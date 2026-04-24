25 Aprile | LA STORIA di ELSA MORANTE al Teatro Parenti

Cultura e spettacolo
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ultime repliche

Tre attori straordinari per uno spettacolo potentissimo, tratto da quello che è stato definito “il romanzo più bello del Novecento”.

Una storia che scava nel fango dell’umanità e che rende il 25 Aprile ancora più imprescindibile.

LA STORIA

Uno scandalo che dura da diecimila anni

Liberamente ispirato a La Storia

di ELSA MORANTE

edito in Italia da Giulio Einaudi Editore
by arrangement with The Italian Literary Agency
 drammaturgia Marco Archetti
regia FAUSTO CABRA
con FRANCA PENONE, ALBERTO ONOFRIETTI e
FRANCESCO SFERRAZZA PAPA
 produzione Teatro Franco Parenti / Campania Teatro Festival – Fondazione Campania dei Festival / Centro Teatrale Bresciano
FONDAZIONE FIERA MILANO_logo

fino al 26 Aprile

PROMO

Biglietti da 16€ anziché 23,50€
per sabato 25 e domenica 26 Aprile.
Sett. C. Disponibilità limitata.

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