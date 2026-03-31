Noi Moderati: a Milano nascono i dipartimenti per costruire il programma con i cittadini

Noi Moderati ha presentato a Palazzo Marino i dipartimenti tematici di Milano e provincia, strumenti operativi pensati per tradurre in proposte concrete le esigenze della città e il contributo delle associazioni di categoria, nell’ambito dell’iniziativa “Riconnettiamo Milano”.

I PROTAGONISTI

Sono intervenuti:

Nicolas Gallizzi , Capogruppo Noi Moderati in Regione Lombardia

, Capogruppo Noi Moderati in Regione Lombardia Mariangela Padalino , Capogruppo Noi Moderati al Comune di Milano

, Capogruppo Noi Moderati al Comune di Milano Carmelo Santoro , Coordinatore dei Dipartimenti Tematici

, Coordinatore dei Dipartimenti Tematici On. Alessandro Colucci , Coordinatore Regionale Noi Moderati

, Coordinatore Regionale Noi Moderati Manfredi Palmeri, Consigliere Regione Lombardia

GALLIZZI: RADICAMENTO E SFIDA METROPOLITANA

Nicolas Gallizzi, Capogruppo Noi Moderati in Regione Lombardia:

“Operiamo in una provincia vasta, con 134 comuni. Nel 2026 andranno al voto realtà rilevanti come Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Legnano, Corsico, Bollate e Segrate, oltre a Baranzate, Cuggiono e Vittuone. A Corsico sarà presente una lista di Noi Moderati. Siamo un partito giovane ma strutturato, con una forte attenzione ai giovani, che garantiranno continuità”.

Responsabile provinciale dei dipartimenti è Ciro Capuano, già Direttore UIL Lombardia. Per le PMI è stato individuato Filippo Bini Smaghi.

PADALINO: “MENO NARRAZIONE, PIÙ ASCOLTO”

Mariangela Padalino, Capogruppo Noi Moderati al Comune di Milano:

“I dipartimenti nascono come strumento per mettere a terra i suggerimenti delle associazioni che ascolteremo. Milano deve cambiare: casa, sicurezza, costo della vita. Deve tornare ad attrarre, non espellere. Per farlo va ascoltata: basta storytelling e rendering. Serve una discontinuità reale, e noi ci siamo. Milano è stata raccontata troppo, ora va ascoltata”.

SANTORO: “DIPARTIMENTI COME SPAZI APERTI”

Carmelo Santoro, Coordinatore dei Dipartimenti Tematici:

“I dipartimenti rappresentano spazi aperti di confronto con i cittadini. ‘Moderati’ è un manifesto politico, non uno slogan: significa metodo, ascolto e costruzione condivisa”.

COLUCCI: “MILANO MERITA UNA VISIONE NAZIONALE”

On. Alessandro Colucci, Coordinatore Regionale Noi Moderati:

“Guidare un dipartimento è una responsabilità importante. Milano merita attenzione nazionale e per questo abbiamo scelto figure di alto profilo. Dobbiamo rassicurare l’elettorato partendo da una visione chiara di società. Il lavoro deve tornare centrale, alternativa all’assistenzialismo”.

“Sul tema abitativo emerge una forte disconnessione: sempre più cittadini lasciano Milano, sostituiti da una popolazione più ricca. L’integrazione sociale, in collaborazione pubblico-privato, è un pilastro fondamentale”.

PALMERI: “IL PROGRAMMA NASCE DAL TERRITORIO”

Manfredi Palmeri, Consigliere Regione Lombardia:

“I dipartimenti saranno aperti e inclusivi: faremo entrare tutti coloro che incontreremo, stando sul territorio. Il loro lavoro diventerà il programma, costruito insieme ai milanesi. Milano sta esaurendo la sua inerzia: è il momento di progettare la città dei prossimi vent’anni”.

“Accanto al candidato, che per noi è Maurizio Lupi, deve esserci un programma forte e condiviso”.

I DIPARTIMENTI TEMATICI E GLI INTERVENTI

1. Impresa, commercio e lavoro

Coordinatore: Alberto Barcilon

PMI → Resp. Filippo Bini Smaghi

Commercio → Resp. Alessandro Prisco

2. Architettura della città, mobilità, casa

Coordinatore: Enrico Leopardi

Casa → Resp. Franco Vassallo

Politiche dell’abitare → Resp. Stefano Milanesi

Mobilità → Resp. Bruno Messaggio

Urbanistica, casa e mobilità – Leopardi

“Rigenerazione urbana e sviluppo equilibrato sono centrali. Serve una visione che tenga insieme casa, mobilità e sostenibilità, evitando consumo di suolo e affrontando temi come le isole di calore”.

3. Disagio giovanile, sicurezza e legalità

Coordinatore: Isabella Ferlicchia

Disagio giovanile → Resp. Mariacristina Lorusso

Legalità → Resp. Claudio Santarelli

Sicurezza → Resp. Sollazzo

Giovani, sicurezza e legalità – Ferlicchia

“Un approccio integrato basato su tre livelli: disagio giovanile, prevenzione sociale e promozione della cultura della legalità”.

4. Scuola e cultura

Coordinatore: Roberto Pasolini

Scuola → Resp. Sostene Codispodi

Scuola – Pasolini

“Il dipartimento lavorerà per mettere in rete le associazioni, seguendo l’esperienza positiva del buono scuola nazionale”.

5. Welfare, terzo settore, inclusione e sport

Coordinatore: Erminio Galluzzi

Welfare/Terzo settore → Resp. Pietro Rubino

Welfare, salute, sport e terzo settore – Galluzzi

“Milano cresce ma non è inclusiva. Occorre valorizzare il ruolo delle associazioni che svolgono servizi essenziali. Lo sport è uno strumento educativo fondamentale”.

6. Innovazione, Intelligenza Artificiale

Coordinatore: Luigi Portaluri

AI → Resp. Donato Policastro

Intelligenza Artificiale – Policastro

“L’AI avrà un impatto profondo su lavoro e società. Proponiamo la creazione di un settore comunale dedicato e integrato nella macchina amministrativa”.

7. Città metropolitana

Coordinatore: Antonio Cerminara

FOCUS SICUREZZA E GIOVANI

Lo Russo ha evidenziato:

“Attraverso l’esperienza dell’associazione ‘Io non ho paura del buio’ emerge quanto il tema della violenza sia sentito tra giovani e scuole. Serve ascolto e capacità di intercettare questi fenomeni”.

VERSO IL CONGRESSO REGIONALE

Il percorso proseguirà con il congresso regionale del 18 aprile e con un lavoro costante di confronto con il mondo produttivo e del lavoro.

Noi Moderati rilancia così la propria presenza a Milano e nell’area metropolitana, puntando su partecipazione, radicamento e costruzione condivisa del programma:

CONCLUSIONE

“Non è presto né tardi: è il momento giusto per costruire l’alternativa”.