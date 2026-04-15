Milano e il Nord-Ovest puntano alle Olimpiadi e Paralimpiadi estive

Dopo il grande impegno per i Giochi invernali del 2026, Milano guarda ora al traguardo delle Olimpiadi e Paralimpiadi estive. Le regioni Lombardia, Piemonte e Liguria, insieme alle città di Milano, Torino e Genova, hanno ufficialmente avviato un percorso comune per valutare la fattibilità di una candidatura unitaria del Nord-Ovest italiano. L’obiettivo è quello di ospitare una delle future edizioni, puntando con decisione agli anni 2036 o 2040.

Il cuore pulsante di questa proposta risiede in un progetto fortemente orientato alla sostenibilità ambientale ed economica, seguendo le linee guida più recenti tracciate dal Comitato internazionale olimpico. Si punta a realizzare un evento diffuso sul territorio che sappia valorizzare le infrastrutture e gli impianti sportivi già presenti, riducendo al minimo l’impatto ambientale e ottimizzando l’uso delle risorse pubbliche per generare benefici reali e duraturi per la popolazione locale.

Anche il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha espresso il suo sostegno all’iniziativa sottolineando come la candidatura del Nord-Ovest intenda esaltare la vocazione sportiva e internazionale di questi territori. Grazie alla nuova filosofia dei Giochi diffusi, gli investimenti necessari potrebbero essere significativamente contenuti, rendendo la sfida ambiziosa ma concreta.

Questa visione nasce direttamente dall’esperienza maturata con le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Come evidenziato dal governatore lombardo Attilio Fontana, il modello basato sulla capacità dei territori di collaborare e mettere a sistema competenze diverse ha già dimostrato di poter conquistare il mondo. La cooperazione regionale non è quindi vista solo come un valore ideale, ma come una vera leva strategica per costruire progetti internazionali innovativi e capaci di lasciare un’eredità positiva nel tempo.