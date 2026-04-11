Via Gattamelata, la Commissione in sopralluogo in Municipio 8

“Se insisti e resisti, raggiungi e conquisti”.

Ebbene sì, il virgolettato è un aforisma popolare, ma anche un motto motivazionale; però, per il Municipio 8 di Milano è diventato un inno alla perseveranza, infatti si è vista valorizzata la costanza, perché i consiglieri municipali di opposizione hanno raggiunto un obiettivo importante a seguito della mozione presentata e depositata agli atti lo scorso 30 marzo dalla Consigliera FI, prima firmataria Avv. Anna Daniela Gesualdo. Mozione sottoscritta da tutto il Centrodestra e dal M5S in Municipio che ha consentito di vagliare l’opportunità di un incontro pubblico sul tema della piazza tattica poi tenutosi, in un clima alquanto teso, mercoledì sera 8 aprile 2026.

A Palazzo Marino, durante il recente question time, l’Assessora Comunale alla Mobilità ha dichiarato che le alternative alla mancanza di posti auto esistano e siano vicine alla piazza aperta, sebbene queste alternative siano a pagamento.

Perché essendo “piazze scolastiche” devono essere senza auto: questa è l’idea degli amministratori locali nonché della maggioranza appunto; se l’idea sia davvero percorribile, chissà che sarà di quella piazza aperta, lo scopriremo solo vivendo, parafrasando l’incertezza di molti residenti che vorrebbero un quartiere chiaramente vivibile senza essere costretti ad inseguire sempre le libellule nei prati, per sentirsi “modestamente più green” di tanti altri cittadini che risiedono in territori sicuramente meno ameni di quello descritto.

Comunque le piazze tattiche/aperte aumentano in via sperimentale in tutta la città di Milano, facendo chiaramente parte di un programma politico già definito e che va delineandosi sempre più.

Il superamento di eventuali steccati ideologici appare sempre più difficile in un contesto siffatto: prova ne è il fatto che l’Assessore Comunale all’Arredo Urbano, presente all’incontro pubblico di mercoledì sera, abbia dichiarato che sia necessario portare a termine i lavori di pedonalizzazione dell’area prima di effettuare eventuali modifiche o correzioni.

Le dimensioni dell’intervento sono decisamente importanti relativamente alla “piazza scolastica“, per meglio dire “a misura di alunni”; la richiesta formale presentata lo scorso 30 marzo, previa mozione presentata e depositata agli atti, dalla prima firmataria Avv. Anna Daniela Gesualdo, Consigliera FI in Municipio 8, non prevedeva solo il monitoraggio della viabilità, ma anche e soprattutto il recepimento di istanze specifiche provenienti dai residenti che l’Assessore Comunale, competente alla partita, si è detto disponibile a valutare e ad ascoltare, dopo averle esaminate.

Anche la Consigliera FI, Avv. Anna Daniela Gesualdo, e’ intervenuta prendendo la parola all’incontro pubblico avvenuto mercoledì sera appunto. La Consigliera FI Avv. Gesualdo ha parlato pubblicamente rappresentando la coalizione politica di Centrodestra in Municipio 8 che a fine marzo aveva sottoscritto la mozione della quale ho già fatto cenno.

Pregnante il contenuto del suo intervento, un messaggio alla maggioranza che amministra la città: la Consigliera FI Gesualdo ha infatti posto un occhio vivo sull’importanza del lavoro sul territorio da parte dei vari comitati di quartiere e sulla necessità di coordinare al meglio la sinergia dei Consiglieri municipali di tutta la città.

Bisogna riconoscerlo essendo onesti intellettualmente: il Municipio 8, dal punto di vista della politica del fare e della collaborazione istituzionale, fa scuola rispetto ad altre zone della città di Milano.

L’Avv. Anna Daniela Gesualdo, Segretaria circoscrizionale FI del Municipio 8, durante il suo intervento di mercoledì sera, ha sottolineato il fatto assai dirimente che l’opposizione sarà sempre costruttiva e collaborerà sempre, soprattutto per meglio affrontare la situazione de qua, nella quale sussistono notevoli criticità, cercando di trovare una soluzione ottimale al riguardo della zona pedonale che attualmente sta penalizzando molte persone residenti.

La Consigliera FI Gesualdo ha inoltre ribadito che il territorio in questione sia di tutti: bambini che devono entrare in sicurezza a scuola, genitori, famiglie, persone anziane. L’attenzione al verde è si’ importante per continuare a tutelare l’ambiente ed il territorio sul quale insiste ed esiste, ma – sottolinea l’Avv. Gesualdo- “ non si possono privare le persone dei loro diritti legittimi senza valutare attentamente le azioni già intraprese ed ora in itinere”.

La vivibilità del quartiere in questione è stata richiamata più volte dai cittadini intervenuti nell’incontro pubblico, i quali, per la maggior parte, ritengono che l’area suindicata sia alquanto desolata. Proprio il fattore della vivibilità e’ stato il punto più importante toccato dalla Consigliera Gesualdo mercoledì sera: si teme infatti che la piazza tattica, una volta completata, porti desertificazione nel quartiere e crei nocumento alla sicurezza urbana aumentando il degrado non dissimile alle aree già pedonalizzate in via sperimentale negli altri municipi del territorio meneghino, nei quali si è già osservato l’impatto sociale, tra speranza che qualcosa cambi veramente ed una certa rassegnazione dopo il verificarsi di rumori notturni, nonché il reiterarsi di molestie olfattive ed odorigene.

“Vanno considerate le esigenze di tutti“ – ha fermamente sottolineato la Consigliera Gesualdo, “la priorità deve essere alta al riguardo. L’opposizione indica la soluzione” – ha aggiunto la Consigliera Gesualdo, menzionando la necessità di una dialettica politica fluente nelle sedi istituzionali, i cui organi devono restare accanto ai cittadini.

“Ed io credo sia necessario che si consideri veramente il buon vivere dei cittadini residenti e/o dei city users, anch’essi utenti e fruitori di servizi pubblici. Sembra che i parcheggi di prossima apertura vicini alla piazza tattica in divenire vengano gestiti da un privato o da Atm. All’uopo vorrei sottolineare la contraddizione più evidente sul fronte mobilità : a Palazzo Marino non vogliono più auto in città entro il 2050. Per pagare i parcheggi si può utilizzare il Telepass, eccellente strumento tecnologico a disposizione dei residenti; solo una piccola nota a margine: per avere il Telepass occorre registrare la targa di un’auto di proprietà della persona ivi residente.

Cui prodest?

Infine la notizia più importante come segue: la Presidente del Municipio 8 ha confermato apertis verbis mercoledì sera che la Commissione in sopralluogo per via Gattamelata ed adiacenze, richiesta formalmente dall’opposizione coesa, sarà fissata a breve come da molti auspicato.

L’incipit virgolettato di questa mia riflessione è significativa a tal proposito: onore al merito a chi sta sul territorio per tutelare i beni comuni e la cosa pubblica.

Sursum corda.

Gabriele Motta