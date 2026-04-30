Weekend 1/3 maggio al Museo Scienza e Tecnologia tra realtà virtuale e avventure spaziali

Da venerdì 1° a domenica 3 maggio dalle 9.30 alle 18.30 il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci propone un ricco programma di attività pensato per coinvolgere tutte le fasce d’età, tra esperienze immersive, laboratori e visite guidate.

Per tre giorni, in programma avventure a bordo di una caravella del Cinquecento, flipper fai da te fino a un gioco di ruolo su Base Marte, dove i partecipanti saranno chiamati a gestire situazioni critiche per garantire la sopravvivenza dell’equipaggio in missione sul Pianeta rosso.

Ampio spazio anche a un’esperienza in realtà virtuale che conduce i visitatori a 4.000 metri di profondità, sul fondo dell’Oceano Atlantico, alla scoperta del relitto del Titanic.

Per i più piccoli, l’area Playlab rivolta a bambine e bambini dai 3 ai 6 anni e le visite guidate tra alcuni dei più significativi oggetti dell’esposizione sui trasporti navali, straordinari testimoni di secoli di storia della navigazione, tra cui il transatlantico Conte Biancamano, simbolo dell’ingegneria navale italiana del Novecento e delle grandi traversate oceaniche, insieme alla nave-scuola Ebe, elegante imbarcazione a vela utilizzata per la formazione marinaresca, testimonianza viva della tradizione nautica. A questi si affiancano modelli di navi storiche, strumenti di bordo e apparati di navigazione che permettono di comprendere l’evoluzione tecnica e culturale del viaggio per mare, fino ad arrivare a reperti unici come l’unico frammento di Luna esposto in Italia, che amplia lo sguardo dall’oceano allo spazio.

Sarà possibile visitare le Gallerie Leonardo che ospitano la più grande esposizione permanente al mondo dedicata a Leonardo da Vinci e l’installazione Under Milano: Atlante immaginario, allestita nel padiglione ferroviario, con una selezione di immagini del progetto fotografico firmato da Sergio Raffaele e Tiziano Demuro.

Calendario delle attività > https://www.museoscienza.org/it/offerta/attivita/ponte-in-vista

Prenotazioni e acquisto dei biglietti > https://museoscienza.vivaticket.com/opentickets.html

Le attività nei laboratori interattivi e in Playlab sono incluse nel biglietto d’ingresso al Museo ed è obbligatorio prenotarle al momento dell’acquisto online, al costo di 1 € di prevendita.

INFO

Giorni e orari di apertura: da martedì a venerdì dalle ore 9.30 alle ore 17; sabato e festivi dalle ore 9.30 alle 18.30

Ultimo ingresso: 1 ora prima della chiusura.