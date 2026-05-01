Lavoro, fondo diocesi compie 10 anni: 829 assunzioni e 1.932 tirocini

Oltre 4.500 persone orientate e 1.932 tirocini avviati che hanno portato a 829 assunzioni.

È questo il bilancio del Fondo Diamo Lavoro, promosso dalla Diocesi di Milano e gestito da Caritas Ambrosiana come strumento di politica attiva per l’occupazione. Il tasso di successo è del 45% sui percorsi conclusi: in 722 casi i tirocinanti sono stati assunti dalle stesse imprese ospitanti, mentre per altri 107 si è arrivati a un’assunzione diretta pre-tirocinio.

Nato nel 2016 come evoluzione dei precedenti fondi emergenziali, il fondo punta sulla riqualificazione di soggetti fragili attraverso tirocini interamente finanziati, a costo zero per le oltre 2.200 aziende aderenti. In quasi un decennio sono stati investiti oltre 7 milioni di euro grazie alle donazioni, supportate dall’attività di 360 volontari distribuiti sul territorio diocesano.

In occasione della Veglia del lavoro a Oreno di Vimercate, l’arcivescovo Mario Delpini ha sottolineato il valore del progetto: “Il fondo si prende cura delle persone una per una, investendo per costruire futuro e produrre pace con il lavoro”. Per garantire la continuità del percorso, la Diocesi e Caritas Ambrosiana invitano le parrocchie a una raccolta fondi straordinaria nel primo fine settimana di maggio, in coincidenza con la Festa dei Lavoratori.

“Il lavoro è lo strumento principe per assicurare dignità e autonomia”, spiegano i direttori di Caritas, Erica Tossani e Paolo Selmi, invitando fedeli e cittadini a sostenere quello che definiscono “non un semplice obolo, ma un investimento sulla coesione della comunità”.