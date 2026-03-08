Milano una storia che riparte: Forza Italia lancia il laboratorio per la città del futuro

Milano si interroga sul proprio domani e lo fa partendo da un’iniziativa di alto profilo culturale e politico. Presso la prestigiosa Fondazione Rovati, Forza Italia ha dato vita all’evento “Milano una storia che riparte”, un vero e proprio laboratorio di idee nato per restituire al capoluogo lombardo quel ruolo di “locomotiva d’Europa” che oggi appare appannato.

Sotto l’egida di Letizia Moratti, presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia ed ex sindaco della città, e della senatrice Stefania Craxi, il movimento azzurro ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di aggregare le migliori energie civiche e professionali del territorio. L’obiettivo è chiaro: costruire un progetto che unisca innovazione, crescita economica e una profonda attenzione ai temi sociali e culturali.

Un candidato civico per una Milano di nuovo protagonista

Il dibattito ha inevitabilmente toccato il tema delle prossime elezioni comunali. Forza Italia non si limita a cercare un nome, ma sta costruendo un profilo: una figura capace di incarnare l’orgoglio milanese e di restituire fiducia a una città che deve tornare a progettare il proprio futuro senza lasciare indietro nessuno.

“Stiamo lavorando su un candidato civico che abbia la capacità di rendere Milano di nuovo una città orgogliosa e attenta ai bisogni dei cittadini”, ha dichiarato Letizia Moratti. “Tra i trenta illustri relatori presenti oggi, c’è già chi possiede le caratteristiche per guidare questo percorso”.

Le priorità: rigenerazione, cultura e inclusione

L’impegno di Forza Italia per Milano si traduce in una serie di pilastri programmatici discussi durante la giornata:

Rigenerazione urbana: per una città moderna che sappia trasformare i suoi spazi.

per una città moderna che sappia trasformare i suoi spazi. Economia e Terzo Settore: valorizzare il modello milanese che coniuga profit e non-profit.

valorizzare il modello milanese che coniuga profit e non-profit. Cultura: rimettere al centro l’identità artistica e intellettuale della città.

Alessandro Sorte, coordinatore regionale, ha sottolineato come Forza Italia non sia rimasta a guardare: “Abbiamo organizzato una conferenza di altissima qualità con i protagonisti assoluti della vita cittadina. Il nostro è un cantiere aperto, partito dalle idee per arrivare a una proposta di eccellenza per la coalizione”.

Forza Italia, la forza dei fatti

In un momento in cui Milano richiede visione e concretezza, Forza Italia si propone come l’architetto di una coalizione moderata, inclusiva e vincente. Come ribadito da Stefania Craxi, l’approccio è quello della serietà: prima i programmi, poi gli uomini. Il profilo ideale? Una persona dotata di energia, visione e quella “volontà di conquista” necessaria per far tornare grande Milano.