Il Milan Longevity Summit porta in Italia il primo Longevity Rave Alle Terme De Montel debutta il rave che misura la felicità con il “Joy Score”

Un’esperienza immersiva tra musica, scienza e connessioni sociali in cui la gioia diventa un indicatore misurabile di salute e benessere

Per la prima volta in Italia, il Milan Longevity Summit 2026 (dal 20 al 23 maggio, Allianz MiCo – Milano), in collaborazione con Terme De Montel, porta a Milano il 22 maggio il Longevity Rave, un format internazionale che unisce musica, movimento e ricerca scientifica applicata al benessere per connettere generazioni diverse.

Dopo aver fatto tappa in città come San Francisco, Londra e Berlino, il progetto trasforma Terme De Montel in uno spazio di sperimentazione condivisa, dove interazione sociale e attività sensoriali diventano oggetto di osservazione e ricerca attraverso il Joy Score, un indicatore sperimentale che integra dati fisiologici, comportamentali ed emotivi per misurare l’impatto delle esperienze positive sulla salute.

Pioniera di questo approccio è Tina Woods, esperta internazionale di longevità e innovazione in ambito salute, che ha co-fondato Longevity Rave insieme a DJ Yukari con l’obiettivo di connettere le generazioni attraverso la musica e indagare, anche in chiave scientifica, il ruolo della gioia collettiva come leva di benessere mentale e di uno stile di vita sostenibile. Oltre a essere relatrice al Summit, Tina Woods sarà protagonista del Longevity Rave in consolle con il suo alias Tina Technotic.

Durante la serata verrà presentato il JoyScore Experiment, il programma di ricerca alla base del Longevity Rave. Attraverso strumenti avanzati, dal monitoraggio EEG cerebrale mobile fino a biomarcatori della longevità, il progetto analizza come ritmo, movimento ed energia condivisa influenzino la risposta psicofisica individuale, generando nuove evidenze sul ruolo delle esperienze positive nella salute e nella qualità della vita.

Anche la location diventa parte integrante dell’esperienza: le Terme De Montel non sono solo la cornice dell’evento, ma un ambiente attivo che contribuisce a modulare la risposta sensoriale e fisiologica dei partecipanti, amplificando l’esperienza del Joy Score. Acqua termale, vapore, architettura e stimoli ambientali interagiscono con la percezione individuale, in linea con il concetto di esposoma umano, secondo cui la salute emerge dall’interazione dinamica tra corpo, ambiente ed esperienza.

La collaborazione tra Milan Longevity Summit 2026 e Terme De Montel contribuisce a ridefinire il ruolo degli spazi del benessere nel contesto urbano, integrando ricerca scientifica ed esperienza sensoriale.

Se da un lato il Summit porta un approccio sistemico alla longevità, ispirato al modello One Health, dall’altro le Terme De Montel offrono un’infrastruttura fisica in cui questi principi diventano osservabili e sperimentabili. Il Longevity Rave introduce così un cambio di paradigma: la salute non è solo assenza di malattia, ma qualità della vita costruita attraverso le esperienze vissute. Una visione condivisa che mette al centro l’idea che vivere più a lungo significhi, prima di tutto, vivere meglio.

Venerdì 22 maggio 2026, dalle 19:00 alle 24:00

Presso Terme De Montel – Via Achille, 6 Milano

Per informazioni e prenotazioni:

The Longevity Rave alle Terme De Montel