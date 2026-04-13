Scomparso Carlo Monguzzi, pioniere dell’ambientalismo milanese, ultimo vero oppositore della Giunta Sala

E’ mancato stanotte dopo una breve ma incurabile malattia Carlo Monguzzi, 74 anni, ingegnere chimico, insegnante e Consigliere comunale.

Monguzzi è stato un pioniere dell’ambientalismo milanese, tra i fondatori di Legambiente e Mondogatto. E’ stato a lungo Consigliere Regionale dei Verdi e nel 93/94 Assessore all’Ambiente di Regione Lombardia dove lanciò i primi piani per la raccolta differenziata. Dal 2011 è stato eletto a Palazzo Marino prima nella file del PD e poi nel 2021 di Europa Verde, ricoprendo sempre la carica di Presidente della Commissione Trasporti e Ambiente durante la Sindacatura di Pisapia e le 2 di Sala.

Nei 10 anni che ci siamo fronteggiati a Palazzo Marino abbiamo rappresentato 2 visioni totalmente opposte della mobilità e di come si tutelano l’aria e il nostro pianeta. Monguzzi, che veniva, come molti verdi milanesi, dal mondo della sinistra radicale, aveva ferree convinzioni ecologiste e le ha portate avanti con rigore e con una grande onestà intellettuale: dal no al Nucleare, al riciclo e al riuso, dalla limitazione della circolazione dei mezzi privati al risparmio energetico e luminoso.

Ho potuto veramente apprezzarne l’onestà e lo spirito di servizio con cui ogni giorno si spendeva per i suoi valori e le sue idee su Milano. Monguzzi non si è mai trovato molto in linea coll’ambientalismo “greenwashing” del Sindaco Sala e dei suoi Assessori tanto cool e glamour e poco pop. Ricordo le sue coraggiose battaglie contro il depotenziamento del trasporto pubblico e di ATM, contro l’abbattimento di alberi praticato a piene mani dalla sua giunta “ verde “, contro la vendita di San Siro, contro varie operazioni urbanistiche che Monguzzi criticò prima della magistratura e, forse, rimettendoci una poltrona da assessore.

Mi rimarrà di lui la garbata ironia, il totale disinteresse per il potere e il denaro, l’attitudine oramai scomparsa nei nuovi “potenti” del Comune di ascoltare qualsiasi milanese voglia segnalare o protestare presso la casa comunale per qualcosa che non va. Buon Viaggio Carlo hai lasciato un grande ricordo in chi ha fatto politica con Te e anche nei tuoi avversari politici.

I funerali di Carlo Monguzzi si svolgeranno mercoledì h 14,45 nella parrocchia San Michele Arcangelo a Precotto.