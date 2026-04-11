Mercato delle auto, ACI: l’usato in forte crescita a Milano, Lodi e Monza Brianza

Il mercato dell’usato auto in Italia è in ripresa: +5,6% (+0,8% a parità di giornate lavorative) e i numeri di Milano, Lodi e Monza/Brianza sono in linea con quelli nazionali.

I dati sono riportati nell’ultimo bollettino “Auto-Trend”, l’analisi statistica realizzata dall’Automobile Club d’Italia sui dati del Pra, consultabile su www.aci.gov.it. A livello nazionale i passaggi di proprietà, depurati dalle minivolture (i trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale), sono stati 302.571, contro i 286.547 dello stesso mese dell’anno precedente.

In aumento anche i motocicli: +9,2% (+4,2% a parità di giornate lavorative), con 65.113 trasferimenti rispetto ai 59.634 del marzo 2025. Nel complesso, i passaggi di proprietà per tutti i veicoli – sempre al netto delle minivolture – risultano pari a 417.288, in crescita del 6,4% rispetto alle 392.304 formalità registrate a marzo 2025 (+1,5% a parità di giornate lavorative). Ogni 100 auto nuove, ne sono state vendute 164 usate.

Considerando il primo trimestre dell’anno, il rapporto sale a 179 usate ogni 100 nuove. Per quanto riguarda i passaggi di proprietà, nei primi tre mesi del 2026, sono state rilevate diminuzioni dello 0,4% sia per le autovetture sia per tutti i veicoli e dell’1,3% per i motocicli. Per quanto riguarda i dati provinciali, nel mese di marzo 2026 nella Città Metropolitana di Milano (area che comprende il capoluogo e i comuni limitrofi) i passaggi netti di proprietà sono stati 13692, con un aumento del 5,8 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno (12939); a Lodi e provincia 1148 (+2,9 per cento), a Monza/Brianza 4340, con un segno positivo pari a 9,6 punti di percentuale.

A Milano e hinterland a marzo 2026 le prime iscrizioni sono state 9205 (8472 a marzo 2025, con un aumento dell’8,7 per cento). A Lodi 535 (454 +17,9 per cento), mentre a Monza/Brianza 2467 contro le 2144 di dodici mesi fa (+15 per cento). Nel mercato dell’usato continuano a prevalere le alimentazioni tradizionali. Tuttavia, cresce la presenza delle motorizzazioni elettrificate: le auto ibride a benzina raggiungono a marzo una quota dell’11,5% dei passaggi di proprietà, con una crescita del 38,4% su base annua.

Ancora contenuta – ma in aumento – la presenza delle auto elettriche, che rappresentano l’1,4% del mercato dell’usato, con un incremento del 39,8% rispetto a marzo 2025. Infine, per le radiazioni di autovetture dal Pubblico Registro Automobilistico nella Città Metropolitana di Milano è stato registrato un aumento del 15,5 per cento rispetto allo stesso mese del 2025, con 9394 pratiche contro le 8131 dell’anno precedente. A Lodi e provincia l’incremento è stato del 14 per cento (432 contro 379); percentuale in positivo (17,9 per cento) anche a Monza e Brianza (1624 contro 1378).

In Lombardia a marzo 2026 il totale dei passaggi netti di proprietà è 48825 (+5,9 per cento); le prime iscrizioni sono state 25444 (23105 nello stesso mese del 2025, +10,1 per cento) mentre il numero radiazioni ammonta a 22337 (+15,5 per cento).