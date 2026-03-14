Ristorante Sant’Andrea: a Seregno il pesce è di scena

Fra la ristorazione milanese e la cucina di pesce fresco, si sa, esiste un feeling di vecchissima data ma anche la Brianza è una meta dove il fresco di mare arriva ogni giorno e raggiunge una piccola rosa di locali di livello elevato fra i quali spicca, da circa un anno, Sant’Andrea – Sapore di Mare a Seregno.

Poco più di mezz’ora da Milano (meno che attraversare la città e con meno stress) e si raggiunge questo locale in una bella posizione visibile, proprio all’angolo fra via Cavour, e C.so Giacomo Matteotti.

All’interno si rimane immediatamente sorpresi dall’accoglienza calda ma discreta, elegante ma semplice, sia degli ambienti che del giovane personale di sala, sorridente, gentile e solerte.

Luci giuste, arredi raffinati e dai materiali pregiati fanno subito pensare che da Sant’Andrea la qualità è una cosa seria, sensazione che verrà confermata una volta seduti al tavolo sul quale spiccano tovaglioli di cotone pregiato con logo ricamato, piatti di ceramica portoghese e una bottiglia di olio Centonze, probabilmente il migliore olio di Sicilia e sicuramente fra i più eccellenti in Italia. I tavoli sono ben distanziati per garantire privacy, relax e la migliore esperienza di convivio, aldilà della cucina.

Tutto predispone al meglio e tutto sarà elevato dall’esperienza culinaria che mette il pesce fresco e i frutti di mare al centro, sia in piatti dove si può gustare la materia prima in “purezza” o pochissimo lavorata (come la selezione di Crudi, Tartare e Carpacci) che inseriti in piatti della cucina mediterranea più vera, oppure fatti “sposare” a pomodorini, paste fresche e verdure, come le linguine alle vongole o gli gnocchetti al gambero di Mazara. Immancabile il gran fritto, croccante, leggero e asciutto e, tra i signature, anche i Fusilloni al branzino e il Polpo scottato.

Un locale che rende onore alla cultura del “mangiare bene” che in Brianza è altissima e che si candida ad entrare nelle principali guide.

Prezzi decisamente interessanti e forse introvabili in rapporto alla qualità (50€ per un menù completo con formule business a 20 e 25€ in settimana) carta dei vini contenuta e adeguata, porzioni molto soddisfacenti e una piccola selezione di dolci tutti prodotti in casa completano l’experience.

Da ultimo una curiosità: il nome Sant’Andrea nasce da una leggenda di mare, i marinai, prima di partire, davano alla barca il nome di un santo perché desse loro protezione e garantisse il rientro a casa sani e salvi.

Sant’Andrea – Sapore di Mare

C.so Giacomo Matteotti, 65, 20831 Seregno MB

tel. 328 768 6917