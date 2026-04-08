Milano pubblica il bando per dieci nuove librerie di quartiere

Palazzo Marino ha approvato un nuovo bando per assegnare spazi demaniali destinati all’apertura o al rinnovamento di librerie di prossimità in tutta la città. L’iniziativa rientra nel programma Sefémm, promosso dall’Assessorato al Demanio per valorizzare i locali situati al piano strada dei complessi di edilizia residenziale pubblica, trasformandoli in presìdi di coesione sociale e servizi per i residenti. Negli ultimi quattro anni, questo sistema di bandi ha già permesso di recuperare oltre 150 spazi, destinandoli ad attività sia profit sia no profit.

Le dieci unità disponibili hanno superfici comprese tra i 30 e i 190 metri quadri e si trovano in punti strategici di ogni municipio, toccando zone come via Scaldasole, viale Lombardia, corso XXII Marzo e via Borsieri. La procedura pubblica è aperta a imprese individuali, società, cooperative e raggruppamenti del settore librario, inclusi quelli in via di costituzione. L’obiettivo dell’amministrazione, come sottolineato dall’assessore Emmanuel Conte, non è solo quello di incentivare il commercio, ma di creare luoghi di cultura vivi e accessibili che fungano da punti di riferimento gratuiti per le comunità locali.