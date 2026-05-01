Flotilla, presidio davanti alla prefettura di Milano

Mobilitazioni in tutta Italia in difesa della Global Sumud Flottilla, bloccata la scorsa notte dalla marina israeliana, mentre si trovava a Ovest dell’isola di Creta in acque internazionali. Le imbarcazioni erano partite il 26 aprile dalla Sicilia per portare aiuti umanitari e rompere simbolicamente l’assedio sulla Striscia di Gaza. 175 attivisti sono stati catturati. A Milano oggi pomeriggio alle 17 ci sarà un presidio in Corso Monforte davanti alla Prefettura.

“Il diritto Internazionale è inequivocabile. Le missioni umanitarie nelle acque internazionali sono protette dalla legge – sottolinea in un post la Global Sumud Italia – Non esiste alcun fondamento giuridico per l’azione di Israele”.

“La richiesta è chiara: non vogliamo semplici dichiarazioni di solidarietà, vogliamo azioni concrete. Chiediamo: protezione diplomatica immediata per le attiviste – prosegue -Condanna formale da parte dei governi ed interruzione di ogni rapporto con Israele”. La Global Sumud Italia lancia quindi una “mobilitazione nazionale permanente per la Palestina e contro ogni guerra a supporto della Flotilla, in tutta Italia e in tutte le città”.

“La Palestina e il Libano continuano a subire attacchi. La flottiglia è in movimento. La minaccia non è passata. Ogni ora di inazione da parte dei governi è un’ora in cui delle vite rimangono a rischio. L’urgenza non è retorica: è la realtà – conclude Global Sumud Italia – Perché l’inazione è complicità. Quindi noi insorgiamo, resistiamo, blocchiamo tutto!”