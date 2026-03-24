Vince il No ma la somma di tutti i No non fa una politica

Il No ha vinto. 14 milioni di italiani contro 12 hanno votato No. La riforma costituzionale sulla separazione delle carriere va in archivio. E’ stato un referendum molto partecipato dagli Italiani che ha portato ai seggi più del 55% degli elettori, una percentuale superiore alle ultime elezioni amministrative e regionali.

I leader del centro destra hanno ammesso la sconfitta e dichiarato profondo rispetto per l’indicazione del popolo. L’esito del referendum se non altro smentisce che in Itala vi sia un regime autoritario.

Qualcuno pensava che la buona affluenza favorisse il Si ma c’è stato invece uno vero e proprio spostamento del corpo elettorale: molte Regioni dove alle ultime politiche e regionali vinse il centrodestra hanno cambiato decisamente orientamento e decretato il successo del No: Piemonte, Liguria, Lazio, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia hanno dato la vittoria al No.

Dei 2 milioni di distacco tra No e Si ben 500.000 voti provengono dalla sola provincia di Napoli! Campania e Sicilia da sole hanno un vantaggio di 1 milione e 100 mila voti al No e insieme alle tradizionali Toscana, Emilia e Puglia sono state il serbatoio dei No.

Non era facile il compito del centrodestra: bisognava spiegare i tecnicismi della separazione delle carriere, del sorteggio del Csm mentre per la sinistra era semplice cavalcare il No: dentro il voto per il no c’è il No al Governo Meloni, col No si rovescia sul Governo ogni scontento per le incertezze economiche, le paure per le numerose guerre in corso vicino a noi, gli scenari da inflazione che si prospettano.

La Guerra e le conseguenti difficoltà economiche hanno impaurito molti italiani, soprattutto giovani, spingendoli a un voto di protesta contro il Governo che poco c’entrava con il tema del quesito. Ed il voto di ieri non fornisce alcuna indicazione su cosa fare in politica estera e in economia, alla luce della vaghezza di programma e del populismo che anima tutto il calderone dell’opposizione, da Schlein a Landini e Conte: Pro pal, No Ponte, No Trump e Salario minimo, e proteste varie messe insieme non fanno una proposta di governo, una ricetta per crescere e aiutare chi rimane indietro.

Ora ci attende un anno di proteste di piazza e la cosa migliore che la Meloni e il centrodestra possano fare è tirare dritto con vere riforme, avendo il coraggio di modernizzare l’Italia, anziché tirare a campare gestendo l’esistente mentre il mondo attorno a noi sta cambiando completamente.