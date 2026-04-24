25 Aprile | LA STORIA di ELSA MORANTE al Teatro Parenti

ultime repliche
Tre attori straordinari per uno spettacolo potentissimo, tratto da quello che è stato definito “il romanzo più bello del Novecento”.
Una storia che scava nel fango dell’umanità e che rende il 25 Aprile ancora più imprescindibile.
LA STORIA
Uno scandalo che dura da diecimila anni
Liberamente ispirato a La Storia
di ELSA MORANTE
edito in Italia da Giulio Einaudi Editore
by arrangement with The Italian Literary Agency
drammaturgia Marco Archetti
regia FAUSTO CABRA
con FRANCA PENONE, ALBERTO ONOFRIETTI e
FRANCESCO SFERRAZZA PAPA
produzione Teatro Franco Parenti / Campania Teatro Festival – Fondazione Campania dei Festival / Centro Teatrale Bresciano
|
fino al 26 Aprile
PROMO
Biglietti da 16€ anziché 23,50€
per sabato 25 e domenica 26 Aprile.
Sett. C. Disponibilità limitata.
Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.
C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845