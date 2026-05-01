BASTA UN FILO DI ROSSETTO con Barbara Foria | Teatro Manzoni 4 maggio

di Barbara Foria, Manuela D’Angelo, Marco Terenzi

Regia di Marco Terenzi

Ritorna a teatro la prorompente comicità dell’attrice napoletana Barbara Foria, la woman in red D.O.P. – pura denominazione di origine partenopea. Il diario di una ragazza speciale, ma non unica.

Lo spettacolo raccoglie le riflessioni di una ormai cinquantenne 3.0 pronta a darsi un peso nella società e fare un bilancio della sua vita che, anche se drammatico, è sempre meglio della bilancia e di darsi un peso.

Esilaranti storie di vita vissuta di Barbara che si ritrova alle prese con le nevrosi e le contraddizioni dei tempi, che con l’età riesce però a vedere il mondo meno grigio e più colorato grazie al rossetto. Quel simbolo di potere, libertà, allegria e sensualità che ti fa sentire più bella, più sicura, pronta a brillare e lasciare il segno. Se poi lo lasci sulla camicia di un amante non fa nulla. Basta scegliere la nuance giusta e abbinarla all’occasione migliore, allo stato d’animo ma soprattutto agli sbalzi di umore e di ormone di una donna di mezza età quasi sull’orlo di una crisi di nervi per dare alle giornate un colore diverso!

Coco Chanel diceva: “Se siete tristi, se avete un problema d’amore, truccatevi, mettevi il rossetto rosso e attaccate”. Quando ti senti triste perché hai perso il lavoro, perché hai perso un amore e inizi pure a perdere la vista, basta un filo di rossetto per ritrovare il sorriso da sfoggiare a un nuovo datore di lavoro o a nuovo fidanzato, sempre se riesci a vederli visto che sei diventata pure presbite! Per fortuna con l’età si diventa più saggi e così impari a vivere e a comprendere meglio l’altro sesso; impari a mostrare gli anni e a nascondere i danni.

Che sia rosso, rosa, viola, nude o marrone, che lo usi per baciare, mordere, mangiare, sorridere, urlar”, tutte dovrebbero indossare il rossetto preferito ogni mattina e andare alla conquista del mondo.

E come diceva Marilyn, l’importante è “trovare qualcuno che ti rovini il rossetto, non il mascara”.

Per acquisto:

biglietteria del Teatro

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Il Teatro Manzoni

Via Manzoni 42 – Tel. 02 7636901