più efficaci rispetto alle sole esche topicide;

raccolta serale quotidiana dei rifiuti;

installazione di bidoni chiusi su quattro ruote, meno accessibili ai roditori e più pratici per gli operatori;

chiusura dei fori presenti nelle grate di aerazione delle cantine per impedire ai ratti l’accesso ai locali interrati.

Continueremo a monitorare attentamente la situazione affinché gli interventi vengano mantenuti e ulteriormente potenziati.

Continuate a segnalarci criticità e problematiche del quartiere:

cqinsubriamolisevarsavia@gmail.com

Comitato Quartiere Insubria